広島県公立大学法人

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2026年3月17日、学生ブランドアンバサダーによるTikTok発信「e☆tok」を開始しました。

「e☆tok」では、学生が主体となり、企画・制作を通じて、叡啓大学での学びや日常を発信します。 学生ならではの視点や感性を活かし、リアルな大学の魅力をお届けします。

授業やプロジェクト、キャンパスライフなど、多様な日常を通して、叡啓大学の魅力を感じていただける内容となっています。

大学のウェブサイトやSNSとはまた違う発信として、ぜひご覧ください。

e☆tok（TikTok）

https://www.tiktok.com/@etok_official1

叡啓大学「e☆tok」を開始 ― 学生ブランドアンバサダーによるTikTok発信がスタート - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/13269/)

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)