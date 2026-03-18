ルイスポールセン、「Panthella (パンテラ)」 オリジナルモデルを復刻リリース

ルイスポールセンジャパン株式会社1874年創業のルイスポールセンは、ヴァーナー・パントン (Verner Panton) の生誕100周年を記念し、1971年にデザインされた 「Panthella (パンテラ)」 ランプを当時の姿のまま復刻する 「The Originals Collection (オリジナルス・コレクション)」の発売を開始しました。Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

オリジナルの5色のシェードとクローム仕上げの支柱を組み合わせ、1971年当時の仕様を忠実に再現しています。コレクション第1弾は2026年2月に発売し、第2弾は2026年秋に登場予定です。1年を通してヴァーナー・パントンの創造のスピリットを受け継ぎ、その魅力を新たな時代へとつなげていきます。

「The Originals Collection（オリジナルス・コレクション）」第1弾は、パンテラ 160 ポータブルおよびパンテラ 250 ポータブルで展開します。

カラーの魔術師、ヴァーナー・パントン

ヴァーナー・パントン (1926-1998)は、その時代を代表する自由な発想の持ち主でした。大胆で革新的、そして常に既成のデザインの枠を超えることを恐れないデザイナーです。彼の創作の中心にあったのは、鮮やかな色彩と遊び心のあるフォルム。光と色がもたらす感覚的な体験を直感的に理解し、それらを通して空間に新しい表情を与えました。「世界をより刺激的な場所にしたい」―そんな想いが、彼のすべてのデザインを動かす原動力でした。大胆な色づかいや素材使い、そして独創的な造形への探求心。それらが結びついて、彼の作品は時代を超えて人々の心を惹きつけ続けています。「Panthella (パンテラ)」は、その創造性を象徴する代表作のひとつです。

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign 1 | Panthella 160 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG1971年に誕生した革新的なデザイン 「Panthella」

“私の作品の目的は、人々の想像力を刺激することです。" ―ヴァーナー・パントン

1971年にヴァーナー・パントンがデザインした 「Panthella (パンテラ)」は、当時として画期的な照明でした。鮮やかなカラー、クローム仕上げのトランペット形のステム (支柱) の軽やかなフォルム、そして新素材であるプラスチックを大胆に取り入れたこと ― それらすべてが当時のデンマークデザインの常識を覆すものでした。自由で型にはまらず、モダンで遊び心にあふれたデザイン。それがまさにパントンの真骨頂です。

そして、パンテラはその大胆な造形からは想像できないほど、やわらかくあたたかな光を放ちます。下向きに広がるグレア・フリーの光が、空間に包み込むような心地よさを生み出し、穏やかな雰囲気をつくり出します。

“パンテラの特筆すべき点は、シェードとトランペット形のステム (支柱)の両方が反射体として機能すること。ヴァーナー・パントンの革新的な思考を体現しています。― モニク・ファバー、ルイスポールセン チーフデザインオフィサー

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign 2 | Panthella 160 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

オリジナルカラー復刻

ルイスポールセンは、1970年代当時の姿そのままに、当時のカラーラインアップを忠実に再現した「パンテラ」を復刻します。光を透過するアクリルシェードとクローム仕上げのステム (支柱)を組み合わせ、オリジナル仕様で登場。この鮮やかなコレクションは、どんな空間にもレトロな魅力と軽やかな個性を添えながら、「パンテラ」 デザインの普遍的な美しさと、ヴァーナー・パントンの創造的な精神を今に伝えます。

発売色

- オパール・レッド/クローム- オパール・ブラウン/クローム- オパール・オレンジ/クローム- オパール・グリーン/クローム- オパール・ブルー・グレー/クローム （既発売色）

オパール・レッド/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

オパール・ブラウン/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

オパール・オレンジ/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

オパール・グリーン/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

発売時期

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign 3 | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

ルイスポールセンは、1970年代当時の姿そのままに、当時のカラーラインアップを忠実に再現した「パンテラ」を復刻します。光を透過するアクリルシェードとクローム仕上げのステム（支柱）を組み合わせたオリジナル仕様で登場します。本コレクションは、どのような空間にもレトロな魅力と軽やかな個性を添えながら、「パンテラ」デザインの普遍的な美しさと、ヴァーナー・パントンの創造的な精神を現代に伝えます。

「The Originals Collection（オリジナルス・コレクション）」は、パンテラ 160 ポータブルおよびパンテラ 250 ポータブルで展開します。

