西洋絵画400年の歴史を味わう。京都市京セラ美術館「西洋絵画400年の旅―珠⽟の東京富⼠美術館コレクション」×unimoccのタイアップドリンクが登場｜鑑賞後の余韻に浸る“飲む名画”

株式会社 TSUDA CONSTRUCTION COMPANY

アートカフェunimocc（ユニモック）（株式会社TSUDA CONSTRUCTION COMPANY運営）は、この度、3月20日より京都市京セラ美術館にて開催される『西洋絵画400年の旅―珠⽟の東京富⼠美術館コレクション』（https://www.ktv.jp/event/seiyoukaiga400/）とのタイアップ商品となる『飲む名画』シリーズの新ドリンクを期間限定で販売いたします。

■大阪・谷町で味わう「西洋絵画400年の旅」の余韻

大阪・谷町で「アートに親しむ第一歩」を提案し続けているアートカフェ「unimocc」。

この度、京都市京セラ美術館にて開催される大規模展覧会『西洋絵画400年の旅―珠⽟の東京富⼠美術館コレクション』の公式タイアップが実現いたしました。 京都での展覧会へ行く前のプレ体験として、鑑賞後には展覧会の余韻を味わう時間としてお楽しみください。

■なぜ「地中海の恵み」を閉じ込めたスープなのか？ 400年の旅を味覚で辿る

西洋美術の発展は、地中海を舞台とした文化の交易、そしてイタリアから全欧へと広がったルネサンスの潮流を抜きには語れません 。今作では、この歴史の源流を、海の幸が凝縮された「トマトベースの冷製クラムチャウダー」という形で表現しました 。unimocc初となる「フード系ドリンク」です。

真っ黒なイカスミのジュレとトマトソースに、クリームチーズを混ぜ込んだ滑らかなマッシュポテトを重ね、具沢山のクラムチャウダー風に。バタークッキーの食感と、ピリっとしたブラックペッパーがアクセント。展覧会にて展示される作品のひとつであるナポレオンのマントをイメージした赤い模様は、クリームチーズでカップにひとつひとつ描いています。

オリーブのエスプーマが滑らかな舌触りの贅沢な一杯をお楽しみください。

■商品販売情報

【販売期間】2026年3月20日(金)～5月25日(月)

【提供価格】1,800円（税込）

【商品紹介特設ページ】https://unimocc.com/seasonal/2603_tokyofujiartmuseum

【展覧会情報】https://www.ktv.jp/event/seiyoukaiga400/

■「アートに親しむ第一歩」をドリンクで。

unimoccでは、展覧会タイアップ商品以外にも有名絵画からインスパイアされた"飲む名画"『ART mock drink（アートモックドリンク）』を提供しています。

それぞれ絵画に込められた想いや色彩を、ゼリーやムース、クリームなど幾層にも重ねて表現。一皿のスイーツのように満足感のあるデザートドリンクです。

ART mock drink・6種類の通常メニュー

他にもunimoccでは、白いレアチーズケーキをキャンバスに、絵の具に見立てたクリームで"作品づくり"をお楽しみいただける『キャンバスケーキ』や、名画をモチーフにしたアイシングクッキーをご提供しています。

unimoccを足がかりに絵画の存在を今より近い存在に感じていただき、美術館・美術展へ足を運ぶきっかけになれば幸いです。

気軽にアーティスト体験ができる「キャンバスケーキ」名画からインスパイアされたARTORTE/アイシングクッキー

■商品販売情報

【アートモックドリンク】

・価格：1,500円（税込）～

・店頭販売のみ・テイクアウト可

【キャンバスケーキ】

・価格：3,250円（税込）セットドリンク付

・店内飲食のみ

・予約サイト：https://unimocc.base.shop/

※ご予約なしでもご利用いただけます

※WEBサイトからの予約の場合、システム利用料の為価格が異なります



【ARTORTE アイシングクッキー（化粧箱付）】

・店頭販売価格：各1,500円（税込）

・オンラインストア：https://artorte.base.shop/