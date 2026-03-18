“自分で育つ力”を見守る英語環境の学びの場、Pikkas International Preschoolが開園1周年

株式会社サステナブルエデュケーション

Pikkas International Preschool（所在地：東京都港区 代表：中川早智子）は、2026年4月に開園一周年を迎えます。

この1年間、子どもたちの主体性を尊重し、自然や文化に触れながら遊びを通して学ぶ「自分で育つ力」を育む教育環境づくりに取り組んでまいりました。

2年目となる2026年度は、これまでの活動に加え、多文化共生に取り組む教育機関や”ウェルビーング”をコンセプトにプロジェクトを推進するグローバル企業、地域の団体と連携した取り組みを予定しています。

これらの取り組みを通じて、在園児の遊びや学びをさらに支えるだけでなく、幼児期に温かな英語環境で過ごすことの価値や、主体的な学びを支える環境づくりについて、社会全体の理解が深まることに貢献してまいります。

公式サイト： https://pikkasinternational.com/

1年目の歩み

Pikkasでは、多くの子どもたちが初めての英語環境で過ごすなかでも、不安を感じずに挑戦し、探求できる空間づくりを大切にしてきました。

この一年で、以下のような取り組みを実施しました。

外遊びの時間を重視した日常づくり

季節の変化を感じるお散歩や雨の日の散策、農園での水やり、自然素材を使ったアート・クラフト活動、親子で楽しめる自然探究プロジェクトに加え、地域のバスに乗って公園や科学館へ出かけるなど、五感を使った学びを日常的に行いました。

日々の活動の中で、新しい視点や発見を次々と生みだし、"問いを見つける力”が大きく育っています。

インクルーシブな保育の実践

一人ひとりのペースや感情を尊重し、安心して自己表現できる環境を整えてきました。

選択保育の保育手法により、子どもたちが主体的に“やりたいこと”を選び、個人としてだけでなくコミュニティの中で成長する姿が見られるようになりました。

多様な視点を育む活動

元テレビアナウンサーによる読み聞かせ、ウクライナのゲストを招いたイベント、パッチアダムスの来園、他園との交流など、多様な価値観に触れる機会を提供しました。

“ひとそれぞれが違う”ことを尊重し、協調しようとする子どもたちの姿勢が印象的でした。

地域とのつながりを大切にした活動

港区の委託事業『あちこち農園』の水やりやひまわりやチューリップの植え付け、近隣のショッピングモールと連携した『子ども店員』イベント、Pullman東京田町のクリスマスツリーデコレーションなど、地域の一員として社会的な役割をいただきました。地域に溶け込み、挨拶を交わせる関係が増え"地域が自分の居場所”であることを子どもが感じられるきっかけとなりました。

Pullman東京田町でのクリスマスツリーデコレーション

オールイングリッシュ環境の継続

ご家庭では日本語が中心で英語が初めてという園児も多い中、子どもたちが安心して英語環境に馴染めるよう、自然な言語習得を大切にしてきました。

その結果、日々の生活の中で語彙が増え、英語で会話を楽しむ姿が見られるようになっています。

保護者との心地よいコミュニティの形成

Family day、親子遠足、夏祭り、クリスマスパーティ、セレモニーなどの季節行事などを通じ、ご家庭と園が一体となって子どもたちを支える関係づくりに力を入れてきました。教員と保護者のコミュニケーションを深める機会になり、子どもの成長を支えるパートナーとしての連携が強まりました。

地域の農園の管理を担当させていただき水やりをする生徒

Pikkas募集要項

2026年度は２～５歳児クラスにてウェイティングのご登録または若干名のご案内が可能です。最新の詳細はお問い合わせください。

また、2027年度の入園事前説明会は2026年度夏頃より開始予定です。最新情報はホームページまたは公式インスタグラムをご確認ください。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/pikkasinternational/

企業連携プロジェクトについて

Pikkas International Preschoolでは、今後も地域や企業・団体と連携した取り組みを実施することで、子どもたちが社会に触れる・社会参加の機会をつくっていきたいと考えています。

ご一緒できる企業の方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ： info@pikkasinternational.com

代表者からのメッセージ

(C)Fumio Doi中川早智子 代表取締役

「Pikkasは“子どもたちが自分で育つ力を信じる”という理念のもと、安心と挑戦が共存する環境づくりを大切にしてきました。

この一年で、子どもたちの表情、言葉、行動の一つひとつが、私たちの取り組みの確かさを示してくれています。

2年目も、地域・スタッフ・保護者の皆さまと共に、より豊かな学びの場を育ててまいります。」

Pikkas概要

Pikkas International Preschoolは、フィンランド教育をはじめ、モンテッソーリ、レッジョエミリアアプローチ、イエナプラン、シュタイナー教育など、世界の教育哲学を取り入れた新しいコンセプトの証明書交付を受けた認可外保育施設です。自然とのふれあいや外遊びを大切にし、現代を生きる子どもたちが将来必要となる力を育むことを主軸にしています。

英語は“強力なツール”と捉え、子どもたちが自ら考え、選び、行動する力を育むことを大切にしています。

所在地： 108-0023 東京都港区芝浦 3 丁目 19-17 アンビエンテ芝浦１階

運営会社：株式会社サステナブルエデュケーション

アクセス：JR 山手線・京浜東北線田町駅より徒歩8分

バス停 八千代橋より徒歩1分、芝浦三丁目・藻塩橋より徒歩4分

開園：平日8時30分～18時15分（時間外保育有り）

居心地の良い日常で五感をとぎすませ、感性を養う。

オノマトペに触れるきっかけを作り、子どもたちの好奇心や自由な発想を引き出す。

日中過ごす時間がもっとも長い場所だからこそ、安全性に配慮したフロアプラン、自然素材を多く取り入れた、心地良い室内空間にこだわっています。