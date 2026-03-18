【コラボ第2弾】「ちいかわ」×「東京ばな奈」“むちゃうま”クッキーサンド誕生！コラボ初のトートバッグセットも新登場

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット』を2026年3月27日(金)より、販売開始いたします。https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html)

イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボスイーツ第2弾！ちいかわたちが描かれたクッキーサンドが誕生しました。サクサク食べちゃう、“むちゃうま”クッキーサンドをめしあがれ♪さらに、「ちいかわ」×「東京ばな奈」コラボ史上、初めてのトートバッグも登場いたします！

もぐもぐ、ぺろっ。ちいかわたちが描かれた真四角クッキー！

真四角なフォルムが可愛いクッキーサンドには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が！もぐもぐしたり、ぺろっとしたり...表情豊かな絵柄は6種類。ちいかわたちの様子に思わずこちらまでおなかがすいてきそう！

※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

香ばしラングドシャ×バナナミルク味チョコのまろやかテイスト

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群です。サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなっちゃう、そんなクッキーサンドです。

18枚入はオリジナルステッカー付き！おくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてきます。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインを楽しんでくださいね。

うさぎちいかわハチワレ

※ 12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。

※ 18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。

【商品名】ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

【価 格】12枚入 1,850円(本体価格 1,713円)、18枚入 2,700円(本体価格 2,500円)

※包装紙がけはございません。

ちいかわたちといっしょにお出かけ♪トートバッグセットが新登場！

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグになりました！表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃いしています！360度、どこから見ても楽しめるバッグに仕上げました。

「ちいかわ」シルエットの特製チャーム付きお出かけにもぴったり

内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きです。さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。ぜひちいかわたちと色々なところへお出かけしてくださいね♪

「ちいかわ」×「東京ばな奈」を満喫できる2種スイーツがセット

トートバッグセットは『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』付き。「ちいかわ」×「東京ばな奈」の世界が存分にお楽しみ頂ける、大満足の組み合わせです。

ちいかわバナナプリンケーキ 8個入

フルーティな味わいのバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上げました。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキです。

関連リリース：

【東京ばな奈】話題沸騰『ちいかわバナナプリンケーキ』がリニューアル！“くりまんじゅう”“モモンガ”“ラッコ”の新絵柄が加わり、パワーアップして販売再開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001703.000025606.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001703.000025606.html)

【商品名】ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

【内 容】ちいかわバナナプリンケーキ 8個入、ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入、ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点

【価 格】4,500円(本体価格 4,167円)

【購入点数制限】おひとりさま2点まで

※トートバッグ単品の販売はございません。

販売情報

【発売日】2026年3月27日(金)

【販売店】東京ばな奈s、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前

※ ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。

※ 販売店は予告なく変更する場合がございます。

※ 表示の価格は参考小売価格です。

※ 人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※ 紙袋はお品物1点ご購入につき1枚おつけいたします。

▼販売方法については、東京ばな奈公式HP(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html))にて最新情報の確認をお願いいたします。

▼以降の販売情報については、随時リリースや東京ばな奈公式HP(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html))にてご連絡させていただきます。

「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

ちいかわ情報総合サイト：https://chiikawa-info.jp(https://chiikawa-info.jp)

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の

『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツ

の数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京ス

イーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれ

ています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日