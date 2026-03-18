日本食糧新聞社主催　惣菜・べんとうグランプリ2026　ウジエスーパーが初エントリーで4品受賞　最高金賞は全国で唯一

株式会社ウジエスーパー惣菜・べんとうグランプリ2026入賞商品

株式会社ウジエスーパー（本社：宮城県、代表取締役社長：氏家良太郎）は、日本食糧新聞社主催「惣菜・べんとうグランプリ2026」において、初エントリーながら4品受賞（最高金賞1品、金賞1品、優秀賞1品、入賞1品）いたしました。

なお、最高金賞は今回のグランプリにおいて全国唯一の受賞となります。

■「惣菜・べんとうグランプリ」とは

惣菜・デリカ・中食業界の総合見本市「ファベックス」の特別企画として、2010年より毎年実施しているプロ向けの商品コンテストです。惣菜・弁当のスペシャリスト・専門家・業界団体により構成された審査委員会により、全国より応募された選りすぐりの商品の中から、最高金賞・金賞・優秀賞ほか各賞を決定。中食など業界関係者約10万人が来場するファベックス東京・中部・関西の各会場内にて授賞式と展示を行います。（※公式HP抜粋）

詳細はこちら https://www.souzai-bento.com/

■ウジエスーパーの受賞商品について

最高金賞（わが社自慢の惣菜・べんとう部門）「蟹が見守る玉手箱！三陸めかぶと海宝寿司」

税込価格：1078円（1個）

三陸宮城産めかぶを中心に、蟹・海老・いくら・サーモンなど海の幸を贅沢に盛り込みました。めかぶの粘りが具材をやさしくまとめ、食べ進めるほどに海の旨みが重なります。かっぱ巻きの上に“海鮮玉手箱”をのせた、見た目の驚きと海の旨みを同時に楽しめるお寿司で、ふたを開けた瞬間に思わず笑顔がこぼれる、食べる楽しさが詰まった一品です。

●販売について

販売期間：2026年3月21日（土）～3月22日（日）

※4月にも販売を予定しております。

販売店舗：限定店舗にて販売

※販売店舗などの詳細は、各店舗の売場にてご確認ください。

金賞＆審査員特別賞（地方食材・調理法部門）「仙台麩レンチトースト」

税込価格：538円

宮城を代表する食材「仙台油麩」を使い、新しいスイーツとして仕立てました。油麩が卵液をたっぷり吸い込み、外は香ばしく中はじゅわっと広がる食感が特徴です。蔵王マスカルポーネのコクと相性のよい味わいに仕上げ、トッピングにはメープルジュレを使用。仙台油麩の新しいおいしさを楽しめる、一品に仕上げました。

●販売について

販売時期：2026年4月予定

販売店舗：限定店舗

※販売店舗などの詳細は、各店舗の売場にてご確認ください。

優秀賞（地方食材・調理法部門）「フカヒレ餡がけお魚揚げ餃子」

税込価格：430円

仙台名物の笹かまぼこに使われる魚のすり身をベースにした餃子に、気仙沼産フカヒレ入りの特製あんをたっぷりとかけた、ちょっと贅沢な揚げ餃子です。餃子の具にはキャベツや玉ねぎ、ニラなどの野菜に加え、コクを出すため豚肉も使用し、ふんわりとした魚の旨みとジューシーな味わいが楽しめます。香ばしく揚げた餃子に、とろりとしたフカヒレあんが絡み合い、食べ応えのあるごちそう惣菜です。

●販売について

販売時期：2026年4月予定

販売店舗：限定店舗

※販売店舗などの詳細は、各店舗の売場にてご確認ください。

入賞（デリ・ベーカリー＆スイーツ部門）「自家製りんごコンポートのパンナコッタ」

税込価格：270円

りんごのマークで親しまれているウジエスーパーだからこそ、りんごのおいしさを生かしたスイーツをお届けしたい。そんな思いから生まれたのが「自家製りんごコンポートのパンナコッタ」です。パンナコッタの上に、食べやすい大きさにカットしたりんごコンポートとたっぷりの葛ジュレを重ね、ごろごろとしたりんごの果実感とぷるんとしたジュレの口当たりが楽しめる一品です。

●販売について

販売時期：2026年2月より不定期で販売中

販売店舗：限定店舗

※販売店舗などの詳細は、各店舗の売場にてご確認ください。

【今回の受賞について】

「美味しい感動体験で、人の心を動かす」。

それが、ウジエスーパーが大切にしている商品づくりの原点です。

今回受賞した商品はいずれも、「今までに無かった惣菜・寿司の価値をつくること」を起点に開発してまいりました。

最高金賞を受賞した「蟹が見守る玉手箱！三陸めかぶと海宝寿司」は、三陸・宮城の食材を使いながら、お客様が最後の仕上げをする楽しさ、思わず誰かに伝えたくなる驚き、そして売場での再現性とオペレーションのしやすさまでを一体で設計した商品です。

近年、食品価格の上昇が続く中で、買い物そのものが負担やストレスになりがちな状況があります。

その中で私たちは、「楽しい買い物」「食卓に笑顔が生まれる体験」を、惣菜という最も生活に近い商品で届けたいと考えてきました。

素材の組み合わせ、食べ方の提案、売場での見え方、そして現場で無理なくつくり続けられる仕組みを重ねてきたことが、今回の評価につながったのだと受け止めています。

ウジエスーパーはこれからも、宮城の食材と現場の発想を活かしながら、買い物の時間そのものが楽しくなる「日常の中の、美味しい感動体験」を、惣菜売場から生み出し続けてまいります。

株式会社ウジエスーパー代表取締役社長 氏家良太郎【公式サイト/アカウント】

公式サイト https://ujiesuper.com

Instagram https://www.instagram.com/ujie_official/

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X https://twitter.com/ujie_official/(https://twitter.com/ujie_offi)