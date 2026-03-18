【新色登場】アメリカ発の次世代iPhoneケース「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」から、新色「PINK / PRINCESS SPARKLES」「PINK / BUBBLEGUM」が登場。

株式会社PRINCIPE prive

アメリカ発の次世代iPhoneケース「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」から、待望のピンクカラーが登場しました。ぜひこの機会に、新色をお試しください。

Ninja Labs（ニンジャ ラボ）販売ページ

https://principe-prive.com/collections/ninja-labs

Flex Pouch - Pink/Princess Sparkles \14,300（税込み）PINK / PRINCESS SPARKLES - ラメ入りクリアポーチ

ラメを含んだクリア素材が印象的な「PRINCESS SPARKLES」。透明ポーチに繊細な輝きを掛け合わせた、これまでにない仕様です。

光の角度によってさまざまな表情を見せ、視覚的な変化をお楽しみいただけます。中身がほんのり透けることで、収納アイテムとの組み合わせも魅力のひとつです。

Flex Pouch - Pink/Bubblegum \14,300（税込み）Octo Pouch - Pink/Bubblegum \16,500（税込み）PINK / BUBBLEGUM - ポップで鮮やかなピンク

鮮やかでポップな色味が特徴の「BUBBLEGUM」。しっかりとした発色のピンクがコーディネートのアクセントとなり、手元のアクセントとして取り入れやすいカラーです。

毎日を彩る、収納付きiPhoneケース

「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」は、シリコン製ポーチを一体化した新感覚の次世代iPhoneケースです。柔らかく伸縮性のあるポーチが中に入れたアイテムをやさしく包み込み、しっかりとフィットします。

カードやイヤホン、リップなど、日常で持ち歩きたい小物をスマートに収納可能。ポーチ部分は中身の入れ替えも自由にでき、気分やコーディネートに合わせて自分らしい使い方を楽しめます。

FLEX POUCH - PINKFlex Pouch - Pink/Princess Sparkles \14,300（税込み）Flex Pouch - Pink/Bubblegum \14,300（税込み）

コレクション： Flex Pouch

カラー：PINK / PRINCESS SPARKLES、PINK / BUBBLEGUM

販売価格：\14,300（税込）

※ポーチ内のアイテムは付属しません。



互換性：iPhone 17 Proおよび17 Pro MAX

OCTO POUCH - PINKOcto Pouch - Pink/Bubblegum \16,500（税込み）

コレクション： Octo Pouch

カラー：PINK / BUBBLEGUM

販売価格：\16,500（税込）

※ポーチ内のアイテムは付属しません。



互換性：iPhone 17 Proおよび17 Pro MAX

取扱店舗

プリンチペプリヴェ表参道店

東京都港区北青山3-5-19 2F

03-6427-4367(#)

プリンチペプリヴェ公式オンラインストア

https://principe-prive.com/collections/ninja-labs

PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について

PRINCIPE prive (プリンチペ プリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/

Ninja Labs（ニンジャ ラボ）について

Ninja Labsは、生涯にわたり革新を追求してきたアレクサンダー・シャラフマンによって設立されました。ニューヨーク・ブルックリン出身の彼は、19歳のときに最初の注目すべき発明「Wallet Ninja（19 in 1 ツール）」を発表し、大きな話題を呼びました。その後、彼が開発した「Aerosmall ヘアスプレー＆ドライシャンプーペン」は2021年にTresemmeによって買収されます。さらに、彼の特許取得済み製品「Pikoo リングウォッチ」は、ハリウッドで欠かせないアイテムとなり、世界中のレッドカーペットやミュージックビデオ、フォトシュートで使用されています。

公式HP：https://ninjalabs.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/ninjalabsx/#