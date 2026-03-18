能登半島地震の被害推計2.2兆円、防災訓練「未参加」64.5% ── 全国の災害リスクをAIスコア化した「サイガイマップ」が無料公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、住所を入力するだけで地震・洪水・土砂災害等のリスクをAIがスコア化するサービス「サイガイマップ」（https://saigaimap.xyz）を無料で公開したことをお知らせいたします。

背景：能登半島地震の被害額2.2兆円、防災意識と行動のギャップ

三菱総合研究所の推計によると、2024年1月に発生した能登半島地震のストック毀損額は約2.2兆円に上り、能登地域のストック全体の25%に相当します。内訳は社会資本1.4兆円、企業設備0.5兆円、住宅0.3兆円となっています。

（出典：三菱総合研究所「能登半島地震の経済影響」2024年）

防災意識は高いが行動に移せていない

こくみん共済coop「防災・災害に関する意識調査2024」によると、直近1年以内にハザードマップを「見た」人は全体の47%にとどまり、半数以上がハザードマップを確認していない実態が明らかになっています。さらに、防災訓練に「一度も参加したことがない」人は64.5%に上り、「ほぼ毎回参加する」はわずか4.4%です。

（出典：こくみん共済coop「防災・災害に関する意識調査2024」）

ハザードマップの情報充実を求める声

内閣府「防災に関する世論調査」（令和7年）では、ハザードマップの情報充実を望む人が54.1%に上ることが報告されています。

「サイガイマップ」の概要

サイガイマップは、従来のハザードマップを超えた総合的な災害リスク評価を提供するAIサービスです。

- AI災害リスクスコア ── 住所入力だけで、地震・洪水・土砂災害・高潮等の複合リスクをスコア化- 複合災害評価 ── 単一の災害種別だけでなく、複数の災害リスクを統合的に評価- わかりやすい可視化 ── リスクレベルを5段階で表示し、具体的な対策を提案想定利用シーン- 不動産購入前の災害リスクチェック- 賃貸物件選びの参考情報として- 自治体・企業の防災計画策定の基礎資料として

サービスURL: https://saigaimap.xyz

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love