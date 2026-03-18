世界に誇る日本の毛織物産地「尾州」の技～コムサが贈る、透き通るような美しさを纏う“接結チェック”アイテム発売

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックス(東京都品川区)が展開するコムサは、上品、上質でシンプルなアイテムを中心に、スタイリングを自由で豊かにする、ウェアや雑貨を展開するファッションブランドです。

この度、日本有数の毛織物産地である“尾州”にて、職人の高度な技術力を結集させた「接結（せっけつ）チェック」シリーズを発売します。透けるように薄く繊細なウール素材を、二重構造の接結技術で仕立てた本シリーズは、ジャケット、スカート、パンツの3型を展開。2026年3月18日(水)より、全国のコムサプラチナ、コムサステージ店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。

尾州の接結チェック

ジャケット 63,800円（税込）

1. 職人技が成す、独特の重なり感と奥行き

白黒のチェック生地の上に、黒の無地を重ねて繋ぎ合わせる（接結）ことで、チェック柄が薄く透けて見える独特の見え方を実現しました。単なるプリントや織りでは表現できない、重なりによる奥行きが、装いに圧倒的なグレード感を与えます。

2. 織機を調整して挑む、繊細な「強撚糸」

通常よりも強く撚りをかけた（強撚）細く締まった糸を採用しています。非常に繊細で扱いが難しいこの糸を美しく織り上げるには、織機の緻密な調整と、職人の長年の経験に基づく高い技術力を要します。

3. 細部に宿る、目に見えない配慮

極薄の素材を接結する場合、通常は接結箇所が表に響きやすくなりますが、本品は表裏共通の黒い糸を使用することで、繋ぎ目が全くわからない極上の仕上がりを実現。見えない部分にまで徹底した配慮が施されています。

スカート 52,800円（税込）パンツ 49,500円（税込）

【商品詳細】

アイテム： ジャケット、スカート、パンツ

混率： ポリエステル58％、毛42％

発売日： 2026年3月18日(水)

展開店舗： 全国のコムサ・プラチナ、コムサステージ、公式オンラインサイト

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