【ロクメイコーヒー】捨てていたコーヒーかすが、ブランドの「顔」に── 1300年続く奈良の循環文化から生まれた新素材「コーヒー薄炭クラフト」

株式会社 路珈珈

奈良発祥の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店「ロクメイコーヒー」を運営する株式会社路珈珈（所在地：奈良県奈良市、代表取締役：井田 浩司、以下 当社）は、明治23年創業の老舗紙屋・株式会社ペーパル（所在地：奈良県奈良市、代表取締役：矢田武博）と共同で、コーヒー抽出後のかす（コーヒーグラウンズ）をバイオ炭化してクラフト紙に配合した新素材「コーヒー薄炭クラフト」を開発いたしました。同素材は3月よりロクメイコーヒーのギフトボックスとして採用・販売を開始しています。

■ 奈良の二社が「もったいない」で手を組んだ

ロクメイコーヒーは、焙煎技術日本一を決めるジャパンロースティングチャンピオンシップ2018年優勝の焙煎士・井田浩司が率いるスペシャルティコーヒー専門店です。1974年の創業以来、奈良の地でコーヒー文化を育んできました。2024年からは東京でも店舗展開を行っています。

同社では年間約40トンの焙煎を行っており、コーヒーかすが発生しています。しかしハンドドリップに使用した紙フィルターなどが混入するため、堆肥化・飼料化などの一般的な再利用が難しく、有効活用の方法を見いだせずにいました。

「なんとか資源として活かしたい」と考えていた代表の井田がかねてより注目していたのが、同じ奈良市内に本社を構えるペーパルが開発した、食用で使えなくなった米を配合した紙「kome-kami」でした。「コーヒーかすでも紙にできるのでは」とペーパルに相談したことが、今回の共同開発のきっかけです。

ペーパルはコーヒーかすをバイオ炭化して段ボール古紙に配合する製法を新たに設計。バイオ炭化の工程で紙フィルター等の混入物も問題なく処理でき、試作を重ねて「コーヒー薄炭クラフト」を完成させました。

■ 正倉院の再生紙文化が、現代のギフトボックスに蘇る

薄炭クラフトの原点は、奈良・正倉院にまつわる日本最古級の再生紙にあります。古代の日本では墨で書かれた紙を漉き返して再利用する文化があり、平安時代にはこうした再生紙が「宿紙（しゅくし）」と呼ばれました。ペーパルはこの奈良ゆかりの循環文化を現代に受け継ぐべく、2025年に「薄炭クラフト」を開発。1300年の時を超えた循環の精神が、ロクメイコーヒーのギフトボックスとして蘇りました。

コーヒーかすという廃棄素材を紙へと生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みが、単なるエコ活動を超えた独自の価値を生み出し、ブランドの価値向上につながっています。

■「コーヒー薄炭クラフト」採用商品例

COTONARA日常を豊かにする4種のブレンド

◆COTONARA 日常を豊かにする4種のブレンド 20袋：\5,660(税込)

（取扱：店舗・公式ECサイト）

奈良の古都が宿す、静けさと豊かさを一杯に。ロクメイコーヒーが手がける「コトナラ」は、奈良の風土にインスパイアされたスペシャルティコーヒーのギフトセットです。上質な豆を丁寧に焙煎し、やわらかな甘みとクリーンな余韻が特徴。大切な人への贈り物に、奈良ならではのストーリーを添えて。

4種類のオリジナルブレンド各5パック合計20パックセット

https://rokumei.coffee/c/coffeegift/rcgf-rg-007

■ 「コーヒー薄炭クラフト」の特徴

・コーヒーかす由来のバイオ炭が生む、穏やかで温かみのあるグレー×クラフトの中間色

・バイオ炭による炭素固定でCO2排出抑制に貢献

・バイオ炭由来の消臭機能を付与

・FSCリサイクル認証、古紙100%配合

・自社の副産物が自社パッケージの原料になるクローズドリサイクルを実現

■関係者コメント

株式会社ペーパル 取締役 矢田 和也

「1300年前の日本には、紙を捨てずに漉き返して使う再生紙の文化がありました。薄炭クラフトは、その精神を現代の技術で受け継ぐ紙です。井田さんからご相談をいただいたとき、コーヒーかすと紙の組み合わせは必ず面白いものになると確信しました。バイオ炭化という技術によって、紙フィルターの混入という課題も解決できた。企業活動のなかで生まれる副産物が、その企業自身のパッケージとして蘇る。この循環のかたちを広げて行きたいと考えております。

株式会社路珈珈 代表取締役 井田 浩司

「コーヒーの焙煎や抽出では、毎日大量のかすが出ます。ハンドドリップの紙フィルターも一緒に出るので、堆肥にするにも分別しにくく、資源として活かせないかと模索していました。以前からペーパルさんの『kome-kami』を知っていたので、コーヒーかすでも紙にできるのではないかと相談したのが始まりです。できあがった紙を手に取ったとき、コーヒーの記憶がそのまま残っているような色合いに感動しました。捨てるだけだったコーヒーかすを利用して、魅力的なパッケージに変更でき、これから多くのお客様へ届けていけることが楽しみです。

