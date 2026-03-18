RVCA、Toyamegとのコラボレーションコレクションを4/3(金)発売、渋谷でローンチ パーティー開催

ボードライダーズジャパン合同会社Toyameg Collection / PEACH BOYS PARADISE JOURNEY SWIM TOWEL 7,700円

4月3日(金)よりRVCAと、福岡を拠点とし国内外で活躍するToyameg<トーヤメグ>とのするコラボレーションコレクションが、RVCA直営店・公式オンラインストアにて発売となります。また、発売を記念して、同日に渋谷「RVCA STORE SHIBUYA GALLERY」にてローンチ パーティーを開催致します。

RVCA と Toyameg は以前よりつながりがあり、Toyamegは2023年から RVCA SHIBUYA STORE にて開催されている、国内外約60名のアーティストによるグループアート展「SUPER FRIENDS!」に毎年参加しています。年々参加アーティストが増える本展示においても、Toyameg はその存在感を放ち、POPで少し毒のあるユニークな作風と、RVCAが掲げる“ART”と“BALANCE”の精神が響き合うことで、今回のコレクションが誕生しました。

Toyameg アトリエにて■Toyameg<トーヤメグ>

福岡在住アーティスト。国内外問わず年に数回個展を開き、自身の絵を発表している。これまでにロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・バンコク・東京・大阪・福岡などで個展を開催。また、イラストレーターとしてミュージシャンやアパレルブランドにイラスト・デザインを提供している。

@_toyameg_(https://www.instagram.com/_toyameg_/)

本コレクションは、「モモタロウ」を題材にしたユニークなデザインが魅力。旅のおともにも最適なスイムウェアをはじめ、RIB TEE、CAP、ビッグサイズのスイムタオルまで、多彩なアイテムをラインナップした、夏を彩るポップなコレクションです。Toyameg らしいポップで鮮やかな色使いが夏の日差しに映え、ビーチからストリートまで、シーンを問わず存在感を放ちます。RVCAの“ART”と“BALANCE”の精神を背景に、遊び心と機能性を兼ね備えたスペシャルコレクションとなっています。

■Toyameg Collection商品一覧

Toyameg CollectionPEACH BABY RIB TEE 6,050円 / PEACH BOYS PARADISE JOURNEY SWIM TOWEL 7,700円PEACH CAP 5,500円/ PEACH BOYS PARADISE JOURNEY SWIM TOWEL 7,700円PEACH BOYS PARADISE JOURNEY SWIM SUIT 14,300円PEACH BOYS PARADISE JOURNEY SWIM SUIT 14,300円PEACH CAP 5,500円PEACH BABY RIB TEE 6,050円

■ Toyameg Collection概要

[発売日] 2026年4月3日(金)

[アイテム展開] Tシャツ、スイムウェア、キャップ、タオル

[取り扱い店舗] RVCA直営店 及び RVCA Online Store

[URL] HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca/

[読者問い合わせ先] ボードライダーズジャパン TEL: 0120-32-9190

■Toyameg Collection ローンチ パーティー

コラボレーションコレクションの発売を記念し、4月3日（金）にRVCA SHIBUYA STORE GALLERYにてローンチパーティーを開催いたします。

Toyameg氏によるアートショーをはじめ、本コレクションアイテムの展示・販売、DJ、フリードリンクなどをご用意しております。

■開催日：2026年4月3日（金）18:00～20:00

■会場：RVCA SHIBUYA STORE GALLERY

■住所：東京都渋谷区神宮前5-27-5 2階

Special Thanks：Bintang Beer

＊4月4日（土）～5日（日）は、同会場にてアートショーを中心としたPOP-UPを開催いたします。※入場無料※内容は予告なく変更となる場合がございます

■商品取り扱い店舗

RVCA STORE SHIBUYA / TEL: 03-6418-8137

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/(https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/)

RVCA STORE YOKOHAMA / TEL: 045-511-8740

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/(https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/)

RVCA STORE OSAKA / TEL: 06-6120-7800

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/(https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/)

RVCA STORE AICHITOGO / TEL: 0561-65-3950

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/(https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/)

RVCA OKINAWA RYCOM / TEL: 098-979-5132

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_okinawa/(https://www.instagram.com/rvcastore_okinawa/)

RVCA EBINA / TEL:046-204-7778

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_ebina/

RVCA Online Store / https://boardriders.co.jp/pages/rvca

【About RVCA＜ルーカ＞】

2001年に設立され、様々なアーティストやクリエイターによって命を吹き込まれたアパレルやアクセサリーを展開するカリフォルニア発のグローバル・ライフスタイルブランド。アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのルーツを持ち、ブランドコンセプト“THE BALANCE OF OPPOSITES（相反するバランス）”の世界観は、自然と人工、過去と現在、秩序と無秩序など、相反するものが共存するさまを象徴。

また、有名無名問わずアーティストやアドボケーターとしての支持者たち、ミュージシャン、そして想像力の限界を押し広げ続ける若者たちを世界へ発信するプログラム「Artist Network Program(ANP)」にも力を入れており、クリエイティブな感性を持った人々のサポートや数多くのコラボレーションも手がけている。

RVCA JAPAN Official HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca Instagram: @rvcajapan(https://www.instagram.com/rvcajapan/)