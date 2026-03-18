BPO業務の「AIで変わる領域」が分かる！AIエージェントエキスパートによる無料の1on1壁打ちキャンペーンが期間限定開催！

GenX株式会社

GenX株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：圷 健太、URL：https://genxinc.ai、以下「GenX」）は、BPO事業者を対象に、「AIエージェント無料壁打ちキャンペーン」を開始いたします。

先着20社限定で、当社AIエージェントのスペシャリストが各社の業務課題をヒアリングし、「AIで効率改善できる領域がどこか」を整理する1時間の個別セッションを無償で提供します。

生成AIを利用したDXで急変した業務

McKinsey & Companyの調査(https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/2025%20pdfs/seizing_the_agentic_ai_advantage.pdf)によれば、生成AIの導入で特定業務において生産性が最大40%向上し、運用コストが30%以上削減されると指摘されているように、実際に下記のような取り組みで成果が出ています。

AIエージェント導入事例抜粋- パナソニック コネクトでは製造現場の図面照合業務にAIエージェントを導入し、工数を最大97%削減しました（出典(https://news.nicovideo.jp/watch/nw18950079)）- 日東電工は出張費や交通費などの経費精算チェック業務の90%を自動化することに成功（出典(https://bizzine.jp/news/detail/12378)）- IBMと宮崎銀行が共同開発した融資稟議書作成AIが、従来2時間の作業を数分に短縮（95%削減）（出典(https://jp.newsroom-ibm.com/2024-06-13-Miyazaki-Bank-and-IBM-Japan-begin-using-generative-AI-in-loan-operations)）- H&Mは顧客問い合わせの70%をAIエージェントで自律解決（出典(https://www.ada.cx/blog/real-world-examples-of-generative-ai-for-customer-service)）。

これらはほんの一例で、AIと親和性の高いBPO業務は既にAI実装フェーズに入っています。しかし、ここに重要な落とし穴があります。

「AIに任せられること」「任せてはいけないこと」の線引きが安全な運用の鍵

BPO業務の何をAIに任せられるのか、何は任せてはいけないのか--この線引きを正確に把握し、業務改善とセキュリティをバランスさせることが重要です。セキュリティを軽視した結果、エージェントの自律的なタスクの実行が思わぬインシデントを発生させます。

各業務にエージェントを適用した際の具体的なリスクは下記の通りです。

■ GenXが提供する「AIエージェント」について

GenXは、BPO業務の現場に直接組み込める実用的なAIエージェントの開発・提供を行っています。

当社AIエージェント事例１.：タイムカードAIエージェント

手書きや印字されたタイムカードの文字起こしから給与計算までを自動で完結するこのエージェント、「タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)」を提供しています。「AIが文字起こしだけでなく計算までできるようになって驚いた。実際に該当業務の手作業時間が8割減った」というユーザー様の声を頂いています。単なるOCR（文字認識）ではなく、タイムカードや勤怠表等から読み取った数値情報と、各パートタイマーの時給や雇用情報等を総合的に判断し、給与計算までを一気通貫で自動遂行できるのが特徴です。

当社AIエージェント事例２.：ナンデモンAI

「ナンデモンAI(https://genxinc-nandemon-ai.manus.space)」は、企業内に散在する

- 図面- マニュアル- PDF- 画像- CADデータ

など多様なデータを統合し、AIが文脈を理解したうえで検索・FAQ・資料作成などの業務に活用できる企業向けAIエージェントプラットフォームです。（VLM含む）

ファイル名が分からなくても自然言語や曖昧な条件で検索でき、多言語検索・翻訳にも対応。紙の資料を目視で探したり、見積もり根拠を過去資料から作成するのが業務ネックだったユーザ様からは「今まで数時間かけていた業務が5分で終わるようになった」といった声も上がり、AIエージェントが属人化解消と業務効率化に有効であることが示されています。

また、本取り組みは「Co-Fukui」の実証事業にも選出され、特に製造業において実績があります。(https://www.fukui-dxlab.com/20260209/)

「AIエージェント無料壁打ちキャンペーン」

GenX(https://genxinc.ai)は今回、BPO事業者様をはじめ、AIエージェントにご関心のある企業を対象に「自社の業務にAIを取り込む可能性」を具体的に見極められるよう、AIエージェントのスペシャリストによる1時間の無料個別相談を提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165900/table/11_1_638ec22b3b401e13934d4787a91aece7.jpg?v=202603181151 ]

セッションでお伝えする内容

貴社のBPO業務の現状と課題をヒアリングした上で

- 「どの業務プロセスにAIエージェントを適用できるか」- 「どのような設計が必要か」- 「導入した場合の効果試算」

等、具体的な道筋をお示しします。また、御社課題に合わせ、AIエージェントの最新動向もお伝えします。

「AIに興味はあるが、何から始めればいいか分からない」「以前AIを試したが効果が出なかった」「自社の業務にAIが使えるか判断できない」--そうした段階の事業者様にこそ、本キャンペーンをご活用いただきたいと考えています。ご応募をお待ちしております。

お申し込みはこちら :https://genxinc.ai/contact

GenX株式会社 概要

社名：GenX（ジェネクス）株式会社

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-2渋谷サクラステージ セントラルビル 12階

代表取締役：圷 健太

事業内容：AI・ブロックチェーン等先端技術の導入支援、ビジネス課題解決ソリューション提供

URL：https://genxinc.ai

主要株主：

GMO AI & Web3株式会社

グリーベンチャーズ株式会社

株式会社セレス

gmjp

01Booster Capital

イーストベンチャーズ株式会社

株式会社ゼロワンブースター

スカイライト コンサルティング株式会社

DG Daiwa Ventures

Coincheck Labs

Hyperithm

SPIRAL VENTURES

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