ヴァーナー・パントン について

ヴァーナー・パントンは、形状、色彩、機能に対して明確な思想を持って制作に取り組む一方で、異なる素材を意識的かつ大胆に用いました。プラスチックやフォーム、プレキシガラスなどを用いた実験的な試みを好み、デザインをより多くの人々に届けることを目指していました。ポール・ケアホルム、ハンス・J・ウェグナー、ボーエ・モーエンセンといった同時代のデンマーク人デザイナーが、クラシックな天然素材と伝統的なクラフツマンシップを重視していたのに対し、パントンは時代の先を見据え、素材、デザインの可能性、そして製造手法の領域を押し広げ続けました。

ヴァーナー・パントンについて、詳しくはこちら(https://www.verner-panton.com/)。

製品詳細

製品名：パンテラ 160 ポータブル

Design: ヴァーナー・パントン

ランプ: 組込式LED 2.5W 電球色2700K. 3段階調光付(100%/33%/10%). USB充電式コードレス、 材質/仕上:ポリカーボネートまたはABS樹脂(シェード). ポリカーボネートまたはABS樹脂(ベース).

サイズ: Ø160mm H241mm 0.4kg.

オパール・レッド/クローム、オパール・オレンジ/クローム、オパール・ブラウン/クローム、オパール・グリーン/クローム、オパール・ブルー・グレー/クローム（既発売色）

価格: \47,300 (税抜価格\43,000)

パンテラ 160 ポータブル_オパール・レッド/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 160 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 160 ポータブル_オパール・オレンジ/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 160 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 160 ポータブル_オパール・ブラウン/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 160 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 160 ポータブル_オパール・グリーン/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 160 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 160 ポータブル_オパール・ブルー・グレー/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 160 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

製品名：パンテラ 250 ポータブル

Design: ヴァーナー・パントン

ランプ: 組込式LED 4.3W 電球色2700K. 3段階調光付(100%/33%/10%). USB充電式コードレス.材質/仕上:アクリルまたはポリカーボネート (シェード). ポリカーボネートまたはABS樹脂(ベース).

サイズ: Ø250mm H346mm 1kg.

オパール・レッド/クローム、オパール・オレンジ/クローム、オパール・ブラウン/クローム、オパール・グリーン/クローム、オパール・ブルー・グレー/クローム（既発売色）

価格: \47,300(税抜価格\43,000)

パンテラ 250 ポータブル_オパール・レッド/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 250 ポータブル_オパール・オレンジ/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 250 ポータブル_オパール・ブラウン/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 250 ポータブル_オパール・グリーン/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

パンテラ 250 ポータブル_オパール・ブルー・グレー/クローム

Louis Poulsen | The Originals Collection Campaign Hero | Panthella 250 Portable | Design by Verner Panton @ Verner Panton Design AG

製品ページ :https://www.louispoulsen.com/ja-jp/catalog/private/table/panthella-portable-lamp-the-originals?v=95002-5744613415-01「The Originals Collection (オリジナルス・コレクション)」製品詳細ページ（公式オンラインストア）

ルイスポールセンについて

Louis Poulsen | ルイスポールセン

1874年に創業したルイスポールセンは、長年にわたり、単にランプをデザインするだけではなく、屋内そして屋外で人々が心地よいと感じる雰囲気を生みだす光をかたちづくる'ということを大切にしてきました。デンマークデザインの伝統に敬意を表し、ルイスポールセンのデザインは「形は機能に従う」という原則に基づいています。ポール・ヘニングセン、アルネ・ヤコブセン、ヴァーナー・パントン、ヴィルヘルム・ラウリッツェン、オイヴィン・スロット、佐藤オオキ、オラファー・エリアソン、アンヌ・ボイスンといった才気あふれるアーキテクトやデザイナーと密接なパートナーシップを組み、デザインと機能美を備えた照明器具を数多くリリースしてきました。情熱的なクラフツマンシップ、高品質な素材、革新的なデザインにより、ルイスポールセンはハイエンドな照明を作り続けています。ルイスポールセンは世界の照明のトップ・ブランドとして、コペンハーゲン(本社)、マイアミ、オスロ、東京、シンガポール、デュッセルドルフに事業拠点を置き、グローバルな事業を行っています。最新ニュースやウェブサイト製品情報はルイスポールセン公式オンラインストア (louispoulsen.com)でご覧いただけます。