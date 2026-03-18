NVIDIA、OpenClaw コミュニティ向けに NemoClaw を発表

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NemoClaw は、クラウドおよびオンプレミスから NVIDIA RTX PC、DGX Station、DGX Spark に至るまで、単一のコマンドでインストールし、セキュリティとプライバシーを強化して、安全で常時稼働する AI アシスタントを実行

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026年3月16日 - NVIDIA は本日、OpenClaw エージェント プラットフォーム向けの NVIDIA NemoClaw(http://www.nvidia.com/nemoclaw)(TM) スタックを発表しました。これにより、ユーザーは NVIDIA Nemotron(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-expands-open-model-families-to-power-the-next-wave-of-agentic-physical-and-healthcare-ai)(TM) モデルと、新たに発表された NVIDIA OpenShell(https://nvidianews.nvidia.com/news/ai-agents)(TM) ランタイムを単一のコマンドでインストールできるようになります。また、プライバシーとセキュリティの制御機能が追加され、自己進化する自律型 AI エージェント、すなわち「クロー」を、より信頼性が高く、拡張性があり、世界中の人々が利用しやすいものにします。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「OpenClaw は、あらゆる人々に AI の次なるフロンティアを切り拓き、史上最も急速に成長しているオープン ソース プロジェクトとなりました。Mac や Windows が、パーソナル コンピューターのオペレーティング システムであるように、OpenClaw は、パーソナル AI 向けのオペレーティング システムです。これは業界が待ち望んでいた瞬間であり、ソフトウェアにおける新たなルネッサンスの始まりです」

OpenClaw のクリエイターである Peter Steinberger 氏は次のように述べています。「OpenClaw は人々を AI にさらに近づけ、誰もが独自のエージェントを持つ世界を創る助けとなります。NVIDIA および広範なエコシステムとともに、誰もが強力で安全な AI アシスタントを作成できるようなクローとガードレールを構築しています」

NemoClaw は、NVIDIA Agent Toolkit(https://nvidianews.nvidia.com/news/ai-agents) ソフトウェアを活用して、単一のコマンドで OpenClaw を最適化します。OpenShell(http://build.nvidia.com/openshell) をインストールして、自律型エージェントにデータのプライバシーとセキュリティを追加するオープン モデルと分離されたサンドボックスを提供します。これにより、ポリシーベースのセキュリティ、ネットワーク、およびプライバシーのガードレールを適用しながら、クローが生産性を向上させるために必要なアクセスを提供するための、不足していたインフラ層が提供されます。

NemoClaw は、あらゆるコーディング エージェントに対応しています。オープン エージェントを使用することで、NVIDIA Nemotron などのオープン モデルを活用して、ユーザーの専用システム上でローカルに実行できます。プライバシー ルーターを使用することで、エージェントはクラウドで実行されるフロンティア モデルを活用できます。このローカル モデルとクラウド モデルを組み合わせることで、エージェントが定義されたプライバシーおよびセキュリティのガードレールに従ってタスクを完了するための新しいスキルを開発および学習する基盤を提供します。

常時稼働するエージェントは、ソフトウェアやツールを構築し、タスクを完了するための専用のコンピューティングを必要とします。OpenClaw 向けの NemoClaw は、NVIDIA GeForce RTX(TM) PC およびノート PC(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-on-rtx/)、NVIDIA RTX(TM) PRO 搭載ワークステーション(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/)、NVIDIA DGX Station(TM) および NVIDIA DGX Spark(https://blogs.nvidia.com/blog/gtc-2026-news/#dgx-spark-station)(TM) スーパーコンピューターなど、あらゆる専用プラットフォーム上で実行可能で、自律型エージェントが 24 時間稼働するためのローカル コンピューティングを提供します。

GTC の参加者は、3 月 16 日 ～ 19 日 (月曜日の午後 1 時 ～ 5 時、および火曜日から木曜日の午前 8 時 ～ 午後 5 時) に GTC Park で開催される NVIDIA の「build-a-claw 」イベント(https://blogs.nvidia.com/blog/gtc-2026-news/#build-a-claw)に立ち寄り、OpenClaw 向けの NemoClaw を使用して、プロアクティブで常時稼働の AI アシスタントをカスタマイズし、展開することができます。

NemoClaw の詳細は、こちら(https://www.nvidia.com/nemoclaw)をご覧ください。ジェンスン フアンによる GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/keynote/)を視聴し、合わせてセッション(https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/)もご確認ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-nemoclaw)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。