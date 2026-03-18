株式会社L&Sコーポレーション

日本市場への再上陸

世界50か国以上に7つの拠点と3,000の販売店を展開し32年以上にわたり世界中に支持されてきた、ベルギー・アントワープ発のバッグブランド「Hedgren（ヘデグレン）」が、2026年3月、日本市場へ再上陸いたします。

「Hedgren」は、“自由な動きを支えるバッグ” をコンセプトに、軽量性・機能性・耐久性・ミニマルなデザイン性を兼ね備えた、現代人のライフスタイルに馴染むバッグブランド。日常の移動や旅行も、通勤や出張も、より自由で快適に、心地よいものにするコレクションを展開します。

日本での新たな一歩は、単なる再展開ではなく、日本に暮らす人々のライフスタイルに寄り添い、「無理なく心地よく使えるバッグ」 として新しい価値を届けていきます。

2026年3月18日(水)より、全国百貨店での常設展開を皮切りに、ポップアップストアやオンライン販売チャネルを通じて、順次展開予定です。

本展開は、(株) 三栄コーポレーション（東京都台東区、代表取締役社長 水越雅己、東証スタンダード市場上場 証券コード8119）の100％子会社である(株) L＆Sコーポレーション（代表取締役社長 城戸崎信浩）を通じて行われます。

世界へ広がるブランド、その原点にある想い

ブランド名「Hedgren」は、創業者グザヴィエ・ケーゲルスの祖母、エリザベス・ヘデグレンの名前に由来しています。彼女の自然体でオープンマインドな生き方、直感的に美しさを感じ取る感性。その精神は今も、ブランドの原点として受け継がれています。

都市部で働き、旅をする、現代人のためのデザイン

「Hedgren」が描くのは、都市部で働く30～50代の男女、そして出張や移動の多いライフスタイルを送る人々。装飾を抑えたミニマルなデザインと、都会的で落ち着いたカラーリングがビジネスからオフまでシーンを選ばず自然に馴染みます。性別を問わないフォルムは、パートナーとのシェアにも適した現代的なバッグです。一部の商品には、日本の生活シーンに親しみやすい名称が用いられるなど、ブランドならではのユニークな工夫も込められています。

主なコレクション紹介

「Hedgren」は、“あなたのライフスタイルにフィットしながら自由に動ける設計”を大切にしています。

シンプルでスマートな機能性、説明書がなくても直感的に使えるデザイン、そして手に取りやすい価格設定。日常に無理なくなじみ、快適な毎日を支えるバッグを提案します。

【STRING コレクション】

折り紙からインスピレーションを得た折りたためる構造と圧縮コードで、収納容量を自在に調整可能。ペットボトルを再利用した、やわらかく手触りの良いファブリック。

・KOSHO/（クロスボディバッグ）

軽量でタイムレスなデザインが魅力のデイリーバッグ。日常使いに適した機能性を備え、幅広いシーンで活躍します。また、生地には水に強い素材を採用し、急な雨にも安心して使用できます。内外の前後にジッパー付きポケットを配置し、内側にはスマートフォンや小物を収納できるオープンポケットも備えるなど、収納力も充実。取り外し可能なキーハンガーは、バッグチャームとしてアクセントになるだけでなく、キーホルダーとしても使用できます。さらに、圧縮コードにより荷物に合わせて容量の調整が可能です。

コショ―（オーキッドアイス）12,760円（税込価格）

【COMBY PERFORMANCEコレクション】

高い撥水性を含むパフォーマンスを重視した高機能コレクション。アウトドアなどアクティブなライフスタイルを意識したデザイン。

・TRIP M P/トリップ エム ピー（バックパック）

600デニールのPUコーティングポリエステル素材を使用し、豪雨などの厳しい天候にも対応する高い撥水性と耐久性を備えたバックパック。フルオープン仕様に加え、拡張機能付きコンパートメントを採用し、荷物の量に応じて容量を調整できます。圧縮ストラップにより必要に応じてコンパクトにまとめることも可能です。メインコンパートメントには南京錠でロックできる鍵穴付きスライダーを装備。RFID（スキミング）防止ポケットやキーフック、ノートPC用コンパートメントなど、移動の多い日常や出張に便利な機能を備えています。さらに、反射バンパープリントや反射プリント付きの雨カバーを搭載し、夜間や悪天候時の視認性にも配慮。伸縮性のあるサイドポケットにはペットボトルや傘を収納できます。クッション入りショルダーストラップにより、快適な背負い心地を実現しています。

トリップ エム ピー（ブラック）31,130円（税込価格）

【COCOONコレクション】軽やかで愛らしいデザイン。快適な使い心地。

COZY/コージー（コーバートグリーン）12,760円（税込価格）

【FUROコレクション】日常使いに適したミニマルバッグコレクション。仕事から旅まで幅広く活躍。

RAPPU/ラップ（パシーウィロウグレー）26,400円（税込価格）

【INNER CITYコレクション】「Hedgren」を代表するベストセラーコレクション。軽量性、高機能性を両立。

ALEX/アレックス（プリントSS26）17,820円（税込価格）

発売日：2026年3月18日（水） 展開：全37型・16色

価格帯：9,350円～38,500円（税込価格）

オンライン販売サイト（ヘデグレン楽天市場店）：https://www.rakuten.co.jp/hedgren-shop/

【常設】

高島屋 柏店（千葉）：2階 ハンドバッグ売場（3月18日（水）～）

高島屋 大宮店（埼玉）：2階 ハンドバッグ売場（3月18日（水）～）

小田急百貨店 ふじさわ店（神奈川）：1階 ハンドバッグ売場 （3月18日（水）～）

京王百貨店 新宿店（東京）：4階 ハンドバッグ売場（3月19日（木）～）

丸広百貨店 川越店（埼玉）：2階 ハンドバッグ売場（4月1日（水）～）

井筒屋 山口店（山口）：1階 ハンドバック売場（4月予定）

山口井筒屋 宇部ショップ（山口）（4月予定）

【POPUP】

大丸 下関店（山口）：1階 関門ステージ（4月15日(水)～4月28日（火））

岩田屋 久留米店（福岡）：1階 イベントスペース（4月15日（水）～4月21日（火））

岡島百貨店（山梨）：1階 紳士用品雑貨売場（5月13日（水）～6月2日（火））

井筒屋 小倉店（福岡）：本館2階 イベントスペース（4月15日（水）～長期）

ブランド概要

「Hedgren（ヘデグレン）」は1993年、ベルギー・アントワープで誕生したバッグおよびトラベルアクセサリーブランド。機能性、軽量性、耐久性そして都会的で洗練されたミニマルデザインを軸に、世界50か国以上で展開しています。

日本正規代理店：株式会社 L&Sコーポレーション（(株) 三栄コーポレーション100％子会社）