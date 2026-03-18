【Excel×ChatGPT分析の決定版】Python不要。「会話するだけ」で集計から可視化まで完結させる、現場のためのデータ分析実践ガイドを公開

株式会社パタンナー

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、ChatGPTを活用してデータの読み込み・整形・可視化・要約・仮説提示といった一連の作業を、会話ベースで反復しながら進めるためのノウハウ資料『ChatGPTデータ分析実践ガイド～現場で成果を出すための再現性のある設計図～』を無料公開いたしました。

本資料では、ChatGPTのAdvanced Data Analysis（ADA）やRAG（検索拡張生成）、関数呼び出しなどの機能を組み合わせ、現場で再現性高く成果を出すための設計図を提示します。

▼『ChatGPTデータ分析実践ガイド』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-chatgpt-data-analytics-2

■ 公開の背景：Excel業務こそ、AIで最も楽になる

多くのビジネスパーソンにとって、データ分析の主戦場は依然として「Excel」です。しかし、複雑な関数の組み立てやマクロの保守に、多くの時間が奪われています。

本資料では、ChatGPTの強力な機能である「Advanced Data Analysis（旧Code Interpreter）」や、を活用し、データクレンジングから高度な統計分析、グラフ作成までを「自然言語（日本語）」だけで完結させるフローを体系化しました。

▼『ChatGPTデータ分析実践ガイド』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-chatgpt-data-analytics-2

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞＜目次＞- はじめに- ChatGPTのデータ分析でできることの全体像と"現場で使える"価値- - ChatGPTのデータ分析（Advanced Data Analysis）でできるようになったこと- - ChatGPTのデータ分析ではどの業務が自動化・高速化しやすいか- - ChatGPTは万能じゃない：押さえるべき制約と注意点- ChatGPT活用の鉄板ワークフロー（前処理→分析→可視化→示唆）- - 前処理を“事故らず”速くするコツ- - 探索・統計・モデリングを「問い」から設計する"プロンプト術"- - 可視化とストーリー化（意思決定に効くアウトプット設計）- "RAG"・"関数呼び出し"・"検証ループ"3種の神器で「正確さ」と「再現性」を上げる- - RAGで“社内の正解データ”に接続し、ハルシネーションを抑える- - 関数呼び出し（Tool/Function Calling）で分析を自動運転に近づける- - 検証ループ（根拠・計算・監査ログ）を仕組みにする- セキュリティ・コンプライアンス・運用設計（導入でつまずかないチェックリスト）- - データ持ち込みの判断軸（機密・個人情報・契約）と設計パターン- - チャット/ファイル保持（Retention）の理解と、削除・管理の実務- 目的別テンプレ集：すぐ使えるプロンプトと分析レシピ- - 経営・事業：KPI異常検知、要因分解、打ち手案まで一気通貫- - マーケ：広告/CRM/GA4の分析を“毎週回る仕組み”にする- - 分析組織：Text-to-SQL、可視化生成、アノテーション補助の活用- よくある失敗と回避策（FAQ）- - 「数字が合わない」「結論がブレる」原因と修正フロー- - 「データが汚い」「定義がバラバラ」をAIで整える進め方- まとめ

▼『ChatGPTデータ分析実践ガイド』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-chatgpt-data-analytics-2

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-training

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/