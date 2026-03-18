【メルキュール横須賀】4つの無料特典付き! 手ぶらで楽しむ 「横須賀オクトーバーフェスト2026 宿泊プラン」限定販売スタート

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

汐入駅から徒歩1分、本格フレンチと絶景ベイビューが楽しめる地域密着型ホテル、メルキュール横須賀（神奈川県横須賀市本町3-27、総支配人：吉住尚人）は、2026年4月に横須賀市ヴェルニー公園で開催される「横須賀オクトーバーフェスト 2026 in Spring」（横須賀オクトーバーフェスト実行委員会）とコラボレーションした宿泊プラン「横須賀オクトーバーフェスト2026 特典付き宿泊プラン」を、2026年3月17日（火）より販売開始いたしました。

本プランでは、イベント会場で使用できる1ドリンク無料券に加え、ドイツと横須賀地ビールの魅力を自宅でもお楽しみいただけるビール飲み比べ２本セットをプレゼント。

さらにチェックイン前・チェックアウト後の荷物預かりサービスにより、手ぶらでフェス会場へ向かうことができ、野外ビールイベントをより快適にお楽しみいただけるほか、レイトチェックアウトの無料など、全部で4つの特典付きのパッケージとなっております。

横須賀オクトーバーフェスト開催期間限定の特別宿泊プランとしてご提供いたします。

横須賀ならではのロケーションで楽しむ「横須賀オクトーバーフェスト」

横須賀オクトーバーフェスト公式！「横須賀オクトーバーフェスト2026 特典付き 宿泊プラン」登場

会場となるヴェルニー公園は、メルキュール横須賀より徒歩約5分の場所に位置し、軍港や潜水艦を間近に望むことができる日本でも有数のウォーターフロント公園です。ホテルからイベント会場までは徒歩約5分。フェスの後はほろ酔い気分のまま、ホテルでゆっくりとお休みいただけます。

徒歩圏内には米海軍横須賀基地が隣接しており、来場者には外国人の姿も多く見られるなど、異国情緒あふれる雰囲気をお楽しみいただけるのも横須賀オクトーバーフェストならではの光景です。

見渡す限りの海と、晩春の爽やかな青空のもと、本場ドイツの楽団による陽気な音楽が会場を盛り上げます。普段なかなか味わうことのできない樽生のドイツビールと、本格的なドイツ料理を心ゆくまで楽しめるのも、このイベントの大きな魅力です。

また、米海軍第7艦隊バンドやドイツ楽団による音楽ステージのほか、大道芸人によるサプライズパフォーマンスなど、多彩なプログラムも予定されています。

横須賀ならではのロケーションとともに楽しむ、特別なオクトーバーフェストは、2026年4月17日（金）から4月26日（日）まで開催予定です。

宿泊者限定！嬉しい4つの特典「横須賀オクトーバーフェスト2026 宿泊プラン」

飲み比べセット：ヨコスカゴールド1本+ヴァイスビア、デュンケルのどちらか1本客室で飲み比べもお楽しみいただけます。

今回の宿泊プランでは、フェスをより楽しむための特典を4つご用意しました。

● 会場で使える1ドリンク無料券

ドイツビールやソフトドリンクなど、イベント会場で利用できる1杯無料券をプレゼント。

● ビール飲み比べセットをプレゼント

ドイツ・バイエルン地方エルディンガー（Erdinger）の「ヴァイスビア」か「デュンケル」、どちらか1本をプレゼント。さらに横須賀の地ビール「ヨコスカゴールド」とあわせ、合計２本セットをプレゼント。 イベントの余韻をご自宅でもお楽しみいただけます。

● お荷物預かりサービス

チェックイン前・チェックアウト後も荷物をホテルに預けて、手ぶらでフェス会場へ。

● レイトチェックアウト特典（12：00まで）

翌日の出発時間を気にせずゆっくりとお過ごしいただけるよう、通常11：00のチェックアウトを12：00まで延長。通常3,000円のレイトチェックアウト料金が無料となるお得な特典です。

横須賀オクトーバーフェスト2026 特典付き宿泊プラン 概要

販売期間

2026年3月17日（火）～4月25日（土）までのご予約

宿泊プランご提供期間

横須賀オクトーバーフェスト開催期間

2026年4月17日（金）～4月26日（日）

平日 15:00～21:00

土日 11:00～21:00

プラン料金と内容

【横須賀オクトーバーフェスト2026 宿泊プラン】

・ご宿泊費

・オクトーバーフェスト会場で使える1ドリンク無料券（1名様につき1枚）

・ビール飲み比べ2本セット（1名につき1セット）

・チェックイン前・チェックアウト後の荷物預かりサービス

・12：00 レイトチェックアウト無料サービス

■スタンダードダブルを1名様でご利用の場合：一室12,700円～

■スタンダードツインを2名様でご利用の場合：一室23,900円～

※税・サービス料込､料金変動制

※素泊まりプランのみ

※べイビュー、スタンダード OR デラックスなどご予算に応じたお部屋を予約時にご選択いただけます。

宿泊プラン公式ページ(https://www.mercureyokosuka.jp/ja/offers/oktoberfest2026package/)

ご予約

・TEL 046-821-1100（予約課直通）

・メール： H7490-FO＠accor.com

・オンライン予約

※下記URLより、日程を4/25までの期間中で設定ください

・部屋タイプ選択⇒ディールおよび/またはパッケージ料金⇒「横須賀オクトーバーフェスト2026 特典付き宿泊プラン」～を選択

ご予約はこちら :https://all.accor.com/hotel/7490/index.ja.shtml

・メルキュール横須賀について

仏・アコーのホテル、メルキュール横須賀は、「三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス」をキャッチフレーズに客室160室、レストラン、宴会・会議室8会場を有するミッドスケールホテルです。

19階フレンチレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」では、唯一無⼆の横須賀港の眺望とともに、地産地消の食材を使ったフレンチをお楽しみいただけます。

ホテルは、横須賀芸術劇場が隣接するベイスクエアよこすか内にあり、横須賀市街の中でもとりわけ印象的な建物です。東京の中心部からは電車で 1 時間程です。周辺の観光施設（YOKOSUKA軍港めぐり・猿島フェリー乗り場・三笠公園・ティボディエ邸等）へ徒歩で行くことができ、ショッピングセンターも目の前にあり大変便利です。

メルキュール横須賀 / Mercure Yokosuka

所在地： 神奈川県横須賀市本町3-27

総支配人：吉住尚人

開業日： 2009年10月1日

代表電話番号： 046-821-1111

Email： H7490-FO@accor.com

アクセス：京浜急行 汐入駅徒歩1分、横須賀中央駅徒歩13分、JR 横須賀駅徒歩8分

ホームページ： https://www.mercureyokosuka.jp/ja

インスタグラム： https://www.instagram.com/mercure_yokosuka/

フェイスブック： https://www.facebook.com/MercureYokosuka/

・メルキュールについて

ローマ神話の旅の神マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域に根ざした質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で、「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではのもの・ことに親しんでいただくことを目指しています。

インテリアデザインからその地域の食べ物、飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、65か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム「ALL - Accor Live Limitless」の参加ブランドです。

・アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,700の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。アコーは、ビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。

アコーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52177