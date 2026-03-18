ハザードマップを「見たことがある人」の推計7割が、自宅のリスクを正しく理解できていない

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するAI災害リスク診断サービス「サイガイマップ」（https://saigaimap.xyz）は、内閣府「防災に関する世論調査」および各種防災意識調査の結果をもとに、ハザードマップの閲覧実態とリスク理解度のギャップに関するレポートを公開しました。

「見た」と「わかった」は別の問題

内閣府の世論調査によると、自分の住む地域のハザードマップを「見たことがある」と回答した人は全体の約44%です。しかし、「見た」ことと「リスクを正しく理解している」ことは異なります。

サイガイマップの分析では、ハザードマップを閲覧した経験がある人のうち、自宅の具体的な災害リスク（浸水深、震度予測、土砂災害の可能性など）を正しく説明できる人は推計で約3割にとどまります。つまり、閲覧経験者の約7割がリスクを十分に理解できていない状況です。

「単眼思考」の危険性

リスク理解が不十分になる最大の要因は、災害リスクを単一の視点でしか確認しないことです。

- 洪水ハザードマップだけ見て安心: 浸水想定区域外でも、地震による液状化リスクが高いエリアがある- 地震の揺れやすさだけ確認: 揺れは小さくても、土砂災害警戒区域に該当するケースがある- 河川の洪水リスクだけ注目: 内水氾濫（下水道の処理能力超過による浸水）のリスクを見落とす

国土交通省の「重ねるハザードマップ」では、複数のリスク情報を重ね合わせて確認できますが、操作方法やデータの読み方が一般の方には難しく、十分に活用されていないのが現状です。

複合リスクの見落としが招く被害

近年の自然災害では、複数のリスクが同時に顕在化するケースが増えています。2019年の台風19号では、河川の氾濫に加え内水氾濫が同時発生し、洪水ハザードマップの想定区域外でも浸水被害が発生しました。

気象庁の統計によると、年間の自然災害による被害額は過去10年で増加傾向にあり、「想定外」の被害を減らすためには複合的なリスク評価が不可欠です。

サイガイマップの総合リスクスコア

サイガイマップでは、住所を入力するだけで洪水・地震（揺れやすさ・液状化）・土砂災害・内水氾濫の複数リスクを統合した「総合災害リスクスコア」をAIが算出します。単一のハザードマップでは把握しにくい複合リスクを、わかりやすいスコアで表示します。

※ 本レポートは公開データに基づく分析であり、個別の住所の安全性を保証するものではありません。具体的な防災対策については、お住まいの自治体の防災担当部署にご相談ください。

▼ 本件の詳細https://saigaimap.xyz/news/hazard-map-misunderstanding-70percent

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

最新のお知らせ: https://saigaimap.xyz/news

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love