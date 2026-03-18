株式会社D＆Mカンパニー　Osaka Metro御堂筋線に つり革広告を開始

株式会社D&Mカンパニー

株式会社D&Mカンパニー（本社：大阪市北区 代表取締役：松下明義 証券コード：189A）は、当社サービスの認知向上を目的として、2026年3月13日より 「Osaka Metro 御堂筋線」にて、つり革広告の掲出を開始しました。

当社は、企業理念である「人の願いを叶える会社たる」という信念のもと、最前線で経験を積んだファイナンスのプロと、医療福祉のプロによる分析力と実行力で事業経営を支援する会社として、様々なサービスを提供しております。

今回の吊革広告掲出により、日常生活の移動時間において利用者と自然に接点を生み出し、より身近に当社サービスを知っていただくことを目指します。

■株式会社D&Mカンパニー/株式会社D&Mキャリアについて

Development by Investment and Consulting（＝再生・成長・発展）その実現のために、

当社は、医療・介護・福祉サービス関連業界に特化し、組織にとって重要なテーマである資金・マネジメント・人材に関する支援をワンストップで提供しています。

深刻な人材不足や経営課題に直面する医療機関や介護施設に対し、単なるサービス提供ではなく、クライアントの状況やニーズに応じた最適なソリューションを設計・実行することが当社のビジネスコンセプトです。

ファイナンスのプロと医療福祉のプロによる分析力と実行力を強みに、資金支援、経営コンサルティング、HRサービスを柔軟に組み合わせ、必要なノウハウや技術が当社にない場合も、ネットワークを駆使して最適な企業や人材を橋渡しします。

私たちが目指すのは、患者中心の高度で持続可能な医療の実現。日本の医療・介護・福祉体制が世界トップクラスであり続けるために、経営改善と人材確保の両面から業界を支え、すべての人の安心・安全の確保、そして挑戦を応援することに取り組んでいます。

■ 広告概要

・掲出路線：Osaka Metro 御堂筋線

・広告形態：つり革広告

・掲出期間：2026年3月13日～(１年間の予定)

※Osaka Metro御堂筋線 全編成のうち、1編成の一部車両に掲載されています。

■ご覧になる方へのお願い

・該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

・鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

・車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

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