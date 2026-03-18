「資産運用EXPO【夏】」につばめ投資顧問代表・栫井が登壇します！

2026年05月16日、日本最大級の資産運用イベント「資産運用EXPO【夏】」にて、 弊社代表栫井がスピーカーとして登壇いたします。

つばめ投資顧問合同会社

本イベントは株式、不動産、保険から 現物資産まで、あらゆる投資商品が一堂に会するイベントです。2025年の来場者数は10,000人を超える、業界でも例を見ない大型イベントとなっています。数多くの出展社や80本以上のセミナーから、自分にあった資産運用が学べます。

栫井が登壇するセミナーのテーマは「長期投資成功への最短距離～失敗学のススメ」です。

投資の世界では、特定の銘柄で大きな利益を上げた「成功体験」が注目されがちです。しかしその裏側には、運の要素や、語られていない数多くの失敗例が存在します。

成功例は多種多様で、再現が難しいものも少なくありません。一方で、失敗例の多くは共通点が非常に多く、学ぶ価値のあるものと言えます。

本セミナーでは、これまでの投資相談や企業分析を通じて見えてきた個人投資家が繰り返し陥る典型的な失敗パターンに焦点を当て、「多くの人に共通する失敗を避けることこそが、長期投資成功への最短ルートである」という視点から、成功への最短距離を解説します。

◆セミナー概要

・タイトル

長期投資成功への最短距離 ～失敗学のススメ～

・開催日時

2026年5月16日（土） 12:30～13:20

・会場

東京ビッグサイト AS-S9

・参加費

無料（事前申込制）

・詳細、申し込み

https://biz.q-pass.jp/f/12673/ames26?cid=semi#seminar112395

その他ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

・つばめ投資顧問に関するお問い合わせ

https://x.gd/nhPyw

・資産運用EXPOに関するお問い合わせ

https://x.gd/LLw2w

◆栫井駿介プロフィール

【経歴】

1986年、鹿児島県生まれ。県立鶴丸高校、東京大学経済学部卒業。

大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問設立。2011年、証券アナリスト第２次レベル試験合格。

2015年、大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。

YouTubeにて長期投資情報を発信中。登録者19.3万人（2025年3月14日時点）

【著書】

『株式vs.不動産 投資するならどっち？』（筑摩書房）

『年率10%を達成する！プロの「株」勉強法』（クロスメディア・パブリッシング）

『1社15分で本質をつかむ プロの企業分析』（クロスメディア・パブリッシング）

『バフェットが次に買う日本株の探し方』（宝島社）

『日本株はどこまで上がるか』（宝島社）

『買った株が急落してます！売った方がいいですか？』（ダイヤモンド社）

◆会社概要

会社名：つばめ投資顧問合同会社

所在地：千葉県袖ケ浦市奈良輪336-307

代表者：栫井 駿介

設立：2016年2月3日

関東財務局長（金商）第2932号

金融商品取引業者（投資助言・代理業）

加入協会：一般社団法人資産運用業協会