三重県多気町『VISON』の地域農業連携を証明　農林水産省「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」を取得

ヴィソン多気株式会社

三重県多気町の商業リゾート施設「VISON［ヴィソン］」の店舗運営を行うヴィソン多気株式会社（代表取締役：立花哲也）は、農林水産省が新たに創設した「令和7年度農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」を取得しました。

本制度は、農山漁村の課題解決や地域活性化に向けた取組を行う企業等の活動を国が証明するもので、企業と地域の協働による持続可能な地域づくりの促進を目的としています。

2026年3月13日、農林水産省で開催された「農山漁村 経済・生活環境創生プラットフォーム 第3回シンポジウム」において、取組証明書取得企業の取組紹介および表彰が行われました。

■評価を受けたVISONの取組

VISONは多気町の誘致により2021年に開業した、約70店舗を有する複合商業観光リゾートです。

その広大な敷地（約35万坪）と集客力を活かし、観光にとどまらず、農業・生産・消費・学びをつなぐ拠点として、地域と連携した取組を進めてきました。

＜新しい農と地域のかたち＞

多気町では、耕作放棄地の増加や農業人材の不足といった課題が顕在化しています。

こうした状況を背景に、広大な「ヴィソンフィールド」を活用し、農作物を育てるだけでなく、収穫し、学び、味わうまでを一体で体験できる場を創出してきました。

・有機栽培による農作物の生産・収穫・提供

（固定種・在来種を中心に年間約100品種、3,500kg以上を生産）

・年間150名以上を対象とした来場者に、農作物の収穫体験を提供

・農園に併設するレストランでは、無農薬野菜を用いた付加価値の高い料理を提供

＜生産者が主役になれる「消費の場」を提供＞

VISONでは、施設開業時から地域の生産者に対し施設内への出店を促し、「消費の場」を提供してきました。こうした取組により、生産者がより高い所得を得られる環境づくりの他、地域発の商品開発も支援しています。

・海女漁師による海女文化の発信と「海女料理」の提供（現「海女小屋なか川」）

・県内唯一の沖合底引き網漁師による鮮魚販売・料理提供（現「第十八甚昇丸」）

・町内専業畜産農家による精肉店の運営（現「松阪牛精肉・若竹」）

・町内産米を原料とした味醂の製造・販売を行う店舗の出店を後押し（現「美醂 VIRIN de ISE」）など

＜地域をひらく、実証と挑戦のフィールド＞

ヴィソンフィールドは、体験農園にとどまらず、学びと挑戦の場としても活用されています。

・自然農法の現地講習を年間144時間実施

・農業未経験者や学生に向けた学習・体験の場を提供

・自動運転バスの実証運行に向け、専用レーンや車庫を提供

＜国内外へひらかれた“食”のプラットフォームへ＞

次世代人材の育成や食に関わる国際交流にも取組を広げています。

・料理人を目指す高校生を対象とした「全国高校生ガストロノミー甲子園」を多気町等と共催（後援：農林水産省）

・多気町とスペインバスク州の美食の街・サンセバスチャン市が締結した「美食を通じた友好の証」に基づき、バスク食文化の紹介、提供など国際的な食文化交流を推進

こうした取組を通じて、地域農産物の付加価値向上や関係人口の創出など、農山漁村の活性化に貢献している点が評価され、今回の取組証明書取得につながりました。

■今後の展望

VISONでは今後も、地域の生産者や事業者との連携を深めながら、三重の食や農業の魅力を発信する拠点として、農山漁村の持続可能な発展に貢献してまいります。

・町内農地で、所有者と連携した農作物の作付けを推進

・レストラン食材として、農園の有機農産物に加え、地域農産物の活用を促進

・農業未経験者向けに、「生産技術講義＋収穫体験＋ランチ」が一体となった体験 プログラムを実施

・来場者向けの収穫体験だけでなく、農業系学校の学生向けにインターンシップや講習など主体的な学びの場を提供

・国内外の企業・スタートアップを対象に、農業DXや自動運転バスなどの先端技術の実装フィールドとして、多気町や大学と連携しヴィソンフィールドを提供

【施設概要】

施設名：VISON［ヴィソン］

所在地：三重県多気郡多気町ヴィソン672-1

内容： 東京ドーム24個分（約35万坪）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業型観光リゾート施設です。

HP：https://vison.jp/

農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書とは

詳細は農林水産省のHPをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate.html

●ヴィソン多気株式会社 農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate/attach/pdf/r7_shutoku-5.pdf

●取組証明書取得企業等の一覧

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/attach/pdf/torikumi_certificate-6.pdf

【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846