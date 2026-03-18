不登校離職が4人に1人。そんな保護者が不登校の子どもの自立を機に、ロックバンドを結成！フリースクールが音楽イベントを開催し応援します！

特定非営利活動法人ここ

NPO法人ここ（事務所：大阪府吹田市、理事長：三科元明）は、2026年3月20日(金）に吹田市立千里市民センター大ホール（大阪府吹田市津雲台１丁目２－１ ２階）にて、音楽フェス「The 1st Beat Fes vol.5」を開催します。

不登校離職は4人に１人、全国で不登校３5万人時代

2024年度、増え続ける不登校の子どもたちは過去最多の約35万人、いじめの件数も過去最多の約77万件となりました(文部科学省：児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査)。

また、子どもの不登校を機に保護者が休職や退職を選択せざるを得なかった割合は4人に１人(NPO法人キーデザイン、2024年)。

長期休みに入り、環境が変わる不安を抱えるこの時期に、音楽イベントを開催、広くフリースクールなどの学校外の学びの場や相談支援場所の存在を周知することで、不登校の親子の孤立を防ぎ将来への不安や不登校離職の解消にも繋げます。

【The 1st Beat Fes vol.5】

日程：2026年3月20日（金）

時間：11:00～16:00

場所:吹田市立千里市民センター大ホール

参加費：無料

プログラム及び出店：フリースクールの子どもたちによるバンド演奏やダンス8組・カラオケ、フリースクールここ保護者のバンド「The remimamo band orchestra」、スタッフバンド演奏、タップダンス、漫才

主催：NPO法人ここ

前回の様子保護者会レミマモ保護者バンドで走り回る生徒たちフリースクールの生徒のバンド保護者バンド