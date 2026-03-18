家計応援ブランド　使って納得　“家計の味方スキンケア”　Kireyeah（キレイエー）クレンジングジェル　新発売！

OKAINTER株式会社

ｗasosenハトムギスキンケアシリーズを販売するOKAINTER株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石田 茂）は、家計応援ブランドKireyeah（キレイエー）より新商品「Kireyeahクレンジングジェル」を発売いたします。

本商品は、「無理のない価格で毎日続けやすい」をブランドコンセプトに掲げ、手に取りやすい価格でご提供。毎日の使用を考え、メイクの落ちやすさ、洗い上がり、香り、全てにこだわったクレンジングジェルです。

商品特徴

◆クッション性のあるジェルで、やさしく“するん”とメイクオフ

やわらかジェルがお肌に素早くなじみ、メイクも毛穴汚れもスッキリ落とします。ダブル洗顔は必要ありません。美容成分配合でしっとりした洗い上がりです。

◆すっきり落とすのに洗い上がりはしっとり！厳選したこだわりの美容成分*配合

・酵素 （パパイン／洗浄成分）

・ビタミンC誘導体 （３-Ｏ-エチルアスコルビン酸／整肌成分）

・セラミド* （セラミドNG）

・ヒアルロン酸* （加水分解ヒアルロン酸）

・コラーゲン* （加水分解コラーゲン）

・ハトムギ種子エキス*

*保湿成分

◆“使い続けられる”価格設定

手に取りやすい、そしてリピートしやすい価格にこだわりました。毎日使うものだから、本当に必要なケアを、無理のない価格で現代の暮らしに寄り添う「新しい賢い選択」をご提案します。

毎日使っても約2ヶ月以上お使いいただけます。（1回の使用量3gの場合）

◆お肌への負担を考えた９つのフリー処方

エタノール、パラベン、着色料、鉱物油、サルフェート、シリコン、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤、タルク不使用。

◆濡れた手、まつエクOK

◆香りへのこだわり

クレンジングは、リラックス時間。10種類以上の香料をブレンドし、やさしい柑橘系の香りを実現しました。

製品概要

商品名：Kireyeahクレンジングジェル

内容量：200g

価格：698円（税抜）／768円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）

販売元：OKAINTER株式会社

お問合せ：03-6256-8280

ホームページ： https://78style.jp/kireyeah/