夢を、咲かせよう。子どもたちの夢で満開の桜を咲かせる「夢の桜プロジェクト」 有明ガーデンで今年も開催

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本直人）が運営する「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」（東京都江東区）では、4月1日の「April Dream」にあわせて、来場者の皆さまに夢を書いていただく参加型イベント 「夢の桜プロジェクト」 を開催します。本企画は2021年から毎年実施している春の恒例イベントです。

このリリースのポイント

・来場者の夢で満開の桜をつくる参加型イベント

・「木のまち」新木場から仕入れた木材を使用した“ドリームツリー”が新登場

・地元スポーツ選手が「夢を叶えるための言葉」を子どもたちへ

本企画は、桜型カードに書いた夢を飾ることで、来場者の皆さまの夢で満開の桜を咲かせる参加型企画として、2021年の開始以来、多くの方にご参加いただいてきました。

今年は新たに、夢を飾る “ドリームツリー” を制作しました。ツリーには、東京都江東区にある世界有数の木材・加工流通基地「木のまち」新木場から仕入れた木材を使用しています。地域に根付くものづくりの背景や魅力にも触れていただきながら、子どもたちが夢や未来について考えるきっかけとなる場を創出します。

また今回も、江東区を拠点に活動する「東京ユナイテッドバスケットボールクラブ(https://tubc.tokyo/)（B3リーグ所属）」と「清水建設江東ブルーシャークス(https://blue-sharks.jp/)（ジャパンラグビーリーグワン ディビジョン2所属）」の選手の皆さんにもご参加いただき、「夢を叶えるために大切なこと」をテーマにメッセージを寄せていただきます。スポーツの第一線で活躍する選手の言葉を通じて、子どもたちが夢や未来について考えるきっかけを広げていきます。

■イベント概要

2025年の様子東京ユナイテッドバスケットボールクラブロゴ清水建設江東ブルーシャークスロゴ

イベント名：April Dream×有明ガーデン 夢の桜プロジェクト

開催期間：2026年3月28日（土）～4月12日（日）

開催場所：有明ガーデン モール2F カルディ前

参加方法：会場に設置された桜型カードに夢を書き、ツリーに飾ってください。

※桜カードは無くなり次第終了となります。以降はツリー展示のみとなります。

過去開催の様子（2021年～2025年）

2021年2022年2023年2024年2025年

「April Dream」について

April Dreamは、4月1日にウソではなく、夢を発信して、夢であふれる未来をつくろう。というコンセプトのもと、2020年よりはじまったプロジェクトです。ウソはまわりの人を驚かせたり、楽しませたりすることはできるけれど、夢だったらそれを叶えることができる。未来をつくることもできる。夢を口に出し行動することで、応援する人が現れ、実現へ一歩近づいていく。そんな循環が、世の中を前進させると信じ、個人も企業も夢を語れる場をつくろうと、株式会社PR TIMESが提唱する発信文化です。

▼April Dreamオフィシャルサイト

https://aprildream.jp/

有明ガーデンについて

「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/

住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて

無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/

所在地：東京都江東区有明2-1-8

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約1,800台

アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分

営業時間：物販・サービス 10:00～21:00、フードコート・レストラン 11:00～23:00

主要店舗：無印良品、コジマ×ビックカメラ、ロフト、ABC-MART、H&M、西松屋、ムラサキスポーツ、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、ゴンチャ、サーティワンアイスクリーム、ペコちゃんmilkyドーナツ、タコベル、ドミノ・ピザ、イオンスタイル、ビオラルなど

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。

※営業時間が変更になる場合があります。

※画像は全てイメージです。