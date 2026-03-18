福岡ソフトバンクホークスの公式中継テーマソングが神戸発アーティストの楽曲に決定！3月18日リリース

株式会社ヒロエンヂニアリング

神戸を拠点に活動する４人組レゲエグループMACK JACK（マックジャック）の新曲「ALL OR NOTHING」が、プロ野球球団、福岡ソフトバンクホークスの公式中継テーマソングに決定しました。

リリース日は3月18日です。

昨シーズン、リーグ優勝と日本一の二冠を達成したホークスの関係者が、MACK JACKの楽曲「泥だらけドリーマー」を聴いたことがきっかけで実現。挑戦として夢を追い続ける姿勢を歌った楽曲のメッセージ性が評価され、球団側から正式にオファーが届けられました。

メンバーにとって福岡は決して身近な活動拠点ではないが、ライブのため神戸から車で約7時間かけて移動するなど、距離を超えて楽曲制作に挑んだという。

神戸から生まれたこの曲が、福岡のプロ野球選手たちの応援歌へーー。

制作やホークスへの想いについてMACK JACKご本人たちのコメント

楽曲情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178277/table/4_1_6f8b2a7de858616d978cb1ac75fa8ae5.jpg?v=202603181051 ]詳細を見る :https://linkco.re/t0AmHdu4?lang=jaMACK JACKライブも要チェック！

昨シーズン、リーグ優勝と日本一の二冠を達成した福岡ソフトバンクホークスから、「MACK JACKの楽曲を使いたい」とオファーをいただいた瞬間、震えるほど嬉しかったです。誰もが知る常勝軍団から声をかけてもらえたことは、元球児として、音楽を続けてきた人間として大きな喜びであり衝撃でもありました。これまで挑戦者目線で歌詞を書くことが多かった自分たちが、"絶対王者"ホークスの視点で言葉を紡ぐのは正直難しかったです。それでも、カッコいい野球と圧倒的な強さ、守りに入らず挑み続ける姿勢を、自分たちなりの言葉で表現したいと思いました。スタッフの方との会話で心に残った「目標はV9超え」という言葉には鳥肌が立ちました。

鷹の目で、その先の頂を見据えている。

だからこそタイトルは「ALL OR NOTHING」に。一度でも破れればV9は越えられない。すべてを懸け、必ず天下を獲るーー王者の覚悟と責任を背負うホークスの姿を、この曲に込めています。この曲が、選手やファンの皆さんにとって、闘うときの"鎧"のような存在になってくれたら嬉しいです。

VIBES全開で、一緒に頂点を目指しましょう。

「脳ある鷹 いま 敵を討つ」

※本コメントは、一部を抜粋して掲載しています。

制作の裏側やオファーを受けた経緯、楽曲に込めた想いなど、ここでは掲載しきれないエピソードについて、ぜひ取材お待ちしてます！

MACK JACKの主な実績

2012年に結成

2017年1stアルバム「Bellyas」リリース

2019年2ndアルバム「ENERGY」リリース

2021年7月「泥だらけドリーマー」が関西独立リーグ「神戸三田ブレイバーズ（現：兵庫ブレイバーズ）」の公式応援ソングとして起用

2021年tvk高校野球神奈川大会中継応援ソングに「泥だらけドリーマー」が起用

2022年12月サンテレビ「バキバキ☆ビートII」12月度のエンディングテーマとして起用

2023年2月ABCテレビPICK UP!MUSICとして起用

2023年7月リリースのシングル「アンセム」がフジテレビ系全国ネット「ジャンクSPORTS」エンディングテーマとして起用

2024年5月に「Atty!Atty!（熱！熱！）feat.KOPERU&teppei（from 梅田サイファー）」をリリース、音楽ナタリーでも掲載

2024年12月TBS・MBS系全国ネット「プレバト!!」エンディングテーマとして起用

2025年1月～6月 FM大阪の番組「E∞Tracks Selection」にて隔週レギュラーDJを担当

2025年日本テレビ「バズリズム02」５月度BUZZ CLIPSに決定

2026年1月 EP「Vibes Wonderland II」リリース

本プレスリリースは、

MACK JACKのメンバーでありボイストレーニング講師を務める JAGA-C が所属する

「NAYUTAS三宮駅前校」 より掲載しております。

NAYUTAS三宮駅前校は神戸・三宮の中心に教室を構え、地域の音楽文化を盛り上げることを目的に、

地域貢献活動やイベントへの参加も積極的に行っております。

当教室では、生徒一人ひとりの個性や可能性を引き出し、音楽や表現活動を通じた新たな挑戦が生まれる場所を目指しています。

今回、当教室の講師が福岡ソフトバンクホークス公式中継テーマソングという素晴らしいオファーを受けたことを受け、

神戸発のアーティストが全国にその活動を届けるきっかけとして、神戸の街を盛り上げる一助となることを願い、掲載させていただきました。

JAGA-Cコメント

2023年には阪神タイガース中継番組スカイAスタジアムのテーマソング、

2021～2023年の高校野球地方大会テーマソングなど、これまでたくさんの応援歌を歌ってきました。

正式にお話をいただいてから制作までの期間は、正直かなりタイトなスケジュールでしたが、

限られた時間の中でソフトバンクホークスに関するさまざまな情報を調べ、

チームの歴史や選手たちの想いに触れることができました。

リーグ3連覇に向けたチームの強い覚悟や熱い想いを感じながら、

その熱量を少しでも歌詞に込めたいという気持ちで制作しました。

この楽曲が、選手やファンの皆さんの背中を押し、球場をさらに熱くする一曲になってくれたら最高です。

JAGA-Cスクール概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178277/table/4_2_47ded8ad15b854cc0858aed49cca1837.jpg?v=202603181051 ]阪神電気鉄道神戸三宮駅ナビタ

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担当・校長：坂本美恵

TEL：090-1901-3946

MAIL：nayutas.sannomiyaekimae@gmail.com

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