焼き立てパンをもっと日常に。最大23％OFF、通うほどお得なスタンプカードを全店で導入

フジサービス株式会社

太陽の力で焼き上げるベーカリー「ぱんやSUNとえふ」（運営：フジサービス株式会社）は、焼き立てパンをより日常的に楽しんでもらうことを目的に、通うほどお得になるスタンプカード制度を導入しました。大府店ではすでに運用を開始しており、茶屋本店でも2026年3月1日よりスタート。現在は全店で利用することができます。

本取り組みは、「焼き立てパンを日常的に楽しんでほしい」という想いから生まれました。来店するたびにスタンプが貯まり、割引率が上がっていく“ランクアップ型スタンプカード”として、お得かつ気軽に焼き立てパンを楽しんでもらえる仕組みとなっています。

■ 通うほどお得になるスタンプカード

スタンプカードは、税込1,100円以上のご利用で来店ごとに1スタンプ押印されます。スタンプが貯まるごとに、次回来店時に使える割引特典が用意されており、通うほどお得になる仕組みです。スタンプが増えるにつれて割引率もアップし、4つ目のスタンプで「けいぞくカード」にランクアップ。最大20％OFFまで特典が広がります。

スタンプ特典

1スタンプ 次回5％OFF

2スタンプ 次回5％OFF

3スタンプ 次回5％OFF

4スタンプ 「けいぞくカード」にランクアップ＋次回10％OFF

5スタンプ 次回15％OFF

6スタンプ 次回20％OFF

利用ルール

・スタンプは税込1,100円以上のご利用で1回の来店につき1つ押印

・特典は茶屋本店・大府店どちらでも利用可能

・特典は押印当日の利用不可

・特典は次回来店時1回限り有効

・特典の繰り越し合算は不可

・カードおよび特典の有効期限は発行日より2ヵ月

■「SUNの日」と併用可能、最大23％OFFに

「ぱんやSUNとえふ」では、毎月3日・13日・23日・30日・31日を《SUNの日》として、全品3％OFFを実施しています。スタンプカードの特典はこの《SUNの日》割引と併用することができ、最大で23％OFFと、よりお得に焼き立てパンを楽しむことができます。

■“いつでも焼き立てをお届けする”「ぱんやSUNとえふ」

店舗の屋根に設置した太陽光発電で得た電力で焼き上げるパン屋を2022年4月に名古屋市港区に、2025年２月に大府市に立ち上げました。常に焼きたてのパンがお届けできるよう、パンの焼くスケジュールを工夫して同じパンを1日に何回も焼く「太陽からの焼き立てパン」をコンセプトに運営しています。今回のスタンプカードは、そんな焼き立てパンをより気軽に、日常的に楽しんでもらうための取り組みです。通うほどにお得になる仕組みを通して、地域の皆さまにとって身近なパン屋であり続けることを目指しています。

ぱんやSUNとえふ 茶屋本店

所在地：〒455-0851 愛知県名古屋市港区東茶屋2丁目408

営業時間：7：00-18：00

定休日：月曜日(3のつく日・祝日を除く)

URL：https://panyasuntof.com/

ぱんやSUNとえふ 大府店

所在地：〒474-0053 愛知県大府市柊山町三丁目343

営業時間：7：00-19：00

定休日：月曜日(3のつく日・祝日を除く)

URL：https://panyasuntof.com/

■姉妹店 日常に特別を届けるベーカリー「BOULANGERIE SUN」

2022年12月よりオープンした名古屋の中でも都心部に位置する千種区のマンションの一階でベーカリーを立ち上げました。

コンセプトに「王道されど特別」を掲げ、“毎日食べるパンだからこそ本当にいいものをお届けしたい”という想いのもと、希少な食材を使った高級品でもない、“王道のパン”を販売しています。

また、当社代表伊藤の「すべての事業で再生可能エネルギーを使用し、環境に貢献したい」という想いから、都心部型の店舗でも対応ができる事例として、発電時にCO2を排出しない再エネ電源（水力発電など）に由来するCO2フリー価値付きの電気「ミライズGreenでんき」を取り入れています。

再エネ発電所で得た電力を電力会社から購入して、お店の電力として使用することで、CO2の発生しないカーボンニュートラルなお店としてSDGsに貢献していきます。

「BOULANGERIE SUN」

所在地：〒464-0027 愛知県名古屋市千種区新池町3丁目43セレニティ東山1階

営業時間：9:00-18:00

定休日：月曜日(祝日を除く)

URL：https://boulangeriesun.com/

■フジサービス株式会社とは

東海三県を中心に、太陽光発電システム、エアコン、EV充電設備、蓄電池など、法人・個人向けの電気設備の販売・設計・施工を一貫して行う会社です。近年では、大規模太陽光発電設備の設置や再エネによる脱炭素化を推進し、企業のSDGs対応支援やコスト削減提案にも取り組んでいます。また、培ってきた太陽光発電のノウハウを活かし太陽光で発電した電力を使用してパンを焼き上げる「ぱんやSUNとえふ」や、再生可能エネルギー電力“ミライズGreenでんき”を使用した「BOULANGERIE SUN」を展開し、今後は観光農園やカフェ事業を通じた異業種連携にも取り組んでいます。

「フジサービス株式会社」

本社： 〒 454-0852 愛知県名古屋市中川区昭和橋通6丁目13

設立：2002年 9月

代表者：代表取締役 伊藤健太

事業内容：電気事業(大規模太陽光発電所、PPAによる電源供給、系統用蓄電池、住宅用太陽光設備、空調設備、オール電化、蓄電池、LED、V2H)・不動産開発事業・土木工事業・リフォーム事業・ベーカリー事業・観光農園事業・ECサイト事業

URL：https://service-fuji.co.jp/

【本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先】

中川(なかがわ)

e-mail info@boulangeriesun.com