発売から4ヶ月で累計発行部数3万部を突破！“マーケティング侍”小山竜央の最新著書『たった１日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』が異例のスピードで第4刷・増刷決定！

株式会社Trynnox

株式会社Trynnox（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤村奎介）は、登録者10万人超のYouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学(https://www.youtube.com/@marketing-zamurai)」でも人気を集める『りゅう先生』こと小山竜央（こやま・たつお）の最新著書『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001518/)』（KADOKAWA）が、発売から4ヶ月を待たずして累計発行数3万3,000部（電子書籍含む累計3万5,000部）を突破し、第4刷の重版が決定したことをお知らせいたします。

2025年11月１２日（木）の発売直後から本著は大きな反響を呼び、発売からわずか10日で重版が決定。その後も全国の書店で品切れが相次ぎ、この度、ビジネス書としては異例のスピードでの大増刷となりました。

■「なぜ今、この本が売れているのか？」3つの背景

1. ビジネス書として異例のスピード感と実績

本著は発売から10日で第2刷が決定するという、ビジネス書としては極めて異例のスタートダッシュを切りました。また、2025年11月29日時点の「八重洲ブックセンター 週間ランキング」では、総合部門・ビジネス部門ともに第2位を獲得。一過性のブームに留まらず、発売から4ヶ月が経過した現在も、経営者や起業家から「実戦ですぐに使える」と支持され続けています。

書店では、ベストセラーとして陳列2. 豪華インフルエンサー・著名人による本作への絶賛

SNSやYouTubeで絶大な影響力を持つ各界のプロフェッショナルたちが、本書の「再現性の高さ」を推奨しています。

- 山口貴大 氏（ライオン兄さん）投資・金融のプロの視点から、ビジネスの原理原則として本作を紹介。- 菅原由一 氏（脱・税理士スガワラくん）YouTubeチャンネルにて「経営者が読むべき一冊」として深く解説。- 市ノ澤翔 氏（黒字社長）SNSにて、潰れない経営のためのマーケティング思考として推薦。- 神田みつき 氏Instagram等で、女性起業家やビジネスパーソンへのバイブルとして紹介。3. 「感覚」を「仕組み」に変える、具体的すぎる28のメソッド

「集客を仕組み化する」という著者の徹底したスタンスが、不透明な経済状況下で「確実な成果」を求める読者のニーズに合致。特に「28種のコピーライティング例」や「YouTube活用術」など、読んだその日から実行できる具体策がSNSでの口コミ拡散に繋がっています。

■著者：小山竜央（こやま・たつお）コメント

「本書がこれほど多くの方に届いていることを、心から嬉しく思います。今の時代、マーケティングは一部の専門家だけのものではなく、すべての経営者、そして個人が身につけるべき『生き残り戦略』です。3万部という数字は、それだけ『本質的な稼ぐ力』を求めている方が多いことの表れだと感じています。この一冊が、日本中の挑戦する人たちの武器になることを願っています。」

■書籍情報

- タイトル： 『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』- 著者： 小山 竜央- 発売日： 2025年11月12日- 出版社： KADOKAWA（https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001518/）- 定価： 2,420円（税込）- ISBN： 9784046075840- 販売：全国書店、Amazon- 判型：Ａ５判- ページ数：320ページAmazon商品ページはこちら :https://amzn.asia/d/03yNv9Fa

■著者プロフィール：小山竜央（こやま・たつお）

1982年生まれ。実業家・マーケティングコンサルタント。YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」(https://www.youtube.com/@marketing-zamurai)を運営。Apple創業者スティーブ・ウォズニアック氏らを招聘した世界最大級の講演会をプロデュースするなど、延べ40万人以上にマーケティングを指導。プロデュースしたYouTubeチャンネルの総登録者数は9,600万人を超え、年間200億円以上の売上を創出している。

■会社概要

著者・小山竜央

株式会社Trynnox(トライノクス)は、「挑戦なくして革新なし」を企業理念に掲げ、企業イベントやコミュニティの運営委託、およびビジネスコンサルティングを提供し「企業発展と知名度拡大」を支援しています。設立から3年が経過し、現在第4期目。クライアント企業の課題に寄り添い、イベント・コミュニティの企画から実行、その先の企業発展まで一貫してサポートすることで、持続的な成長と事業価値向上に貢献しています。

【会社情報】

・ 会社名：株式会社Trynnox(トライノクス)

・ 所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

・ 代表取締役：藤村 奎介

・ 設立：2022年8月

・ 事業内容：フランチャイズ事業・経営コンサルティング・業務アウトソーシング

・ 公式サイト：https://trynnox.jp/