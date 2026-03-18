加工食品におけるカーボンフットプリント(CFP)算定ガイドを実践的な観点で改定

農林水産省は、食品事業者による製品・サービスのライフサイクル全体を通じた温室効果ガス排出量であるカーボンフットプリント（CFP）の自主的な算定の取組を推進しています。

令和7年度「加工食品CFP算定に係るモデル事業」において、食品事業者2社の参加により加工食品のCFP算定モデル事業を実施し、この結果を踏まえ、「加工食品共通CFP算定ガイド」を実践的な観点で改定しました。

1.背景

令和3年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」においては、フードサプライチェーン全体を通じた脱炭素化を促進することとしています。そのためには、サプライチェーン全体の温室効果ガス（GHG）排出量のより緻密な把握や排出削減の成果のモニタリング、また、食品事業者によるGHG排出量削減の取組の可視化等に活用できる、CFPの算定の取組を推進することが重要です。

農林水産省では食品業界におけるCFP算定の取組の推進の一環として、CFP算定の考え方を示した「加工食品共通CFP算定ガイド」を令和7年4月に公表しました。これらを参照しながら自社製品のCFPの算定を行う食品事業者の算定支援として、「令和7年度モデル事業」を実施しました。

2.令和7年度モデル事業の結果及び算定ガイドの改定内容の公表

本事業に参加した2社の製品のCFP算定結果、及び本事業結果を踏まえて改定した「加工食品共通CFP算定ガイド」を公表いたします。

なお、各商品のCFP算定結果の詳細については、参加企業の自社HP等で公表される予定です。





添付資料

報道発表情報(PDF : 536KB)

参考

加工食品共通CFP算定ガイドに関する資料は、次のリンク先（農林水産省HP）に掲載しております。

関連リンク：フードサプライチェーンにおける脱炭素化の「見える化」の推進