花粉や泥汚れの車内対策に。ペット・子ども・荷物で使える「ドライブシート」を日本ブランド「CARZEL」から発売

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表者：安部哲史）は、花粉や泥汚れが気になる季節に向けて、ペットや子どもとの外出、アウトドア用品の積載など、さまざまなシーンで車内を清潔に保ちやすい「ドライブシート 」を発売しました。

本製品は、防水性と耐久性に優れた600Dオックスフォード素材を採用し、泥汚れや抜け毛、飲みこぼし、濡れた荷物などから後部座席をしっかり保護します。さらに、メッシュ窓、安全ベルト、滑り止めマット、サイドファスナーなど、使いやすさと快適性に配慮した機能を備え、春のレジャーや日常使いに幅広く対応します。

春先から初夏にかけては、花粉や砂ぼこり、雨上がりの泥汚れなどが衣類や荷物、ペットの足元に付着しやすく、車内の汚れが気になりやすい時期です。公園やレジャー施設への外出・ペットとのおでかけ・部活動やスポーツ後の送迎など車を使う機会が増えることで、後部座席の汚れや傷み対策へのニーズも高まります。

こうした季節需要を背景に発売した本製品は、大型犬も汚れた荷物も気兼ねなく載せやすい後部座席用ドライブシートとして開発しました。防水素材のシートが、濡れた足元や泥汚れ・ペットの抜け毛・飲み物のこぼれ・アウトドア帰りの荷物などによる汚れをガードし、愛車の清潔感を保ちやすくします。

ペットがくつろぐ空間に

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGH9VWKF

ペットを乗せる際には、裏面の滑り止めメッシュと固定用バックルによって、後部座席でシートがズレにくく、走行中も安心して使いやすい設計になっています。さらに、側面までしっかり覆える形状のため、愛犬がうっかり足を踏み外したり、座席の隙間に落ちたりしにくい点も特徴です。車内でごはんや水をあげる場面でも、こぼれてしまった際に防水仕様が役立ち、汚れを気にしすぎず使用できます。



また、前席と後席の間には視認性の高い可視メッシュ窓を採用。後部座席までエアコンの風が届きやすく、通気性に配慮した設計となっています。飼い主とペットがお互いの様子を確認しやすいため、移動中の不安やストレスの軽減にもつながります。

汚れた服で座っても安心

子どもとの外出シーンでも、本製品は活躍します。公園遊びの帰りや部活動・スポーツ後など、泥や汗で汚れた運動着のまま車に乗り込む場面でも、ドライブシートを敷いておけば後部座席への汚れ移りを軽減できます。

さらに、車内でジュースやお菓子をこぼしてしまった場合でも、座席本体ではなくカバーの上で受け止められるため、日常の掃除やお手入れがしやすくなります。

荷物の積載用途でも、汎用性が高いことがポイントです。アウトドア用品、釣り道具、ゴルフバッグなどの大きな荷物を車に積む際にも活用でき、後部座席を傷や汚れから守ります。

また、洗車用品のような濡れたものや、雨天時に水気を含んだアイテムの積載にも便利で、レジャーから日常使いまで幅広いシーンに対応します。ペット専用品にとどまらず、車内をマルチに保護するアイテムとして使える点も魅力です。

安全性にも配慮し、普段使用しているシートベルトをそのまま使用できるほか、安全ベルトも付属しているため、ペットとのドライブをより安心して楽しめます。さらに、サイドファスナー設計により、ペットの乗り降りをスムーズにしながら、ドア周辺をひっかき傷から守る仕様としました。

お手入れのしやすさも本製品の魅力です。日常のお手入れは、掃除機で毛やホコリを吸い取るほか、濡れた布でさっと拭くだけで簡単に対応可能です。お手入れが簡単なので汚れが気になった際にも清潔な状態を保ちやすく、花粉や泥汚れが気になる季節にも適しています。

また、SUVやトラックを含むほぼ全ての車種に対応する汎用設計を採用。使用しない際は折りたたんでコンパクトに収納でき、省スペースで保管可能です。収納ポケットも備えており、おもちゃや飲み物、リード、ウェットティッシュなど、おでかけ時に必要な小物類をまとめて収納できます。

ユニオンエタニティ株式会社は今後も、季節やライフスタイルに寄り添った商品提案を通じて、快適で使いやすいカーライフの実現をサポートしてまいります。

商品の特徴

活用シーン

- 防水600Dオックスフォード素材で後部座席をしっかり保護- 大型犬にも対応しやすい広々設計で、汚れた荷物の積載にも便利- 可視メッシュ窓付きで通気性を確保し、前後席で様子を確認しやすい設計- 滑り止めメッシュ＋バックル固定で走行中もズレにくい- 側面までしっかりカバーし、ペットの足元の不安軽減や座席保護に配慮- 安全ベルト付属でペットとの移動に配慮- サイドファスナー設計で乗り降りしやすく、ドアの傷防止にも役立つ- 手洗い・拭き掃除でお手入れ簡単- 子どもの送迎や公園遊び帰り、スポーツ後の乗車にも活躍- アウトドア用品、釣り、ゴルフ、洗車用品などの積載にも使える高い汎用性- SUV・トラックを含む幅広い車種に対応- 折りたたみ収納可能、便利な収納ポケット付きペットとのドライブに

大型犬の乗車時にも使いやすく、滑り止め付きでズレにくい仕様です。側面まで覆えるため、足元の不安に配慮しながら後部座席を保護できます。ごはんや水を車内で与える場面でも、防水仕様によりこぼれを気にしにくく、快適なドライブをサポートします。

子どもとのおでかけに

公園遊び帰りや運動後の送迎時など、泥や汗で汚れた服のままでも座席汚れを気にしにくくなります。ジュースやお菓子をこぼした場合も、後部座席そのものではなくシート表面の掃除で対応しやすく、保護者の負担軽減にもつながります。

荷物の積載に

アウトドア用品、釣り道具、ゴルフ用品などの大きな荷物の積載時にも活用可能です。濡れた洗車用品や雨天時の荷物などにも対応しやすく、車内を汚したくない場面で幅広く使用できます。

商品概要

商品名：CARZEL ドライブシート

価格：5,980円

販売場所

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGH9VWKF

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/mobiful/cz0020/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/haishall/cz0020.html

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/driveseat-carzel

主な用途：ペット・子ども・荷物の乗車時における後部座席の汚れ・傷防止

素材：600Dオックスフォード防水素材

対応車種：SUV、トラックを含むほぼ全ての車種

特徴：防水、耐摩擦、可視メッシュ窓、安全ベルト付属、収納ポケット付き、折りたたみ収納可

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp