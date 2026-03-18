【製造業DX】既存顧客の掘り起こしから新規開拓まで自動化。製造業特化のAI営業エージェント『AIジョー』が本格始動！

株式会社Milly

株式会社Milly（本社：東京都港区、代表取締役：北村 丈）は、製造業向け協働製造ツール『MILLY（ミリー）』において、ターゲット企業のリストアップから最適な営業メールの作成までをAIが自動で行う、製造業特化の「AI営業エージェント」機能を本格リリースいたしました。

本機能と、既存の「顧客・取引一元管理」「同時翻訳チャット」、そしてGMO連携による「決済保証（掛け払い）」を掛け合わせることで、日本の中小製造業が言語や営業スキルの壁を越え、国内外のメーカーと直接繋がり、適正な利益を得られる「グローバルな受発注インフラ」の構築を加速させます。

■ 開発の背景：なぜ、いい工場ほど「営業」で損をするのか？

戦後から続くピラミッド型の下請け構造の中、日本の町工場は「待っていれば仕事が来る」時代を生きてきました。しかし現在、物価高や賃上げの波が押し寄せる中、1社依存では適正な価格転嫁ができず、利益が圧迫される「負のスパイラル」に陥っています。

自ら新規開拓をして利益率を改善したくても、現場には「売り方がわからない」「社長自らが現場に入っており、外に出て新しい取引先を見つける時間が取れない」という深刻な課題がありました。毎日工場で誠実に技術を磨き続けている「いい工場」ほど、営業ができずに損をしてしまっているのが現状です。

MILLYは、この「情報の壁」と「営業の壁」をテクノロジーで突破し、製造業の皆様が本来のモノづくりに100%集中できる環境を創り出します。

■ 新機能・特徴：MILLYが提供する「4つの解決策」

MILLYは、説明書がなくても今すぐスマホで直感的に使えるシンプルさに徹底的にこだわっています。

1. 最適な協業先を提案し、刺さる文章を作る「AIエージェント」

LINE感覚でAIに自社の強みや探している技術をチャットで伝えるだけで、AIが膨大なデータから相性の良い企業を瞬時にリストアップ。

さらに、相手の設備情報と自社の強みを掛け合わせ、1社ごとに最適化された「刺さる営業メッセージ」を秒速で自動生成します。スパムのような一斉送信ではなく、相手の心に響く個別アプローチがスマホからワンタップで可能です。

2. 理想の相手を瞬時に特定する「AI最適化検索」

独自のアルゴリズムが、自社に興味を持っている企業や相性の良い加工工場を自動でピックアップ（レコメンド）。「5軸加工」や「インコネル」といった特定の加工方法・材質など、製造業ならではのニッチで精緻な条件で検索が可能です。

3. 個人の記憶を「会社の資産」に変える「顧客・取引一元管理」

展示会や過去の挨拶交換でもらった名刺をスマホで撮るだけで、AIが一瞬でデータ化。また、「この工場は5軸加工が得意だったな」など、特定の担当者の頭の中にしかなかった属人的な記憶を『社内メモ』として記録・検索可能に。過去の縁をいつでも掘り起こせる共有資産に変えます。

4. 距離と国境をなくす「スマートチャット・同時通訳」

図面の共有から見積依頼、電話発信までスマホ画面からワンタップで完結。さらに、強力な同時翻訳チャット機能により、海外企業ともお互いに母国語のままスムーズなテキスト商談が可能です。語学力がなくても、自社の技術を世界へ直接売り込むことができます。

【代表取締役 北村 丈より：AIジョー誕生の背景と今後のビジョン】株式会社Milly 代表取締役CEO 北村丈 コメント

これまで私は、120社を超えるお客様の現場へ自ら足を運び、「お困りの図面はありませんか？探している加工はありませんか？」と走り回り、泥臭く手作業でマッチングを行ってきました。（現在もその活動は続けています）

ありがたいことにご利用企業様が200社へと拡大する中で、お客様から直接喜びの声をいただける一方で、1社1社すべての方に十分なご対応ができていないことへの強い「後ろめたさ」と、物理的なリソースの限界を感じていました。

さらに、これまでの運営を通じて痛感したことがあります。それは「製造業のマッチングは、ただ待っているだけではダメだ」という現実です。

システムを見てはくださるものの、いざ自分から見知らぬ企業に話しかけたり、ゼロから営業メールの文章を作ったりすることには、想像以上の高いハードルがあります。だからこそ、ただ待つだけの受け身の機能ではなく、自ら相性の良い企業を「探しに行き」「話しかける」ような、攻めの営業・マッチングが絶対に必要だと強く感じたのです。

そこで誕生したのが、私に代わって1社1社の要件を丁寧に聞き、最適なパートナーを探し出し、刺さる文章を作ってアプローチしてくれる新機能『AIジョー（AI営業部長）』です。彼がこの「攻め」のマッチングを担うことで、1社でも多くの企業様に協業していただき、職人の皆様が本来の「ものづくり」に100%専念できる会社を増やしてほしいと切に願っています。

本機能のリリースにあたり、大きなきっかけをくださったサイバーエージェントの竹川様、ご相談に乗ってくださった先輩起業家の皆様、そして何より、現場の貴重なご意見をくださり仕様を一緒に磨き上げていただいた製造業の皆様とチームのみんなに、心より感謝申し上げます。

これはMILLYにとって「一世一代の機能」になると確信しています。まずはこの機能を皮切りに、製造業の皆様の営業を強力に支援してまいります。

そして私たちが本当にやりたいことは、日本国内で強固な『協働製造の場』を創り上げ、それをそのまま海外へと直結させることです。日本の素晴らしい技術を、必ず世界に繋げられるようにします。

1社でも多くのお客様に使っていただけるよう、手厚いサポートも含めて一生懸命精進してまいります。引き続き、全力で製造業の皆様のために貢献していく所存ですので、今後ともMILLYを何卒よろしくお願いいたします。

■ 株式会社MILLYについて

会社名：株式会社Milly

代表者：代表取締役 北村 丈

所在地：〒107-0061東京都港区北青山1丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立：2023年7月13日

事業内容：製造業向けAI営業エージェント・コミュニケーションサービス「MILLY」の開発・提供

サービスURL：https://www.milly-platform.com/lp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Milly 広報担当

Email：info@milly-platform.com