【新連載】寡黙な研ぎ士おっさんが無双する！『研ぎ士のおっさん、異世界を輝かす』連載開始！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『研ぎ士のおっさん、異世界を輝かす』（著者：長谷川）を「竹コミ！」で2026年3月18日(水）より、連載開始いたします。

■あらすじ

「研ぎ士のおっさん、異世界を輝かす」キービジュアル

民を守るため利き腕を損傷した令嬢騎士・リルダは

それでも戦う力を求め、伝説の研ぎ士・ウルシを訪ねた。

神の手を持つ研ぎ士の業は、武器だけでなく、

その使い手までをも研ぐもので――!?

寡黙すぎる研ぎ士のおっさんと、まっすぐアツい令嬢騎士の異世界冒険譚、開幕♪

■見どころ

伝説の研ぎ士であり、職人気質で寡黙なおっさん・ウルシと、

正義感が強く勝気な令嬢騎士・リルダの掛け合いが見どころのひとつです。

そして、ウルシの持つスキルは、武器だけではなくあらゆるモノを【研磨】出来る能力。

このスキルをどう生かしていくのか…ご期待ください！

■作家情報

著者：長谷川

X[formerly Twitter]@hase_popopo

主な作品に『ヘルゲート幹部会議』、『異世界でテイムした最強の使い魔は、幼馴染の美少女でした』(作画担当)など。

■「竹コミ！」について

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

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