【3月21日は自動販売機の日】自販機ミュージアムでギネス世界記録(TM)への挑戦を開始！

株式会社サン・ベンディング東北

日本独自の文化である自動販売機の魅力を世界へ発信することを目的に誕生した「自販機ミュージアム(https://sunvending.jp/museum/)」（所在地：宮城県栗原市高清水大沢1-1(https://maps.app.goo.gl/5GnRqDN5RBajiL556)）は、3月21日の「自動販売機の日」にあわせ、ギネス世界記録(TM)への挑戦を開始いたしました。

自販機ミュージアムは、2025年3月に「自動販売機の日」を記念して誕生し、地域企業やクリエイターと連携したラッピング自販機の展示などを通じて自動販売機の歴史や多様性・文化的価値を発信してきました。

今回の取り組みは、そうした活動の延長線上に位置づけられるもので、

自販機ミュージアムを通して自販機文化を世界へ広く発信するための取り組みとなっております。

■3月21日「自動販売機の日」とは

一般社団法人日本自動販売協会と株式会社サン・ベンディング東北が共同で制定。

安心・安全な清涼飲料や食品などを提供する自動販売機の業者団体や企業にとって「自動販売機の日(https://www.sunvending.jp/1502/)」は業界の歴史を記憶し社会的価値を高める意義のある取り組みであるとして、この機会に自動販売機の社会的な信用度のさらなる向上を目指し、記念日申請に至りました。

日付は日本最古とされる自動販売機（1888年・木製煙草自動販売機）を発明、制作した俵谷高七氏の誕生日（1854月3月21日）が由来となっております。

https://www.sunvending.jp/1502/

■自販機ミュージアムとは

自販機ミュージアム（所在地：宮城県栗原市高清水大沢1-1）は、日本独自の文化である自動販売機の魅力を世界へ発信することを目的に2025年3月に誕生しました。

全国的にも珍しい「自動販売機に特化した観光・展示スポット」として、自動販売機そのものを“観る・楽しむ”対象と捉え直す取り組みを行っています。

開設にあたって掲げたテーマは、「宮城県栗原市に世界一の自販機聖地を創る」こと。

その実現に向け、非稼働自動販売機を再活用し、地元企業や一般社団法人、著名人、アーティストなどとの多様なコラボレーションによるラッピング自販機を展示してきました。これにより、地域の魅力やストーリーを“自販機というメディア”を通して発信する独自の展示空間を形成しています。

【栗原市高清水自販機ミュージアム概要】

●名称：自販機ミュージアム（with DRINK自販機ショップ栗原高清水）

●場所：宮城県栗原市高清水大沢1－1（Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/5GnRqDN5RBajiL556)）

●現在展示台数(2026年3月時点)：

ラッピング自販機 73台

飲料・食品・物販自販機 21台

●自販機ミュージアム公式サイト：https://sunvending.jp/museum/

※ラッピング自動販売機はディスプレイとして自販機を再利用しており、商品の販売は行っておりません。

■ ギネス世界記録(TM)挑戦の背景

自販機ミュージアムでは、これまで「自動販売機を観る・楽しむ」文化の創出を目指し、

展示空間としての自動販売機の可能性を追求してきました。

こうした活動を通じて積み重ねてきた展示の成果を、世界基準の「記録」という形で可視化し、より多くの人に届けたい──その想いから、今回のギネス世界記録(TM)への挑戦を開始しました。

【ギネス世界記録(TM)挑戦内容】

●達成条件

「異なるラッピング加工をされた自動販売機の最多展示数

（Most varieties of vending machine wraps on display）」。

2026年6月までに、ラッピング自販機100台の展示を目標としております。

この挑戦は、単に台数を増やすことを目的としたものでなく、

地域文化や企業活動との結びつきを通じて、日本ならではの自販機文化を世界へ発信するための取り組みです。

自販機ミュージアムでは、ギネス世界記録(TM)への挑戦を一つの通過点としながら、

今後も地域とともに展示内容の充実を図り、自動販売機文化の継承と地域活性化を目指してまいります。

なお、本挑戦はギネス世界記録(TM)への挑戦開始をお知らせするものであり、記録の達成や認定を保証するものではありません。

■サン・ベンディング東北とは

社名：株式会社サン・ベンディング東北

所在地：本社｜仙台市宮城野区福田町南2-3-50

代表者 ： 代表取締役 加藤 義夫

設立 ： 昭和52年6月3日

従業員数： 300人（他グループ会社280名）

事業内容 ： 飲料事業

宮城県仙台市に本社を置き、東北6県、北海道、新潟、北陸、茨城、群馬に拠点を持ち、約3万4千台の飲料の自販機を保有管理しています。年商約150億円。昭和51年に創業、今年で50周年を迎えます。

自動販売機のサン・ベンディング東北は、東北を中心にお買い求めやすい価格で飲料を販売し、

「自販機をもっと楽しく！」をモットーにお客様の生活応援を目指します。

自動販売機上部トップボードの「100 円～」とお客様と共に（ウィズ）歩みたい想いを込めた「ウィズドリンク」のロゴマークをを目印に、安心かつお気軽にご利用いただける店舗として自販機を運営しております。

サン・ベンディング東北ロゴサン・ベンディング東北50thロゴサン・ベンディング東北の自動販売機

【サン・ベンディング東北 関連リンク】

●HP

https://www.sunvending.jp/

●50周年記念サイト

https://sunvending.jp/50th/

●自販機ミュージアム専用サイト

https://sunvending.jp/museum/

●SNS

・X

サン・ベンディング東北https://x.com/sunvendingtohok(https://x.com/sunvendingtohok)

自販機ミュージアム・神社https://x.com/withDRINKnatori(https://x.com/withDRINKnatori)

・Instagram

サン・ベンディング東北https://www.instagram.com/sendaigurume_with_drink/(https://www.instagram.com/sendaigurume_with_drink/)

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