株式会社アーキテクト・ディベロッパー

株式会社アーキテクト・ディベロッパー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木本 啓紀）は、2026年5月1日付で社名を「帝国不動産株式会社」に変更します。

■ 新社名

帝国不動産株式会社

■ 変更日

2026年5月1日

■ 社名変更の背景

当社は2008年の創業以来、2022年の社名変更を経て、賃貸住宅の開発およびプロパティマネジメント事業において着実に成長を続けてきました。事業基盤が確立した現在、次なる成長フェーズへの節目として、将来を見据えた成長戦略を推進するため社名を変更します。

新社名「帝国不動産株式会社」には、これまでの信頼と実績を礎に、50年、100年先まで暮らしと資産を支え続けるという、当社の長期的な展望を込めています。

※今回の社名変更による資本構成や経営体制の変更はありません。

当社はこれからも「美しい暮らし方を住まいから」を企業理念に、長期的な暮らしと資産のパートナーとして、地域の未来まで見据えた事業に取り組んでいきます。

【お問い合わせ先】

株式会社アーキテクト・ディベロッパー 広報室

Email: koho@adi.jp