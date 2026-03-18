【新連載】寡黙な研ぎ士おっさんが無双する！『研ぎ士のおっさん、異世界を輝かす』連載開始！
株式会社竹書房
「研ぎ士のおっさん、異世界を輝かす」キービジュアル
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『研ぎ士のおっさん、異世界を輝かす』（著者：長谷川）を「竹コミ！」で2026年3月18日(水）より、連載開始いたします。
「研ぎ士のおっさん、異世界を輝かす」キービジュアル
■あらすじ
民を守るため利き腕を損傷した令嬢騎士・リルダは
それでも戦う力を求め、伝説の研ぎ士・ウルシを訪ねた。
神の手を持つ研ぎ士の業は、武器だけでなく、
その使い手までをも研ぐもので――!?
寡黙すぎる研ぎ士のおっさんと、まっすぐアツい令嬢騎士の異世界冒険譚、開幕♪
■見どころ
伝説の研ぎ士であり、職人気質で寡黙なおっさん・ウルシと、
正義感が強く勝気な令嬢騎士・リルダの掛け合いが見どころのひとつです。
そして、ウルシの持つスキルは、武器だけではなくあらゆるモノを【研磨】出来る能力。
このスキルをどう生かしていくのか…ご期待ください！
■作家情報
著者：長谷川
X[formerly Twitter]@hase_popopo
主な作品に『ヘルゲート幹部会議』、『異世界でテイムした最強の使い魔は、幼馴染の美少女でした』(作画担当)など。
■「竹コミ！」について
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