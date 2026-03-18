南島原市市制施行20周年記念フォトコンテスト入賞作品を発表―「あなたが見つけた南島原市の魅力」応募作品の中から受賞作品が決定―

長崎県南島原市フォトコンテストグランプリ受賞作品

長崎県南島原市は島原半島南部に位置し、北は雲仙普賢岳、南は有明海に面します。普賢岳の火山活動が育んだ豊かな土壌があり、清らかな湧水にも恵まれた農業や漁業の盛んなまちです。

そんな南島原市は、平成18年の市制施行から20周年という節目を迎えました。この節目を記念し、「あなたが見つけた南島原市の魅力」をテーマにしたフォトコンテストを開催しました。本コンテストは、風景や文化、暮らし、行事など南島原の多彩な魅力を写真で表現した作品を広く募集したものです。市内外の計72名・162作品が寄せられ、審査員による厳正な審査を経て、グランプリをはじめ各賞が選出されました。

審査結果

グランプリ受賞作品（1作品）「星に導かれる岬」

受賞者：山本 健一郎さん

撮影場所：口之津町 瀬詰崎展望台

撮影者コメント：「南島原の夜空に広がる天の川と「紫金山・アトラス彗星（C/2023 A3）と金星、海を照らし続ける瀬詰崎灯台の光が重なる瞬間を写しました。何万年も前の星の光と、今を生きる私たちの営みが、同じ場所で静かに交わっていることに心を打たれました。この岬が、これからも人と時間を導く存在であり続けてほしいという思いを込めています。」

準グランプリ（2作品）素敵な場所、見つけた！

受賞者（ペンネーム）：2児ママさん

撮影場所：南有馬町向小屋 天号石辺り

撮影者コメント：「ゴールデンウィークに、家族で南島原へ旅行に行きました。目的は、イルカウォッチング！その場所へ向かう途中、大迫力のこいのぼりを発見。思わず車を停めました。息子たちも大喜び。美しい海とともに、素敵なこいのぼりを楽しみました(*^^*)」

谷水棚田、夜明けの水鏡

受賞者：吉岡 美恵さん

撮影場所：南有馬町 谷水棚田

撮影者コメント「夜明けの光が差し始めた谷水棚田。朝焼けを映す水鏡が、この土地の静かな美しさを教えてくれました。」

審査員賞（1作品）夏色に染まる海と棚田

受賞者：乃美 優菜さん

撮影場所：南有馬町 谷水棚田

撮影者コメント「みずみずしい緑の棚田と、奥に広がる青い海の風景に心を惹かれ、この一枚を撮影しました。豊かな自然と人の営みが調和する、南島原ならではの魅力を伝えたいという思いを込めています。」

審査員長 フォト＆ビデオグラファー 穴見春樹さんのコメント

特別賞（春夏秋冬：４作品）「初めてのジャガ掘り」受賞者：中野 真希子さん「孝子の里のひまわりと海と夕日」受賞者：前田 公さん「Phoenix ― 受け継がれる火」受賞者：山本 健一郎さん「夜空に大輪の花を咲かせて」受賞者（ペンネーム）：KONCHANさん特別賞（スマホ撮影：１作品）「龍石海岸の空を染める光」受賞者：上田 ゆみさん奨励賞（4作品）「５月の海に」受賞者：清水 康裕さん「望郷」受賞者：松尾 泉さん「朝陽に照らされる原城聖マリア観音ホールとひまわり畑」受賞者（ペンネーム）：KONCHANさん「一年のはじまり、いつもの景色から」受賞者：いとあおさん

今回ご応募いただいた写真をすべて拝見いたしましたが、どの作品からも、撮影されたカメラマンご自身の感情や視点が伝わってくる印象的な作品ばかりでした。

日常の中で見つけた美しい風景、物語を感じさせる瞬間、撮影技術の高さが光る作品など、多彩な魅力にあふれ、とても悩みながらも楽しみつつ審査をさせていただきました。

中でも特に印象に残ったのは、日常の一場面を切り取りながらも、撮影者の感性が色濃く投影された「ストーリー性」のある作品です。

被写体の魅力を最大限に引き出す大胆な構図や、シャッターチャンスを逃さない集中力、そして被写体への深い愛情が感じられる瞬間が、数多く収められていました。

写真には、人の心を動かし、「ここに行ってみたい」「この人に会ってみたい」と思わせる力があります。

今回ご応募いただいた作品には、そのような魅力的な風景や瞬間が数多く写し出されていると感じました。

これからも写真を残していくことで、被写体と撮影者、そしてそれを見る人との間に、新たな出会いや豊かな関係が生まれていくことを願っております。

最後になりますが、本コンテストを盛り上げてくださったすべての応募者の皆様、ならびにご協力いただいた関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

審査員長プロフィール｜穴見春樹

熊本出身・在住のフォト＆ビデオグラファー。自然の光や空気感、みずみずしさをそのまま映し出すような映像・写真が魅力。活動の幅は九州にとどまらず、全国的な注目度が高まるクリエイター。水川あさみが長崎県南島原市をめぐる「清く 楽しく みずみずしく」スペシャルムービーを制作。

水川あさみが長崎県南島原市をめぐる。“清く 楽しく みずみずしい”スペシャルムービー＆特設webサイト公開中！

南島原市では、まちの真の魅力にスポットを当てて発信する「純南島原」スペシャルムービーおよび特設サイトを公開中です。

特設サイトでは、動画内に登場するスポット紹介のほか、水川あさみさんの旅の風景を写真とともにご紹介。さらに、「るるぶ特別編集 南島原市」掲載の人気観光スポットの紹介や、南島原のおいしい食の情報、まちの魅力を体験できる農林漁業体験民泊や移住支援情報など、初めて南島原市に触れた方にぜひ知っていただきたい情報をたっぷりと掲載しています。

特設webサイト：https://www.city.minamishimabara.lg.jp/list00736.html

「純南島原」特設サイトを見る :https://www.city.minamishimabara.lg.jp/list00736.html水川あさみさんが訪れたスポット情報をチェック！

長崎県南島原市について

長崎県南島原市の谷水棚田とひまわり畑

南島原市は、長崎県島原半島南部に位置し、北は雲仙普賢岳、南は有明海に面しています。国立公園「雲仙天草国立公園」、世界文化遺産「原城跡」など貴重な自然環境と歴史文化を持つまちです。長崎県ではじめて「オーガニックビレッジ宣言」をした南島原市は、市内で働く5人に1人が農業従事者*の農業大国でもあります。安心・安全の代名詞として“純国産”の言葉があるように、“純”南島原産まれであることがひとつの象徴となることを目指し、県内はもとより、全国、海外のみなさまへ、純南島原の魅力をお届けします。