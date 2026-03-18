HQが5周年を記念した特設サイトを公開。有料ユーザー数が16万人突破（前年比668％成長）

株式会社HQ

「福利厚生をコストから投資へ」を掲げる株式会社HQ（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本祥二）は、2021年3月18日の創業から5周年を迎えました。これを記念し、特設サイトを公開いたしました。同サイトの中では、5年間のあゆみを数字で振り返ります。

■ 5周年特設サイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/history

■ サービス進化によって事業成長が加速

この5年間で、提供サービスが6種類に増え、有料ユーザー数も16万を超える（前年比668％成長）など、サービスの進化と共に事業成長を加速させてきました。

※2026年3月時点。各年3月1日時点を比較。契約済みの利用開始前ユーザー含む。

■ 利用用途の「人的資本投資」への変化を実現

HQサービス利用企業では、カフェテリアプラン（選択型福利厚生）の用途は人的資本領域へと変貌。

福利厚生のありようが「人的資本投資」へと変化しています。

5周年という節目は、HQが挑む産業変革の通過点に過ぎません。

独自のコンパウンド戦略によって蓄積されたデータとAIを融合させ、まだ誰も知らないAI時代の従業員体験（EX）を支えるEX Platformへと進化し続けます。

▼ 「ワンストップ福利厚生」を実現するHQシリーズを見る

https://hq-hq.co.jp/(https://hq-hq.co.jp/)

■ 採用情報

2021年の創業以来、リモートワーク支援から始まった当社の事業は、2024年のシリーズBの資金調達（20億円）を経て、次世代型福利厚生や食事補助、コーチングといった多角的なプロダクト群を統合した「EXプラットフォーム」へと急速な進化を遂げています。

現在は、5年間で6つのプロダクトをリリースした圧倒的な開発速度を武器に、EXプラットフォームとしての領域拡大をさらに加速させるフェーズにあります。

私たちの目指す挑戦は、長期にわたる壮大なものです。社会を変えていくために、素晴らしい人財の参画が何より大切です。

私たちと共にEXプラットフォームの実現に挑戦したいとお考えの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください。

▼ HQ採用情報：

https://hq-hq.notion.site/HQ-86583c6f1a2449b9b3f79cf4dd31e9cf

■ 【報道関係者限定Web勉強会】「SaaSの終わり」の次の世界～AIエージェント × マルチビジネスモデル × ディストリビューションで決まる新時代の競争～

「SaaSモデルの終わり」が話題になっている昨今、なぜHQは有料ユーザー数前年比6.6倍という事業成長を遂げられたのか。本勉強会では、HQ代表の坂本がメディア関係者限定で「『SaaSの終わり』の次の世界」を展望。AIエージェントやマルチビジネスモデルが再定義するBtoBビジネスの新時代を独自の経営論理と共に解説します。

▼【報道関係者限定Web勉強会】お申し込みフォーム：

https://forms.gle/6KfuyMrBmNwLsSTBA(https://forms.gle/6KfuyMrBmNwLsSTBA)

【イベント概要】- タイトル：「SaaSの終わり」の次の世界～AIエージェント × マルチビジネスモデル × ディストリビューションで決まる新時代の競争～- 日時：（第1回）3月31日（火）12:00～13:00 ／（第2回）4月14日（火）12:00～13:00※両日程とも同じ内容を予定しています。- 登壇者：株式会社HQ Founder/CEO 坂本 祥二- トピック：- - 最も伸びているビジネスモデルとは- - AIエージェント時代に強まる営業の重要性- - すべてのBtoB企業がコンパウンド化していく時代- - HQが前年比6倍成長できた理由- 形式：オンライン（Zoom）- お申込：https://forms.gle/6KfuyMrBmNwLsSTBA

※本勉強会は、報道関係者限定となります。

※1社から複数名ご参加いただく場合は、人数分のご登録をお願いいたします。

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。カード型福利厚生「食事補助HQ」、次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

- プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/- 企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/- HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

【社名「HQ」の由来】

社名の「HQ（読み：エイチキュー）」とは「Humanity Quotient：人間らしい知性」を意味しています。IQからEQへ、そしてHQの時代へ。HQは、好奇心、やりきる力、共感力など、人間が本来持っている「人間らしさの知性」です。テクノロジーが進化するほど、HQがますます重要になっていく。HQは、テクノロジーの力で、人間らしい知性がより豊かに発揮される社会をつくります。

【代表取締役プロフィール】

坂本祥二／株式会社HQ 代表取締役

2021年、コロナをきっかけに株式会社HQを創業し「社会課題の解決×企業価値最大化」をテーマに経営。

創業前は障害者向け就労支援事業や教育事業等を展開するLITALICOにて取締役CFOとして、IPO、コーポレート部門、新規事業等を担う。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HQ 広報担当 平川 ／ メール：pr@hq-hq.co.jp