【今回で生産終了】醤油×お菓子の“衝撃の新体験”！銚子ヤマサ醤油コラボスイーツ「ヤマサしょうゆ饅頭」期間限定再発売

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、醤油の老舗「ヤマサ醤油」との初のコラボ商品となる『ヤマサしょうゆ饅頭』を、3月19日(木)～6月末限定で再発売いたします。

なお、本商品は今回の販売をもって生産終了となり、オリジナルパッケージも今回で終了となります。今しか手に入らない特別仕様となりますので、この機会をぜひお見逃しなく。

■販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/syouyumanzyuu_12/)syouyumanzyuu_12(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/syouyumanzyuu_12/)/(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/syouyumanzyuu_12/)

“甘じょっぱい革命”誕生！長年愛される味が和菓子で新たな境地へ

「え、お菓子に醤油！？」

思わずそう声を上げてしまうかもしれません。しかし、長年千葉県で愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、あえてその常識を打ち破りました。

長きにわたり千葉県民に親しまれてきた両社の想いが結実した本商品は、ヤマサ醤油の芳醇な醤油を餡と生地、両方に贅沢に使用。甘さの中に広がる奥深い醤油の風味、そして口いっぱいに香るバターが絶妙なバランスで重なり合い、これまでにない豊かなコクを生み出しました。

嫌いな人はいない【バター醤油味】

あの誰もが魅了される、甘じょっぱくて香ばしいバター醤油の風味。

お子様から大人まで、世代を超えて愛されるこの味が、なんと上品な和菓子という新たな形で大変身！まさに夢を具現化したような和菓子です。

口にした瞬間、ふんわりと香る醤油の香ばしさと、あとから追いかけてくるバターのコク。そして最後は口の中で生まれる二つの一体感！バター醤油味が口いっぱいに広がります。それぞれの味が口の中でマリアージュし、すべての旨味を楽しめる、贅を尽くした一品です。

バター醤油味とほどよい甘さが口の中で調和する“甘じょっぱい新感覚”。甘さと醤油の香ばしさが織りなす、まさに“甘じょっぱい革命”をご体感ください。

【開発秘話】試行錯誤を重ねたどり着いた、究極のバランス

この『ヤマサしょうゆ饅頭』の開発には、10回以上の試作を重ねました。

甘さと塩味、相反する美味しさを一つの饅頭に閉じ込めるという挑戦は、想像以上に繊細なバランスを必要としました。しかし、ヤヤマサ醤油の豊かな香りと、お菓子のたいようの熟練の技を掛け合わせ、何度も改良を重ねた末に辿り着いたのは、しょっぱすぎず甘すぎない絶妙な味わい。口にした瞬間、今までの和菓子の概念を覆すような、新しい美味しさを広げることに成功したのです。

美味しさの秘密は「醤油で味わう」という新発想

×「しょうゆを食べる」

○「しょうゆで味わう」

美味しさの鍵は、餡だけでなく生地にもヤマサ醤油を使用していること。

開発当初は、醤油の存在感を出そうと、より強く風味を感じられる配合を試していました。しかし、ダイレクトに醤油を加えるほど塩味が前に出てしまい、和菓子らしい繊細な甘さとの調和が難しくなりました。試行錯誤の末に辿り着いたのが、素材の甘みを引き立てるために醤油をあえて「忍ばせる」という逆転の発想です。

隠し味のバターが醤油の角を丸く包み込み、噛みしめるほどに熟成した香りが鼻を抜ける。醤油が主張するのではなく、餡の甘さを引き立てる名脇役として活かすことで、奥行きのある甘じょっぱい味わいが完成しました。それはまさに、「しょうゆを食べる」から「しょうゆで味わう」へと昇華した、新しい和菓子の可能性を感じさせる一品です。

「お菓子に醤油なんて…」と疑心暗鬼だった方も、一口食べればその美味しさに驚くはず！

甘さと塩味の絶妙なハーモニーは、後を引く美味しさで、ついついもう一つと手が伸びてしまいます。大切な方への贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にも最適な、新しい千葉の味をぜひご堪能ください。

美味しさを格上げする、おすすめの食べ方

もちろんそのままでも美味しいのですが、オーブントースターで軽く温めることで、香ばしさがより引き立ち、まるで出来立てのような美味しさをお楽しみいただけます。

温めた瞬間から香りが立って、香ばしい醤油の香りを食べる前から楽しめます。

その香りに誘われて一口かじれば、さくっ…と心地よい歯ざわりのあと、ほろっ…とほどけていく繊細な生地。そして驚くのはその後。

醤油の香ばしい香りとバターの味が一層濃くなり、味わい全体が濃厚に。

そして中の餡は、じんわりととろけるように柔らかくなり、甘みがよりまろやかに広がります。外はさっくり、中はとろり。食感と風味の絶妙なコントラストが、思わずうっとりするほど贅沢なひと口に。



温める事で、全ての味が際立って、まるで別物のスイーツに進化。

もちろんそのままでも十分美味しい『ヤマサしょうゆ饅頭』ですが、ぜひ温めた状態との『二つの美味しさ』を食べ比べて、あなたのお気に入りの楽しみ方を見つけてくださいね。

『千葉の誇り』が生んだ、新たな『千葉土産』

地元・千葉の食文化を支えてきた【ヤマサ醤油】と、長年地元で愛されてきた【お菓子のたいよう】の情熱が融合した『ヤマサしょうゆ饅頭』は、新しい“千葉土産”としてもおすすめです。

県内の方はもちろん、観光で千葉を訪れる方や県外の方に贈られる手土産としても。ぜひこの新感覚の味わいをお楽しみいただきたいと願っております。

※専用化粧箱は5個入りのみになります。10個入り・15個入り・21個入りは白い化粧箱になります。- 5個入り（ヤマサ醤油コラボのオリジナル化粧箱入り）- 10個入り（白い化粧箱）- 15個入り（白い化粧箱）- 21個入り（白い化粧箱）

店頭では1個から、オンラインショップ楽天市場では5個入(専用化粧箱入り)からご用意しております。



パッケージも、ひとつひとつが特別。こだわり抜いたオリジナルデザインの個包装は、見た目にも華やかで手渡しやすさも◎。お配り用にも、自分へのご褒美にもぴったりです。

ここでしか味わえない味！今だけの期間限定！！

老舗と老舗が手を取り合った、まさに『千葉の底力』を感じさせる逸品！この春～6月末限定の「粋な手土産」、ぜひ一度ご賞味ください。

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/syouyumanzyuu_12/

※本商品は今回の販売をもって生産終了となり、オリジナルパッケージも今回で終了となります。最後の販売となりますので、この機会をぜひお見逃しなく。[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/135_1_82b62419f80129bdd988f2586f0adbd4.jpg?v=202603181051 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com