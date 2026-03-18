楽天ブックスにて、人気のCCP ミドルサイズシリーズ「ヘドラ」と「ゴジラ（2016）」の限定カラーレトロソフビフィギュアが発売！

CCPJAPAN株式会社

楽天グループ株式会社が運営するオンライン書店 楽天ブックスにて、フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から限定カラーとなる「ゴジラ（2016）」と「ヘドラ」の2種のソフビ製品を数量限定で予約受付いたします。

■ご注文ページはこちら：

・CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.【楽天ブックス限定カラー】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18536916/

・CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.【楽天ブックス限定カラー】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18536915/

■商品特長

楽天ブックス限定カラーとして、ゴジラのレトロポップなソフビフィギュアとして人気を博している、フィギュアメーカー「CCPJAPAN」によるレトロソフビ「CCPミドルサイズシリーズ」から、「ヘドラ」と「ゴジラ（2016）」の2種が登場！！

・CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016） 熱線放射 クリムゾン Ver.【楽天ブックス限定カラー】

ゴジラ（2016）が、深い紅色のメタリックレッドのカラーリングで登場!!

ボディのカラーリングは1色のみではなく、各所にシルバーや明るいレッド彩色を加え立体感を演出。

全身の造形や質感の違いを際立たせています。

ゴジラ（2016）の特徴的な瞳もシルバーでしっかりと塗り分けが施されています。

赤く輝く限定カラーのゴジラ（2016）を、是非お手元にてお楽しみください。

・CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.【楽天ブックス限定カラー】

楽天ブックス限定として、パンダカラーのヘドラが登場!!

人気な公害怪獣ヘドラが、成形色と彩色をたくみに使い分けることで、ヘドラであるのにパンダに見える、不思議なソフビに仕上がりました。

背面にいたるまで、パンダの毛色の配色をしっかりグラデーション塗装で再現し、シンプルながらもこだわりのバランスで仕上げられています。

ボディと同様に黒と白で構成された目玉なども魅力的です。

限定カラーのヘドラを、お手元にてお楽しみください。

■楽天ブックス ご注文ページはこちら↓

・CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.【楽天ブックス限定カラー】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18536916/

・CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.【楽天ブックス限定カラー】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18536915/

■商品概要

商品名 ：CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.【楽天ブックス限定カラー】

価格 ：5,700円（税別）

発売日 ：2026年7月

サイズ ：全高約13.5cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：日本

著作 ：TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

商品名 ：CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.【楽天ブックス限定カラー】

価格 ：4,200円（税別）

発売日 ：2026年7月

サイズ ：全高約12cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：日本

著作 ：TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

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