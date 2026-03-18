ホテルがアートギャラリーに!!北九州市「NUKUMORI PLUS アートプロジェクト」障害のあるクリエイターの作品を市内ホテルで展示

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市では、障害のあるクリエイターの活躍の場を広げる取組として「NUKUMORI PLUS（ぬくもりプラス）プロジェクト」を展開しています。

このたび、北九州ホテル協議会および北九州市小倉旅館ホテル組合と連携し、ホテルロビーなどの空間でアート作品を展示する取組を開始しました。宿泊者や観光客が行き交うホテルに作品を展示することで、自然にアートと出会える空間を創出します。

「かめ」「門司港駅」「小倉城」「わたしらしく」

展示されている作品は、障害のあるクリエイターが描いた個性豊かなアートです。自由な発想から生まれる色彩や構図は、見る人の心を動かし、新たな発見や感動を与えます。

ホテルという多くの人が訪れる場所で展示することで、「旅先で出会う特別なアート」として北九州の新しい魅力の発信につながります。

作品を制作したクリエイターの声

「自分の絵を見に行くことで外出する機会が増えました。」

「いろんな人に見てもらえるから嬉しいです。」

「展示されることが決まって、家族でお祝いしました。」

自分の作品がまちの中に展示され、多くの人に見てもらえることは、クリエイターにとって大きな喜びと励みになっています。

作品を展示しているホテルの担当者の声

「ホテルは、多くの方が行き交う“まちの玄関口”です。その場所から、障害のあるクリエイターの力強いアートとまちの魅力を発信できることに、大きな可能性を感じています。この取組が単なる展示にとどまらず、まちの魅力をさらに広げていくプロジェクトへ発展していくことを期待しています。」

ホテルという空間で作品を展示することで、北九州を訪れる人々に地域の新たな魅力を届けています。

アートが地域と人をつなぐ

「NUKUMORI PLUSプロジェクト」は、障害のあるクリエイターの作品を展示や商品化など様々な形で発信し、活躍の場を広げることを目的としています。

これまでにも

・小倉城お土産処「しろテラス」

・小倉クリスマスマーケット

・皿倉山お土産販売コーナー

などでの販売を通じて、多くの方に障害のあるクリエイターの魅力を届けてきました。

今回のホテルでの展示は、障害者アートを通じて地域と障害福祉をつなぐ新しい取組の一つです。

創造力が紡ぎだす未来

「障害福祉×〇〇が生み出す相乗効果」

障害のあるクリエイターの可能性は無限大。

その表現には、既存の価値観にとらわれない自由で豊かな想像力があります。

北九州市では、その想像力を社会へ広げ、まちの中で作品と出会える空間を広げていきます。

展示概要

展示期間

令和８年３月１日から５月３１日まで

展示場所

北九州市内ホテル８施設

プレミアホテル門司港（所在地：北九州市門司区港町9番11号）

リーガロイヤルホテル小倉（所在地：北九州市小倉北区浅野2丁目１４番２号）

JR九州ステーションホテル小倉（所在地：北九州市小倉北区浅野１丁目１番１号）

西鉄イン小倉（所在地：北九州市小倉北区米町１丁目４番11号）

アルクイン黒崎（所在地：北九州市八幡西区黒崎3丁目2番1号）

アルクイン黒崎PLUS（所在地：北九州市八幡西区黒崎2丁目10番2号）

コンフォートホテル小倉（所在地：北九州市小倉北区浅野2丁目6番21号）

サンスカイホテル小倉（所在地：北九州市小倉北区神幸町2番1号）

展示内容

障害のあるクリエイターによるアート２７作品展示

主催

北九州市