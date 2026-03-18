【新色登場】アメリカ発の次世代iPhoneケース「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」から、新色「PINK / PRINCESS SPARKLES」「PINK / BUBBLEGUM」が登場。
アメリカ発の次世代iPhoneケース「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」から、待望のピンクカラーが登場しました。ぜひこの機会に、新色をお試しください。
Ninja Labs（ニンジャ ラボ）販売ページ
https://principe-prive.com/collections/ninja-labs
Flex Pouch - Pink/Princess Sparkles \14,300（税込み）
PINK / PRINCESS SPARKLES - ラメ入りクリアポーチ
ラメを含んだクリア素材が印象的な「PRINCESS SPARKLES」。透明ポーチに繊細な輝きを掛け合わせた、これまでにない仕様です。
光の角度によってさまざまな表情を見せ、視覚的な変化をお楽しみいただけます。中身がほんのり透けることで、収納アイテムとの組み合わせも魅力のひとつです。
Flex Pouch - Pink/Bubblegum \14,300（税込み）
Octo Pouch - Pink/Bubblegum \16,500（税込み）
PINK / BUBBLEGUM - ポップで鮮やかなピンク
鮮やかでポップな色味が特徴の「BUBBLEGUM」。しっかりとした発色のピンクがコーディネートのアクセントとなり、手元のアクセントとして取り入れやすいカラーです。
毎日を彩る、収納付きiPhoneケース
「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」は、シリコン製ポーチを一体化した新感覚の次世代iPhoneケースです。柔らかく伸縮性のあるポーチが中に入れたアイテムをやさしく包み込み、しっかりとフィットします。
カードやイヤホン、リップなど、日常で持ち歩きたい小物をスマートに収納可能。ポーチ部分は中身の入れ替えも自由にでき、気分やコーディネートに合わせて自分らしい使い方を楽しめます。
FLEX POUCH - PINK
Flex Pouch - Pink/Princess Sparkles \14,300（税込み）
Flex Pouch - Pink/Bubblegum \14,300（税込み）
コレクション： Flex Pouch
カラー：PINK / PRINCESS SPARKLES、PINK / BUBBLEGUM
販売価格：\14,300（税込）
※ポーチ内のアイテムは付属しません。
互換性：iPhone 17 Proおよび17 Pro MAX
OCTO POUCH - PINK
Octo Pouch - Pink/Bubblegum \16,500（税込み）
コレクション： Octo Pouch
カラー：PINK / BUBBLEGUM
販売価格：\16,500（税込）
※ポーチ内のアイテムは付属しません。
互換性：iPhone 17 Proおよび17 Pro MAX
取扱店舗
プリンチペプリヴェ表参道店
東京都港区北青山3-5-19 2F
03-6427-4367(#)
プリンチペプリヴェ公式オンラインストア
https://principe-prive.com/collections/ninja-labs
PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について
PRINCIPE prive (プリンチペ プリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。
公式HP：https://principe-prive.com
インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/
Ninja Labs（ニンジャ ラボ）について
Ninja Labsは、生涯にわたり革新を追求してきたアレクサンダー・シャラフマンによって設立されました。ニューヨーク・ブルックリン出身の彼は、19歳のときに最初の注目すべき発明「Wallet Ninja（19 in 1 ツール）」を発表し、大きな話題を呼びました。その後、彼が開発した「Aerosmall ヘアスプレー＆ドライシャンプーペン」は2021年にTresemmeによって買収されます。さらに、彼の特許取得済み製品「Pikoo リングウォッチ」は、ハリウッドで欠かせないアイテムとなり、世界中のレッドカーペットやミュージックビデオ、フォトシュートで使用されています。
公式HP：https://ninjalabs.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/ninjalabsx/#