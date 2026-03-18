【日本企業のデジタル崩壊を阻止】SOPPRA

ソプラ株式会社

【特許技術の進化】SOPPRA、コード生成AI『CodeAGI』の特許アルゴリズムを基盤とした、レガシー刷新AI『ReverseAGI』を本格始動。企業のデジタル遺品問題による「年間12兆円の損失」を救うAI技術が誕生。

プロジェクトフォルダを指定するだけで全コードを自動解析。CRUD図を含むシステム全概要を数時間で生成。

ソプラ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：白川 基光）は、既に多くの企業で導入され、設計書からソースコードの自動生成において特許を取得しているAI技術「CodeAGI」を中核エンジンとして活用し、老朽化したレガシーシステムを最新アーキテクチャへ自動再構築する『ReverseAGI（リバースAGI）』の提供を本格開始いたしました。

従来不可能であった大規模プロジェクトの全機能の解析を実現し、モダナイゼーションに劇的な技術革新をもたらしました。

本技術は、某大手製造業において開発工数75％削減という圧倒的な成果を達成。 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」による年間12兆円の経済損失リスクを回避する、唯一無二のソリューションとして展開します。

ReverseAGIサービスサイト :https://www.reverseagi.ai/

1. 背景：迫りくる「レガシーシステムの崩壊」という社会的危機

現在、日本国内の基幹システムの多くは、導入から20年以上が経過し、中身がブラックボックス化した「レガシーシステム」となっています。

- 「2025年の崖」： 経済産業省は、DXが進まない場合、2025年以降に最大12兆円／年の経済損失が生じると予測しています。- デジタル崩壊の恐怖： エンハンス（保守）を担う熟練エンジニアの引退により、一度システムが停止すれば復旧不能となる「デジタル崩壊」の危機が、製造・物流・金融などあらゆる現場で現実味を帯びています。プロジェクト解析から設計書生成まで、全てAIが自動実行。5000ファイル/150機能のシステム設計書を4日間で生成。

2. 「CodeAGI」の特許技術が支える、ReverseAGIの圧倒的精度

ReverseAGIによりレガシーシステムの設計書を生成し、CodeAGIがモダナイゼーションを実現する技術の核心は、SOPPRAが既に保有する「AIによるソースコード生成アルゴリズム（特許第6949341号）」にあります。

- CodeAGIの資産： 設計書の解析、ソースコード生成、テストケース生成、複数言語処理といった「作る」ための特許技術。- ReverseAGIの進化： CodeAGIのアルゴリズムを「逆行型（リバース）」に応用。 設計書の無いレガシー言語（COBOL等）を解読し、JavaやPythonへ再構築する「マイグレーション」プロセスを自動化しました。

これにより、従来手法では1年を要するとされた大規模プロジェクトを3カ月で完遂し、開発工数75%削減という圧倒的な生産性を実現しました。

3. 『ReverseAGI』がもたらす破壊的イノベーション

CRUD図の生成も可能。仕様の把握にかかる工数を劇的に削減。

SOPPRAが開発した『ReverseAGI』は、生成AIの限界を超えた「逆行型解析アルゴリズム」です。

- 実績： 大手製造業、大手飲料メーカーをはじめとするグローバルカンパニーの基幹システム刷新において、開発工数を75%削減。- 技術の肝： 仕様詳細が把握できなくなっているレガシー言語（COBOL/RPG等）を、AIが論理構造からリバースエンジニアリングし、最新の環境へ最適化されたコードとして自動再構築します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87181/table/16_1_c45682d6974478b1d45eed469644c566.jpg?v=202603181051 ]

4. 独自調査：IT予算の8割が「負の遺産」に消える日本企業の歪な構造

当社が複数の大手IT企業へヒアリングした調査結果によれば、日本企業のIT予算の約80%が既存システムの維持・保守に費やされています。 この「維持管理費の肥大化」こそが、日本がDXにおいて世界に後れをとる根本原因です。戦略的なDX投資（バリュー・アップ）に回せている予算はわずか2割に留まっており、この「投資の硬直化」が日本企業の成長を阻害する最大の要因となっています。

ReverseAGIは、この比率を逆転させ、予算を「攻めのIT」へシフトさせます。

5. 今後の展望

SOPPRAは、「ReverseAGI」を通じて、日本企業の負の遺産を「攻めの資産」へと変貌させます。今後は、金融機関や自治体などの公共性の高いインフラ領域への導入を加速させ、日本全体のデジタル・トランスフォーメーションを加速させてまいります。

ReverseAGIは「過去の負債を清算する」という日本特有のニーズに特化しています。「日本発のAIが、ガラパゴス化したレガシーを救う」というストーリーを目指します。

ReverseAGIサービスサイト :https://www.reverseagi.ai/

【エビデンス・出典データ】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87181/table/16_2_707a88b2eb0e779cf9e352b0d0f6be5c.jpg?v=202603181051 ]