カミナシがBtoBマーケティングに特化した業務委託マーケターマッチングサービス「b-growth Pro」を導入

株式会社b-growthhttps://bgrowth.jp/case/kaminashi

株式会社b-growth（本社：東京都港区、代表取締役CEO：菱沼 匡、以下「当社」）は、株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）が、BtoBマーケティングに特化した業務委託マーケターマッチングサービス「b-growth Pro」を導入したことをお知らせいたします。

カミナシは、b-growth Proを活用することで、SEOとLPOを一体で推進する体制を構築し、取り組み開始から約半年でセッション数1.2倍、有効リード数1.3倍、CVR約2倍を実現しました。これらの成果を受け、今後も当社は両社連携による取り組みを強化してまいります。

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■b-growth Pro導入前のマーケティング領域の課題

・CPC高騰による広告依存からの脱却に向け、オーガニック施策の強化が急務だった

・SEO領域の専門知見を持つ人材が限られ、施策設計や改善をスピーディに回せていなかった

■b-growth Pro導入後の変化

・SEOとLPOを一体で推進する体制を構築し、企画から改善までのスピードが向上した

・SEO経由の新規流入増加だけでなく、CVまでの導線改善が進んだことで既存コンテンツからも有効リード数が創出された

・取り組みから約半年でセッション数1.2倍、有効リード数1.3倍、CVRは約2倍に改善した

■株式会社カミナシ マーケティング部 マネージャー 益田 太貴氏

当社が検索広告依存からの脱却を目指す中で、専門知見を持ったリソースの不足が最大の課題でした。b-growthさまは、単なるコンサルティングに留まらず、私たちの状況に合わせた高い機動力で、施策の実行から改善までをスピーディーに並走してくれました。コスト・専門性・スピードのバランスが非常に良く、限られたリソース下で『打ち手を作り続けられる体制』を構築したい企業にとっては、とても心強いパートナーになってくれると感じています。

■株式会社カミナシ マーケティング部 塩 亮太氏

単にセッションを増やすだけでなく、LPO（着地ページ最適化）まで一体で取り組んだことで、過去最高水準の成果を継続的に更新できています。良質なコンテンツ制作を通じて、質の高いリードがIS（インサイドセールス）へ渡る好循環も生まれました。予算やリソースに制約がある中でも、事業成長に直結するSEOを本気で実現したいなら、迷わず一度b-growthさまへ相談してみることをお勧めします。

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■事例インタビュー全文はこちら

株式会社カミナシ様

『オーガニック経由の(https://bgrowth.jp/case/kaminashi)有効リード数(https://bgrowth.jp/case/kaminashi)が1.3倍・CVRを2倍に改善。 SEO×LPOを一体で進めたカミナシのマーケティング改善事例。(https://bgrowth.jp/case/kaminashi)』

■株式会社b-growth 代表取締役CEO 菱沼匡のコメント

『当社は、「事業とマーケターの最速・最適・最高のマッチングを行うことで事業グロースを実現させる」というミッションのもと、BtoB事業を展開する企業を主な対象として支援を行っています。

この度、『ノンデスクワーカーの才能を解き放つ』というミッションのもと、ノンデスクワーカー向けの現場DXをご支援されているカミナシ社への導入をいただき、事業グロースに繋がる好成果が上がっていることを大変嬉しく思います。

同社以外にも近しい課題を抱えていたり、単なるクリエイティブ・営業支援ではなく、事業成長の視点で動けるようなtoBマーケティングの専門領域に特化した人材を求められている企業様も多いように思います。

今後も当社は課題を抱える企業と、実績・経験豊富なマーケターをマッチングさせていくことで、日本のマーケティング業界の底上げを図ってまいります。』

◆株式会社b-growthの概要

会社名：株式会社b-growth

本社住所：

〒107-0062

東京都港区南青山1-1-1新青山ビル 東館7F

代表者：代表取締役CEO 菱沼 匡

主な事業内容：BtoBマーケティング支援事業

コーポレートサイト：https://bgrowth.jp/

【BtoB事業会社の役職者マーケター限定コミュニティ】

BtoBマーケティング研究会：https://www.facebook.com/groups/966370787340691/

◆株式会社カミナシの概要

会社名：株式会社カミナシ

本社住所：

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３－７ 神田カドウチビル 3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

主な事業内容：現場DXプラットフォーム「カミナシ」シリーズ製品(https://kaminashi.jp/)の開発および提供。

コーポレートサイト：https://corp.kaminashi.jp/

■b-growthの提供サービス

b-growthでは、BtoB企業のクライアント課題解決に向けて、主に以下のサービスを展開しています。

業務委託マーケターによるBtoB事業グロース支援サービス

b-growth Pro(https://bgrowth.jp/service-pro)

BtoBマーケター専門のエージェントサービス

b-growth Agent(https://bgrowth.jp/service-agent)

BtoB事業特化の広告運用サービス

b-growth AdMaster(https://bgrowth.jp/service-admaster)

BtoB事業特化のコンテンツ制作サービス

b-growth Creative(https://bgrowth.jp/service-creative)

*当社及びBtoBマーケティング研究会のメンバーに向けた取材や各種情報提供依頼について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。



