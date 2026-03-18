資料共有サービス「Groupfile」、フォルダ単位で資料ポータルを構築できる「フォルダ公開機能」を提供開始

株式会社アプルーシッド

資料共有サービス「Groupfile（グループファイル）」を運営する株式会社アプルーシッド（東京都千代田区）は、フォルダ単位で資料を外部公開できる「フォルダ公開機能」の提供を開始いたしました。本機能により、PDFやPowerPointなどの資料を、セクションごとに整理したポータル形式、またはスライドのページ単位まで全文検索が可能な検索形式で、パスワード付きURLとして手軽に公開することが可能になります。

姉妹サービスのスライド共有サービス「ドクセル」と合わせ、すでに累計7万枚以上の資料をホスティングしており、多数の上場企業を含む法人のお客さまにご利用いただいております。

開発の背景

企業活動において、営業資料や製品カタログ、採用資料、研修資料などを社外に配布するニーズは日常的に発生しています。しかし、SharePointやGoogle Driveなどの社内ファイルストレージは、不特定多数への外部公開が情報システム部門の許可制であることが多く、現場の担当者が迅速に対応することが困難です。

また、自社Webサイトに資料配布ページを設ける場合も、Web制作会社への依頼やCMS管理部署との調整が必要となり、小回りが利かないという課題がありました。

Groupfileは、PDFやPowerPointの資料をアップロードするだけで、ブラウザ上でダウンロード不要の閲覧ページが作成でき、簡易パスワード付きリンクで手軽に共有できるサービスとして、特に大企業の事業部・営業部門を中心にご利用いただいてまいりました。

これまでは1資料ずつのURL発行や、数枚をまとめページに埋め込む形が中心でしたが、「数十枚～百枚単位の資料をまとめて公開したい」というお客さまの声を受け、フォルダ公開機能を開発いたしました。

「フォルダ公開機能」の概要

フォルダ公開機能では、Groupfile上のフォルダをそのまま外部公開ページとして設定できます。公開ページには2つの閲覧モードがあり、用途に応じて使い分けが可能です。

1. ポータル表示モード（セクション整理）

資料を製品別・事業部別・年度別などのセクションに整理し、閲覧者が順番に見ていけるモードです。おおよそ50枚以下の資料を整理して見せたい場合に適しています。代理店向けの製品別カタログ集や、採用活動における事業部別・職種別の資料ポータルなどに活用いただけます。

2. 検索モード（全文検索・タグフィルタ）

セクションの代わりにタグによるフィルタ機能を備え、大量の資料から必要なものを素早く見つけられるモードです。スライドの1ページ単位まで画像プレビュー付きの全文検索が可能で、ナレッジ活用の用途にも対応します。蓄積された研修資料や会合資料、メニュー別に多数ある営業資料の公開などに適しています。

想定されるご利用シーン

営業資料の配布ポータル：製品・サービスごとに多数の営業資料を保有する企業が、代理店やパートナー企業向けに資料ポータルを構築。代理店担当者は必要な資料を自分で検索・閲覧できるようになります。

採用資料の配布ポータル：事業部別の紹介資料や職種別の説明動画を一か所にまとめ、学生や候補者向けにパスワード付きリンクを配布。採用活動の情報提供を効率化します。

コミュニティ向け資料アーカイブ：会合や研修で長年蓄積された資料をタグ付き検索形式で公開。メンバーが過去の資料を自由に参照できるナレッジベースとして活用いただけます。

Groupfileの特長

ブラウザ上で完結する閲覧体験：閲覧者がファイルをダウンロードする必要がなく、ブラウザ上でPDFやPowerPointをそのまま閲覧可能。情報漏洩リスクを低減しながら、快適な閲覧体験を提供します。

パスワード付きリンクによる手軽な共有：会員登録を設けるほどではないが、リンクをそのまま公開するのは不安、という「ちょうどいいセキュリティ」を実現。現場の判断で柔軟に資料を公開できます。

SSO対応・エンタープライズ対応：シングルサインオン（SSO）に対応しており、大企業のセキュリティ要件にも対応可能です。

今後の展望

Groupfileは「現場の担当者が、自分たちの手で資料を公開・配布できる」サービスとして、今後もファイル共有・公開にまつわる機能の強化を進めてまいります。ドクセルで培ったスライド閲覧・動画配信の技術を活かし、企業の資料活用をより一層支援してまいります。

サービス概要

サービス名：Groupfile（グループファイル）

新機能名：フォルダ公開機能

提供開始日：2026年3月18日より順次

URL：https://groupfile.jp

料金：ユーザー数無制限で月額38,000円～

お問合せ：Webサイトからのお問い合わせ

姉妹サービス：ドクセル（Docswell） https://www.docswell.com

会社概要

会社名：株式会社アプルーシッド

住所：東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS 2F

代表取締役：川畑佑介

設立：2018年6月

Web：https://uplucid.com