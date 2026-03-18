株式会社AlbaLink、福岡県東峰村と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年3月16日（月）、福岡県東峰村と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。

協定の背景と目的

豊かな自然環境と伝統文化が息づく地域特性を有する東峰村では、まちづくりを推進していますが、高齢化に伴う空き家の増加に加え、地元に不動産専門家が少ないことから空き家が減少しない現状が課題となっています。今後は所有者への啓発と共に相談体制の間口を広げ、流動性の低い物件を積極的に流通・活用させることが求められています。

こうした状況を踏まえ、アルバリンクが持つ難易度の高い不動産の流通・活用に関する専門的ノウハウ、そして全国規模のネットワークを活かし、東峰村と協力して空き家問題の解消と町民の生活環境の保全を推進することを目的として本協定を締結する運びとなりました。

協定の主な内容

行政概要

- 空き家の流通に関すること- 空き家の活用に関すること- その他、前条の目的を達成するために必要と認められること

本協定に関する担当：東峰村役場 建設専科

東峰村公式HP：https://www.vill.toho.fukuoka.jp/

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/ https://akiya-kaitoritai.com/