【数量限定】byTREES（バイツリーズ）からみずみずしく甘い「ピーチウーロンの香り」が登場！

ボーテ・ド・モード株式会社

自然の恵みにこだわった天然由来成分×美しい仕上がりを追求した処方で、「最初の感動がずっと続くヘアケア」へ。乾燥やうねりといった現代女性の髪悩みに、“やさしさ”と“美しい仕上がり”の両面から応える「byTREES（バイツリーズ）」の人気アウトバスケアアイテムより、数量限定の香りを展開いたします。

「byTREES モイストリペアヘアミルク（ピーチウーロンの香り）」

「byTREES モイストリペアヘアオイル（ピーチウーロンの香り）」

上記2アイテムを、2026年3月25日（火）より一部バラエティショップで数量限定発売いたします。

また2026年5月1日（水）より一部ドラッグストアで数量限定発売開始。

※一部店舗を除く

公式HP・SNS

ブランドページ ：https://bytrees.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/bytrees_official/

公式X（Twitter）：https://twitter.com/byTREES_jp

■ みずみずしい白桃×烏龍茶の爽やかな甘さ

「ピーチウーロン」は、白桃のフルーティでみずみずしいフレッシュさと、烏龍茶のほどよい香ばしさが重なり合う、爽やかで甘い香り。ヘアケアタイムはもちろん、ドライ後もふんわりと香りが残り、気分をリフレッシュさせてくれる、春夏にぴったりのフレグランスヘアケアです。

■商品概要

バイツリーズ モイストリペアヘアミルク

（ピーチウーロンの香り）

\1,595（税込）/ 150mL

保湿成分98％* 乾燥・傷んだ髪に。樹滴リペアリポソーム*1×３つのモモ由来成分*2配合でパサつく髪もするんとまとまるうるおい美髪へ。みずみずしくフルーティな白桃の甘みと烏龍茶のほどよい香ばしさ漂う爽やかで甘い、数量限定ピーチウーロンの香り。

バイツリーズ モイストリペアヘアオイル

（ピーチウーロンの香り）

\1,595（税込）/ 100mL

保湿成分99％* 乾燥・傷んだ髪に。樹滴リペアリポソーム*1×３つのモモ由来成分*2配合でパサつく髪もツヤのあるうるおい美髪へ。みずみずしくフルーティな白桃の甘みと烏龍茶のほどよい香ばしさ漂う爽やかで甘い、数量限定ピーチウーロンの香り。

ヘアケアで培ったbyTREESのこだわりを、香りでも楽しむ。

byTREESで、毎日のヘアケアをもっと心地よく。

*水を含む

*1オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ果実エキス、加水分解ワサビノキ種子エキス、加水分解バオバブ種子エキス（すべて保湿成分）をリポソーム化したもの

*2モモ果汁、モモ種子エキス、モモ核油（すべて保湿成分）