■【株式会社ペーパル】会社概要

所在地：奈良市池田町76-7

創 業：1890年（明治23年）

事 業：紙の卸販売、オリジナル素材の企画・開発・販売

未利用資源を紙に再生する独自技術を持ち、食用で使えなくなった米を配合した「kome-kami」、

サントリー白州蒸溜所との「ウイスキーペーパー」、ポッカサッポロとの「国産レモンペーパー」など、企業の副産物を紙素材に変える開発実績多数。

2025年にはバイオ炭化技術を応用した「薄炭クラフト」を発売。

URL：https://www.pepal.co.jp/

薄炭クラフト公式サイト：https://usuzumi-craft.com/

■ロクメイコーヒーとは

ロクメイコーヒーは2026年で創業52年目を迎える奈良に本店を構えるスペシャルティコーヒーの専門店です。代表の井田は焙煎士（ばいせんし）でもあり、2018年JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ https://scaj.org/）にて優勝した経験を持つコーヒースペシャリストです。そのこだわりのコーヒーは、世界中から厳選した高品質なコーヒー豆を独自の製法で自家焙煎し、豆本来の香りや風味を大切にしたこだわりの一杯を提供しています。

また、ロクメイコーヒーは昨年2025年10月、ブランドを立ち上げて10周年を迎えました。これもひとえに地域の皆様をはじめ、たくさんの方々のご支援の賜物であり、その感謝の気持ちをお届けするため、「ブランド10周年記念イベント」を実施し、イベント期間はおかげさまで、多くのお客様から高いご評価をいただきました。そんなロクメイコーヒーでは、コーヒーを通して「幸せの輪を広げる」ことをミッションとして、常日頃より感謝の気持ちを忘れてはいけないとの想いのもと、生産者様とお客様をつなぐ役割こそが企業の使命とし、日々営業に励んでいます。そのため、ロクメイコーヒーの名前の由来とロゴへの想いは、「人が人を呼ぶお店になるように」と願いを込め、古都奈良の天然記念物である鹿と、中国の故事より鹿の群れが互いに鳴いて仲間を呼びあう姿、鹿が鳴くと書いて「鹿鳴（ろくめい）」を掛け合わせ、生産者様・お客様、それを伝える私たちが手を取り円を描き集まっている姿が、

ROKUMEI COFFEEの未来に繋がっていく、そんな幸せの形を目指していることを表現しています。

■店舗情報

奈良店

【奈良店】

住所：奈良県奈良市西御門町31

営業時間：8:00～18:00（L.O. 17:30）

席数：40席（テーブル2名掛け32席、カウンター8席）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイコーヒーファクトリー

【ロクメイコーヒーファクトリー】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1‐20

営業時間：9:00～18:00（L.O.17:30）

店休日：火曜日

駐車場（共有）：110台

グランスタ丸の内店

【グランスタ丸の内店】

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

営業時間：7:00～22:00 ※土日祝：7:00~21:00

席数：10席（テーブル1名掛け4席、カウンター6席、スタンディングテーブルあり）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイベイクス

【ロクメイベイクス】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1-20

営業時間：8:00～17:00（L.O.16:30）

席数：44席（テーブル2名掛け18席、大テーブル8席）

店休日：なし

駐車場（共有）：110台

渋谷スクランブルスクエア店

【渋谷スクランブルスクエア店】

2026年3月5日（木）オープン

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12（渋谷駅直結・直上）

営業時間：平日8:00～21:00｜土日祝9:00～21:00

席数：6席

店休日：なし

駐車場：なし

■物件情報募集中

ロクメイコーヒーでは、出店拡大を計画しています。新規出店物件（用地）情報を募集しておりますので、不動産情報をお持ちの各業者様、不動産の有効活用をお考えの地主様からの情報をお待ちしております。

【出店予定エリア】

関東エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉）

関西エリア（大阪、京都、奈良）

※立地次第で検討できる可能性もございますので、その他エリアでもご相談ください。

担当：株式会社路珈珈 経営企画室 河原

メール：tomohiko.kawahara@rokumei.coffee

電話：0742-93-4433（直通）平日10:00～18:00

【オンラインショップ情報】

ロクメイコーヒー公式通販サイト https://rokumei.coffee/

ロクメイコーヒー楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/rokumei-coffee/

ロクメイコーヒーAmazon店 https://www.amazon.co.jp/rokumei-coffee

ロクメイコーヒーYahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/rokumei-coffee/

■会社概要

会社名：株式会社路珈珈

代表取締役：井田 浩司

所在地：〒630-8225奈良県奈良市西御門町31

設立：1974年12月

事業内容：コーヒー豆の焙煎、製造、小売（通信販売/喫茶業)・卸売

株式会社路珈珈 公式HP https://www.rococo-coffee.co.jp

ロクメイコーヒー公式Instagram https://www.instagram.com/rokumei_coffee_co._/

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株式会社路珈珈のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/41634

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