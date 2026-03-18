信じられないような新発見が次々登場！フランスのベストセラー待望の日本上陸！『絶望しかけた女子のための世界史』発売（3/18）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『絶望しかけた女子のための世界史』（ティチュー・ルコック：著、鳥取 絹子：訳）を2026年3月18日に発売いたします。

フランスで16万部超えのベストセラー初上陸。

歴史に存在した女性たちを最新研究で可視化。

絶望の先にある希望をひらく新しい歴史本！

「男は外、女は家」という考えは、いつ、どのように作られたのか？

最新研究と埋もれた史実から、世界史の大前提を根底からアップデートする一冊！

歴史を学んだとき、

あなたはこう思いませんでしたか？

「昔の女性は従属し、時代とともに少しずつ解放された」

――そんなシンプルな物語。

◇

でも、本当の歴史はもっと複雑で、もっと面白い。

声を上げ、創造し、闘った女性たちが確かに存在したのに、

その姿は長い間、見えなくされてきました。

◇

この本は、その「見えなかった歴史」に光を当て、

世界の見方をひっくり返す旅へと、

あなたを誘います。

目次

I 先史時代

1 先史時代、女性は存在していたの?

2 ヴィーナス小像と女性の地位

3 「仕事」が生まれ、女性差別がはじまる

II 古 代

4 古代の女性戦士と女性市民

III 中 世

5 中世では、女王や女騎士が権力を行使していた

6 女性たちは大聖堂を建設していた

7 大監禁

8 「 魔女狩り 」から逃れる

9 女性作家、忘れられた名詞と職業

IV 近現代

10 啓蒙時代の「 女学者 」たち

11 消された女性革命家たち

12 一九世紀は、ドレスと処女と「 女の人形 」

13 一九世紀の男性階級への抵抗

14 銃声の中に？ それとも台所に？― 女たちの二〇世紀のはじまり

15 戦争は男だけのものではなかった― 第二次世界大戦

16 戦後、女性は市民になった―はずだった

17 さて、女性差別は終わった？

著者略歴

ティチュー・ルコック（Titiou L ecoq）

1980 年パリ生まれ。ジャーナリスト、作家、ブロガー。著書に『解放！汚れた洗濯物を前に勝ち取るフェミニストの闘い』（ 2014 年）、小説『Les Morues 』（ 2011年）、『栄光と私』（ 2019 年）など。

訳者略歴

鳥取絹子（とっとり・きぬこ）

フランス語翻訳家、ジャーナリスト。お茶の水女子大学卒業。訳書に『フランス人は子どもにふりまわされない』(ＣＥメディアハウス)、『帝国の最期の日々』（原書房）、『崩壊学一人類が直面している脅威の実態』( 草思社)、『素顔のココ・シャネル』、『私はガス室の「特殊務」をしていた』、『バルテュス、自身を語る』、『理不尽な国ニッポン』(すべて河出書房新社)など多数。

書籍概要

書名 ：絶望しかけた女子のための世界史

著者 ：ティチュー・ルコック

訳者 ：鳥取 絹子

発売日：2026年3月18日

判型 ：四六判

頁数 ：320ページ

定価 ：2,530円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp