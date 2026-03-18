信じられないような新発見が次々登場！フランスのベストセラー待望の日本上陸！『絶望しかけた女子のための世界史』発売（3/18）。

写真拡大 (全5枚)

株式会社　大和書房


株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『絶望しかけた女子のための世界史』（ティチュー・ルコック：著、鳥取　絹子：訳）を2026年3月18日に発売いたします。


フランスで16万部超えのベストセラー初上陸。

歴史に存在した女性たちを最新研究で可視化。
絶望の先にある希望をひらく新しい歴史本！



「男は外、女は家」という考えは、いつ、どのように作られたのか？


最新研究と埋もれた史実から、世界史の大前提を根底からアップデートする一冊！



歴史を学んだとき、
あなたはこう思いませんでしたか？
「昔の女性は従属し、時代とともに少しずつ解放された」
――そんなシンプルな物語。

でも、本当の歴史はもっと複雑で、もっと面白い。
声を上げ、創造し、闘った女性たちが確かに存在したのに、
その姿は長い間、見えなくされてきました。

この本は、その「見えなかった歴史」に光を当て、
世界の見方をひっくり返す旅へと、
あなたを誘います。











目次



I 　先史時代


　1　先史時代、女性は存在していたの?


　2　ヴィーナス小像と女性の地位


　3　「仕事」が生まれ、女性差別がはじまる


II 　古 代


　4　古代の女性戦士と女性市民


III 　中 世


　5　中世では、女王や女騎士が権力を行使していた


　6　女性たちは大聖堂を建設していた


　7　大監禁


　8　「 魔女狩り 」から逃れる


　9　女性作家、忘れられた名詞と職業


IV 　近現代


　10　啓蒙時代の「 女学者 」たち


　11　消された女性革命家たち


　12　一九世紀は、ドレスと処女と「 女の人形 」


　13　一九世紀の男性階級への抵抗


　14　銃声の中に？　それとも台所に？― 女たちの二〇世紀のはじまり


　15　戦争は男だけのものではなかった― 第二次世界大戦


　16　戦後、女性は市民になった―はずだった


　17　さて、女性差別は終わった？


著者略歴



ティチュー・ルコック（Titiou L ecoq）


1980 年パリ生まれ。ジャーナリスト、作家、ブロガー。著書に『解放！汚れた洗濯物を前に勝ち取るフェミニストの闘い』（ 2014 年）、小説『Les Morues 』（ 2011年）、『栄光と私』（ 2019 年）など。


訳者略歴



鳥取絹子（とっとり・きぬこ）


フランス語翻訳家、ジャーナリスト。お茶の水女子大学卒業。訳書に『フランス人は子どもにふりまわされない』(ＣＥメディアハウス)、『帝国の最期の日々』（原書房）、『崩壊学一人類が直面している脅威の実態』( 草思社)、『素顔のココ・シャネル』、『私はガス室の「特殊務」をしていた』、『バルテュス、自身を語る』、『理不尽な国ニッポン』(すべて河出書房新社)など多数。


書籍概要



書名　：絶望しかけた女子のための世界史


著者　：ティチュー・ルコック
訳者　：鳥取　絹子


発売日：2026年3月18日


判型　：四六判


頁数　：320ページ


定価　：2,530円（税込）


発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp