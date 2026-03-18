【3/23開催】株式会社immedio、カイロスマーケティング、LegalOn Technologiesの3社で共催ウェビナーを開催

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年3月12日（木）、カイロスマーケティング、LegalOn Technologiesと共に、営業DXを再定義するセミナー『営業成果を分ける「ツール運用」とは？ 商談創出から受注までを改善する 生産性向上アプローチ』を開催します。

詳細はこちら :https://www.immedio.io/event/page-2335/

■あなたのツールは、営業を「楽」にしていますか？「重荷」にしていますか？

多くの企業がAIや営業支援ツールを導入しながら、現場のマネージャーは今もこう嘆いています。 「リードは増えたが、商談にならない」 「SFAへの入力が目的化し、肝心の商談準備がおろそかだ」 「ツールがバラバラで、結局何が正解か分からない」これはツールの性能の問題ではありません。商談創出、案件管理、受注という一連のプロセスが分断され、「データは溜まるが、行動に繋がらない」という不全に陥っているからです。

本セミナーでは、BtoB営業の「不都合な真実」を知り尽くした3社が、ツールを「ただの箱」から「売上を生む武器」へ変えるための、冷徹なまでの運用論をぶつけ合います。

■ 本セミナーで公開する「三位一体」の生産性向上アプローチ

商談創出の自動化（immedio）： リードの熱量を逃さず、その場で商談を確定させる「待たせない」仕組み

データ活用の実行力（Kairos3）： MAとSFAが一体だからこそ実現できる、顧客行動を起点にした営業アプローチ

案件管理の型化（DealOn）： 属人化を排除し、誰でも受注に導ける「売れる営業プロセス」の設計法

分断の解消： ツール間の「穴」を埋め、マネージャーが本当に欲しかった数字を可視化する方法

予約はこちら :https://www.immedio.io/event/page-2335/

■開催概要

セミナー名：営業成果を分ける「ツール運用」とは？ 商談創出から受注までを改善する 生産性向上アプローチ

日時： 2026年03月23日（月） 12:00 - 13:10

形式： オンライン（ウェビナー）

参加費： 無料

お申し込みURL：https://www.immedio.io/event/page-2335/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

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