春こそ、いい寝具を【昭和西川】大阪ショールームにて3月19日（木）より「春のふとんセール」がスタート！

昭和西川株式会社

MuAtsu（ムアツ）を中心に、様々な寝具を提供する昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、3月19日（木）から22日（日）の4日間、大阪ショールームにて「春のふとんセール」を開催いたします。

肌寒さが残りながらも、日差しに春を感じるこの季節は、眠る環境を見直す絶好のタイミング。本セールでは旧柄の羽毛ふとんを初めとした高品質な寝具を大阪ショールーム限定の特別価格でご提供いたします。春の寝具選びをお考えの方は、ぜひ、この機会をお見逃しなく。

MuAtsu（ムアツ）シリーズも全シリーズご体感いただけます

実際に手に取り、横になり五感で選べるのはショールームならでは。55周年を迎えるロングセラーMuAtsu（ムアツ）マットレスをお試しいただけるのはもちろんのこと、販売会限定の7特典もご用意してお待ちしております！

【昭和西川大阪ショールーム・春のふとんセール概要】 ＜4日間限定＞

・開催期間： 3月19日（木）～22日（日）10時～17時

・開催場所：〒541-0052 大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル7F

・電話 ：0120-711-095（平日10時～17時）

※開催当日の電話番号につきましては、来場予約のメールにてご案内させていただきます。 また駐車場はございません、ご了承ください。

URL：https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-osaka

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/