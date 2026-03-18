【新商品】毎日のリラックスタイムをもっと心地よく　aimerfeelから快眠ウェアが新発売

ソックコウベ株式会社

ソックコウベ株式会社(兵庫県神戸市、代表取締役：日ノ本欽也)が運営するランジェリーブランドaimerfeel(エメフィール)は、眠りに寄り添う快眠ウェア「快眠半袖上下セット」を発売いたしました。

近年、着て寝るだけで疲労回復をサポートするとされる「リカバリーウェア」への関心が高まっています。こうした睡眠や休息への意識の高まりを背景に、aimerfeel(エメフィール)からも眠りの時間に寄り添う快眠ウェアが登場しました。一日の終わりのリラックスタイムから就寝まで心地よく過ごせるよう、やわらかな着心地と動きやすさにこだわった設計。ゆったりとした着心地で、からだのラインを拾わず、美しいシルエットを実現しました。半袖仕様で、初夏から夏にかけての寝苦しい季節にも快適に着用できるデザインです。

おうち時間のリラックスウェアとしてはもちろん、そのまま眠れるナイトウェアとしても活躍します。忙しい毎日を過ごす女性の、くつろぎの時間と眠りの時間にやさしく寄り添うことを目的としています。

【素材の特長】遠赤外線を放射する素材を使用

遠赤外線を放射する特殊セラミックを配合した繊維を使用。体から出る熱を活かしながらやさしく包み込み、リラックスタイムから眠りの時間まで心地よく過ごせる着心地に仕上げました。伸びが良く、なめらかな肌ざわりも特長です。日々のリラックスタイムを快適にサポートします。

【デザインの特長】ワンマイルウェアとしても楽しめるデザイン

さらに、ワンマイルウェアとしても着用でき、トップスはTシャツとして、ボトムスはワイドパンツとして、お手持ちのアイテムとのコーディネートも楽しめます。リラックスタイムからちょっとした外出まで、幅広いシーンで活躍する一着です。

眠りの時間に寄り添う快眠ウェア

商品名：快眠半袖上下セット

品番：18325-79

価格：5,390円

サイズ：M.L.LL

カラー：BL(ブラック), CG(チャコールグレー),SB(アッシュブルー),SG(ライトグレー)※SGはEC限定

「aimerfeel(エメフィール)」について

「カッコいいも、かわいいもみんな叶えてほしい！」そんな欲張りでトレンドやファッションに敏感な女性のためのランジェリーブランド。高品質で機能的なブラジャーやショーツを豊富なサイズ展開とお手頃価格で販売しており、幅広い年代の女性から支持されております。

aimerfeelは、店舗数 183店舗(2026年2月現在、日本国内141店舗、韓国41店舗、台湾1店舗）と日本をはじめアジア各国でECサイトを展開しております。





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【会社概要】

ソックコウベ株式会社（https://sockkobe.co.jp/）

本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート5F

事業内容：インナーウェア（ブラジャー、ショーツ、ランジェリー）、ルームウェア等の製造、販売