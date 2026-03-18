【焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉】発酵バターとバニラを使用したこだわりの新作ケークが登場！

株式会社 エーデルワイス

フランス・ブルターニュの美味しさをお届けする焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ(https://www.bretonne-bis.com/)」は、発酵バターやアーモンド、バニラの風味が豊かに広がる、シンプルながら奥深い味わいのケークを発売いたします。

マーガレット〈発酵バターとバニラのケーク〉

発酵バターのコクと香ばしいアーモンドを合わせた風味豊かな生地に、甘く華やかなバニラの香りが重なり合う、贅沢な美味しさのケーク。「誠実」「心に秘めた愛」「真実の友情」などを花言葉に持つ、可愛らしいマーガレットの形に焼き上げました。きめ細やかでしっとりとした食感と、シンプルながら奥深い味わいは、大切な方への贈り物やブライダルギフトにもおすすめです。

公式オンラインショップでは3月30日(月) 12：00頃より予約販売を開始いたします。店頭では4月1日(水)より販売を開始いたします。ぜひご利用ください。

※お届けは4月6日(月)以降となります

■ 商品概要

【商品名】マーガレット〈発酵バターとバニラのケーク〉

【価格】税込\1,296（本体価格\1,200）

【内容】1個（直径 約12cm）

【箱サイズ】約14.8 × 14.7 × 4cm

【販売期間】3月30日(月) 12：00頃 ～オンラインショップにて先行予約販売開始

※お届けは4月6日(月)以降

4月1日(水)より各店頭にて販売開始

【販売店舗】ビスキュイテリエ ブルトンヌ 阪急うめだ本店、池袋東武店、新宿小田急店、渋谷ヒカリエ店、公式オンラインショップ

焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉は、2012年10月にオープンした、株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区／代表取締役社長：比屋根祥行）が展開する焼き菓子専門店です。フランス・ブルターニュで愛されてきたお菓子を中心に、素朴ながらも味わい深い焼き菓子をお届けしています。

【ブランドHP】https://www.bretonne-bis.com/

【公式オンラインショップ】https://shop.bretonne-bis.com/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/biscuiterie_bretonne/