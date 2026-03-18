ニーチェも驚く『プロレス思考』を発表――AI時代の混沌（BANI）を生き抜く解は「リング」にあり

BBドライビングフォース株式会社

AIの急速な進化、社会の分断、地政学リスクの拡大といった課題が山積する現代社会は、「BANI」と呼ばれる、不確実で理解不能な混沌の時代に突入しています。

BBドライビングフォース株式会社（東京都中央区）代表であり、人間×AI共進化ストラテジストの藤本英樹は、BANI時代における新たな思考法「プロレス思考」を提唱する新著を刊行しました。

プロレス思考――BANI時代のナラティブを導く・リングの知

●出版特設ページ(https://www.bb-drivingforce.com/puroresu-thinking)

●Amazon販売ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSDZYWLV)

■ 論理（ロジック）だけではサバイブできない「BANI時代」

現代は、従来の合理的思考だけでは捉えきれない、脆く・不安で・非線形で・理解不能な状況が広がっています。この「BANI （Brittle / Anxious / Nonlinear / Incomprehensible）」と呼ばれる時代には、ロジカルシンキングやデザイン思考といった従来の思考法を成立させていた前提そのものが揺らいでいます。

■ 時代を切り拓く「プロレス的発想」

そのような状況において鍵となるのが、「5秒以内なら反則OK」「旅館一軒丸ごと破壊」「伊勢丹前襲撃」といった、プロレス界で“常識外れ”を意味する「とんぱち」と呼ばれる自由奔放な発想――すなわちフルスペクトラム・シンキングです。 そして、勝敗だけでなくナラティブ（物語）に重きを置く点こそが、プロレスの大きな特徴です。本書では、こうしたプロレスから学べる思考法を「プロレス思考」と名づけ、新たなフレームワークとして体系的に提示します。

■ プロレスと哲学の親和性

リング上の試合やマイク・パフォーマンス、選手の生き方には、哲学と響き合う要素が数多く存在します。本書では、ニーチェ、サルトル、ハイデガー、老子、カミュ、プラトン、ウィトゲンシュタイン、ホイジンガなど、哲学界のヘビー級チャンピオンたちとの対比を通じて、「プロレス哲学」の奥深さに迫ります。

■ 試合構成（目次）

■ 著者コメント

※BANI時代＝脆く・不安で・非線形で・理解不能な状況- 第1試合 リングに学ぶビジネスの教訓―― プロレスこそが究極のビジネス・スクールである- 第2試合 プロレスと哲学―― 混沌を生き抜くリングと哲学の共通解- 第3試合 プロレス教育論―― 今こそ「プロレス」を初等教育の現場へ- 第4試合 世界・未来・プロレス―― BANI時代を切り拓く、プロレス的フルスペクトラム思考

人生で大事なことは、すべてプロレスから学びました。

プロレスには、現代社会を読み解くための哲学と知的ヒントが凝縮されています。

理解不能な BANI 時代において、論理（ロジック）はとんぱち常識外れ）に敗北します。

混沌や対立を物語へと昇華し、人々が現実を再解釈するためのナラティブを生み出す

―― それこそが、プロレスの本質です。

本書はその構造を読み解きながら、BANI 時代を生き抜くための思考法を提示する試みです。

■こんな方におすすめ

■ 書籍情報

読んでみな、飛ぶぞ？- これまでのやり方が通用しなくなったと感じている方- 多様な価値観が衝突する組織で調整役を担うリーダー- 正解のない時代に向き合う教育者・クリエイター- 既存のビジネス書に飽きたビジネスパーソン- 知的好奇心旺盛なプロレスファンプロレスこそが、究極のビジネススクール

・書名：プロレス思考―― BANI時代のナラティブを導く・リングの知

・著者：藤本 英樹

・発行：BBドライビングフォース

・形式：ペーパーバック

・刊行日：2026年3月18日

・判型：B6判

・頁数：232ページ

・ISBN：979-8251763591

・定価：1,870円（税込）

・販売：Amazon（ https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSDZYWLV ）

・動画：YouTube（ https://www.youtube.com/shorts/bScfO1iWj3I ）

■ 著者プロフィール

藤本 英樹（ふじもと ひでき）

AI×人間共進化ストラテジスト／HRアーキテクト

BBドライビングフォース株式会社 代表取締役

AI／BANI時代における組織・人材・思考法の研究と実践に取り組む。

著書に『HR再起動――AIと人的資本の時代に、人事が担うべきこと』（日本橋出版）、『Positive BANI――混沌の時代を超える、レジリエント・リーダーシップ』（BBDF）がある。

座右の銘は「人生はプロレスの縮図である。」

■ 会社概要

商号：BBドライビングフォース株式会社（BB Driving Force Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD.6F

代表者：代表取締役 藤本 英樹

設立：2024年7月

事業内容：各種研究調査業務、各種コンサルティング業務、各種コンテンツ企画等

URL：https://bb-drivingforce.com