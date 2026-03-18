【導入事例】釣りブランドの新しいファン接点づくり──診断×イベント連動で「会話が生まれる体験」を実現

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、グローブライド株式会社様への取材記事を、弊社HPに掲載いたしました。

■導入の背景

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1330/

流行している「性格診断」コンテンツを、

- 制作から運用までを手軽に回せること- 一過性の企画で終わらせず、ファンとの接点に育てること

を目的に、本施策は検討されました。

単に話題性のある企画を実施するのではなく、ブランドとファンとの間に会話が生まれる仕掛けをつくりたい、という考えが導入の背景にありました。

■施策概要

「クロワッサン」を活用し、オンライン診断とイベント会場施策を連動させた企画を実施しました。

主な施策内容は以下の通りです。

- 診断コンテンツ（全12問／8タイプ）を制作- SNSを起点に期間限定で診断企画を公開- 診断結果をイベント会場で提示した参加者に、結果別ステッカーを配布

診断テーマは【あなたをリールに例えると？FISHING性格診断】という切り口で設計。

釣行前の準備、釣れない時の行動、大物がかかった際の判断など、実際の釣り体験をもとにした設問構成とし、釣り好きが自然と答えたくなる体験づくりを重視しました。

また、結果タイプは同社が展開する「リールの世界観」と結びつけることで、エンタメ性と製品理解の両立を図っています。

オンライン体験にとどまらず、結果画面をそのままオフラインの接点（会場体験）へ接続することで、イベントならではの参加価値を設計しました。

■成果

- 業界メディアに「これまでにない企画」として掲載獲得- SNS上でのコメント数、反応数が通常投稿より増加- アプリDLや会員登録不要で参加できる設計により、参加ハードルを低減

本施策では、参加数の多さ以上に「反応の質」に特徴が見られました。

診断結果をきっかけに、自身の釣りスタイルを語る投稿や、友人同士で結果を見せ合うやり取りが生まれ、閲覧型コンテンツでは生まれにくいコミュニケーションが発生しました。

■想定外の効果

SNSの反応では、特典の取得だけでなく、診断コンテンツそのものを楽しむ目的で参加するユーザーが多く見られました。

■まとめ

グローブライド株式会社様にとって「クロワッサン」は、「診断を手軽に作って、ファンとの会話につなげるための仕組み」として機能しました。

貴社でも「手軽に実現できる参加型コミュニケーション施策」を検討してみませんか？

「クロワッサン」について

- 診断によって参加の理由をつくる- イベント連動でリアル接点へ広げる- 登録不要で参加障壁を下げる- 反応の質を高める設計を行うご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp