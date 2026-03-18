【世界一のチーズを使用！】小樽洋菓子舗ルタオ 公式オンラインショップにて、プレミアムチーズタルトを数量限定でご用意

株式会社ケイシイシイ

「小樽洋菓子舗ルタオ」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、小樽洋菓子舗ルタオ公式オンラインショップでは、世界最高峰のチーズを使用したプレミアムなチーズタルトを数量限定で販売開始いたしました。

ルタオのパティシェが厳選したチーズで創る、プレミアムなタルト

ルモンド デュ フロマージュ

世界最高峰のチーズを使ったルタオのチーズタルト「ルモンド デュ フロマージュ」が、ご好評につき今年も数量限定で登場。

2004年度、「世界チーズコンテスト」において世界No.1に選ばれた、オランダロイヤルフリースランドカンピーナ社の「オールドダッチマスター」を使用。53週間に及ぶ長い熟成の間に凝縮された旨みとコク、まろやかな甘みが特徴のゴーダチーズです。そこにデンマークのナチュラルチーズ「クリームハバディ」や、イタリアのゴルゴンゾーラ、北海道のクリームチーズを絶妙なバランスでブレンドしたベイクドチーズは、チーズ好きには堪らないおいしさ。

ひと口含むとチーズの風味が口に広がり、チーズの世界観へ引き込まれます。

ワインなどとゆっくり味わうご褒美にも、特別な記念日のお祝いにもふさわしい逸品です。

世界中から厳選されたチーズルモンド デュ フロマージュ

【商品名】ル モンド デュ フロマージュ

【価 格】19,440円（税込）

【直 径】約19cm

お客様の声をご紹介

ル モンド デュ フロマージュ特設ページ :https://www.letao.jp/ext/le_monde_du_fromage.html?utm_source=qrcode&utm_medium=dm&utm_campaign=202603_h4

・高価なケーキなので、個性的な味を想像しましたが... 好き嫌いがはっきり分かれるようなチーズのクセはなく、かといってありがちなただ濃いだけの重いケーキではなく、品の良い美味しさでずっと食べ続けられる味でした。ちょくちょく買うのは難しいですが、特別な日にまた是非味わいたいです。

・価格が少々お高めでしたが、世界の選りすぐりのチーズがとっても濃厚でタルト生地とマッチしていて、他にはない食べ応えのあるチーズケーキでした。クリスマスや年末年始の大人数での集まりにも対応でき、リッチな気分になりました。

・主人の誕生日ケーキで購入しましたが、解凍してこの美味しさには感動しました。コーヒーや紅茶より、ワインの方が絶対に合う、大人のチーズケーキです。

「小樽洋菓子舗ルタオ」について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

公式オンラインショップ：https://www.letao.jp/

ブランドサイト：https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。